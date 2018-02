UGT y CCOO buscan el apoyo a huelga feminista del 8 de marzo

Ep

Ambas responsables sindicales lo han planteado en una reunión mantenida con Blanca Martín este miércoles en el Parlamento regional, y tras la cual las dos sindicalistas han coincidido en la importancia de que tanto la Asamblea como los grupos políticos representados en ella apoyen la jornada de "reivindicación" prevista el 8 de marzo.



Así, Encarna Chacón ha defendido como "necesaria y justa" la huelga general parcial, de dos horas en cada turno, convocada el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, para manifestar la "repulsa" a la situación que "actualmente se mantiene en el mundo del trabajo con las mujeres y en la sociedad también con las mujeres".



Según la responsable sindical, la presidenta de la Asamblea "comparte" los objetivos de la movilización y el "diagnóstico" de la situación "precaria" referente a una "enorme brecha de género" como la existente en la actualidad entre hombres y mujeres.

Concretamente, ha explicado que "comparte la necesidad de que los sindicatos de clases estemos en cabeza de esta movilización y por supuesto seguiremos trabajando para que el éxito de esta convocatoria sea una realidad", animando a toda la ciudadanía a participar en los diferentes actos que se van a convocar.



A su vez, Patrocinio Sánchez ha señalado que en su visita de este miércoles a la Asamblea los sindicatos han planteado a la presidenta de la Cámara regional que dicha institución "apoye" la jornada de "reivindicación" y de "huelga general" convocada para el 8 de marzo, en tanto que la misma "debería ser el reflejo de lo que piensan los ciudadanos y ciudadanas extremeñas".



Tras recordar que los sindicatos mayoritarios han convocado el 8 de marzo una jornada de huelga general de 11,30 a 13,30 y de 16,00 a 18,00 horas, y que este jueves, día 22, registrarán en la Junta la convocatoria, la responsable de UGT ha considerado también "fundamental" tener el apoyo a la cita de los grupos parlamentarios y de la propia Asamblea.



PLENO



Por otra parte, a preguntas de los medios, Encarna Chacón ha señalado que, según la información que, desde la Asamblea, les han trasladado a CCOO y UGT, el pleno ordinario previsto el 8 de marzo en dicha institución, y que coincide con la jornada de huelga feminista, se mantiene en dicha fecha.



"Habían intentado el cambio del pleno para poder desarrollar mejor el día de lucha, el día 8, pero ha habido grupos parlamentarios que no lo han entendido así y nos comunicaban que el día 8 habrá un pleno", ha señalado la sindicalista, quien ha reconocido que "no" tiene "ni idea" de la "reacción" que puedan tener los distintos grupos en ese pleno.



Sobre dicha sesión plenaria en la Asamblea, Patrocinio Sánchez ha considerado "bastante impresentable" que "el pleno no se pare ese día", puesto que "hay una jornada de huelga convocada" y ésta es "para trabajadores y trabajadoras", ya que a su juicio "el feminismo no es solamente cosa de mujeres, es cosa de todos y de todas".



En este sentido, la responsable de UGT ha considerado "impresentable" que se mantenga el pleno, ha dicho, porque "se imposibilita que diputados y diputadas puedan ejercer su derecho a la huelga si lo consideran oportuno", y también porque "imposibilita de alguna manera que los trabajadores y trabajadoras de esta casa (la Asamblea) puedan asistir a la huelga masivamente".



También ha dicho que, tras una reunión mantenida este miércoles entre los sindicatos y diputadas de Podemos, estas últimas han transmitido que entienden que la del 8 de marzo "es una huelga de mujeres" y que "ellas deben parar pero que los hombres no y que por tanto el pleno debe continuar", algo que para la representante de UGT es un planteamiento "respetable" pero "totalmente absurdo".

Y, ha concluido que "según nos ha dicho a nosotros la presidenta de la Asamblea es una decisión tomada, es decir, que hay pleno (el 8 de marzo). A no ser que haya algún cambio... pero hasta el día de hoy nos ha dicho que el pleno tiene que producirse el día 8".



Finalmente, Encarna Chacón también ha avanzado que CCOO y UGT se han reunido con Podemos y posteriormente lo harán con el PSOE para presentarles una moción que pueda ser llevada al pleno de la Asamblea del 8 de marzo "de apoyo a la huelga" de esa jornada.