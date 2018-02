Junta reconoce dificultades en aplicación 35 horas a personal sanidad

Ep



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha reconocido que no será fácil alcanzar un acuerdo con los sindicatos para aplicar la flexibilización de la jornada laboral en el ámbito sanitario hasta las 35 horas presenciales, como ya se hace en la Administración General.



De esta forma, los principales "escollos" identificados por el responsable de la Sanidad extremeña se encuentran en el personal que trabaja por turnos en centros de atención las 24 horas del día, así como en la Atención Primaria, sobre todo en los consultorios locales.



Cabe recordar que este viernes se celebra la primera reunión del grupo de trabajo en el que participan la Junta y los sindicatos para flexibilizar la jornada laboral, actualmente en 37,5 horas semanales, para dar cumplimiento al compromiso del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara de reducirla a 35 horas.



Esta reducción se aplicó en Andalucía y posteriormente fue tumbada por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno. Para evitarlo, la Junta ya ha flexibilizado la jornada a los funcionarios de la Administración General, de modo que tienen una jornada presencial de 35 horas y las dos horas y media restantes se dedican a formación online.



Sin embargo, esta fórmula tiene una aplicación más complicada en el ámbito sanitario, según ha advertido Vergeles este viernes, al ser preguntado por el inicio de las conversaciones. "No es algo que sea fácil", ha señalado ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los sindicatos, para lo cual no se pone fecha. "Nadie tiene una varita mágica", ha señalado.



Con respecto la primera toma de contacto que mantienen este viernes administración y representantes de los trabajadores en el seno del grupo de trabajo creado para abordar la flexibilización de la jornada laboral, ha recordado que es fruto del compromiso adquirido con los empleados públicos tanto en la Mesa General de la Función Pública como en la Mesa Sectorial de Sanidad.



PRINCIPALES "ESCOLLOS"



Según ha explicado, las principales dificultades identificadas por la administración para aplicar la jornada laboral presencial de 35 horas se refieren, por un lado, al personal que trabaja a turnos en centros de 24 horas, en especial a las categorías de enfermería, de administración y servicios y servicios generales.



Y, por otro lado, a la atención primaria de salud, especialmente en los consultorios locales, en tanto que "el médico y la enfermera tienen que estar localizados hasta las 15,30 horas que empieza el horario de atención continuada" en horario de tarde.



En este sentido, ha señalado que la Administración ha cumplido con el plazo fijado para el inicio de las negociaciones, previsto para el primer trimestre del año, si bien no se ha atrevido a poner fecha a cerrar un acuerdo.



"Esto no va a ser tan fácil como los estatutarios que trabajan en los servicios centrales de una gerencia o de una administración general, porque pueden utilizar un tiempo de trabajo. Pero, ¿cómo se atiende por teletrabajo a los pacientes en los centros de 24 horas? Esto es un problema. De momento la flexibilización ahí es mucho más difícil", ha insistido Vergeles.



CARRERA PROFESIONAL



Por otro lado, ha replicado al sindicato médico Simex, que se ha mostrado discriminado por el pago de la carrera profesional, que el Servicio Extremeño de Salud ha destinado en este concepto cada año 38 millones de euros, una cantidad "nada despreciable".



En todo caso ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad y la calma" porque se ha comprometido con el Simex, con cuyos representantes ya habría mantenido conversaciones "no oficiales", a llevar a la Mesa Sectorial una propuesta de reconocimiento de la carrera profesional.



Según ha avanzado, "tendrá que ser un acuerdo plurianual", en tanto que la Junta no está, ha dicho Vergeles, "en disposición económica de poder hacer un reconocimiento completo a todos los niveles y a todos los estamentos.