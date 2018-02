Los accidentes mortales laborales descienden en Extremadura en 2017

Ep

Los accidentes mortales laborales han descendido en Extremadura en 2017 hasta los 12, dos menos que en el año 2016, además de bajar también los accidentes in itinere graves, ya que se produjeron 17 menos.

Por su parte, en 2017, los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral en la región fueron 10.473; con baja in itinere 839; y sin baja, 14.478, lo que hace un total de 25.790.

No obstante, en 2016 los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral en la región fueron 9.780; con baja in itinere 812; y sin baja 14.596, lo que hacen un total de 25.188.

Por sectores, es el de servicios donde se han producido un mayor número de accidentes de trabajo con baja, un total de 5.393 en el año 2017, habiéndose producido en 2016 un total de 6.084.

Con el objetivo común de mejorar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales en las empresas extremeñas y la reducción de la siniestralidad laboral, la Dirección General de Trabajo ha llevado a cabo este martes dicha reunión con los técnicos de prevención que actúan en Extremadura para unificar criterios de relación con las exigencias de la normativa y escuchar las demandas que dichos servicios tengan que realizar.

En definitiva, se trata de trabajar para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en la región, así como la integración por parte de las empresas extremeñas en la prevención de riesgos laborales en su tarea diaria, según ha afirmado la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco.

En este sentido Pacheco ha recalcado que "la concienciación y la implicación de todos es la herramienta fundamental para trabajar en ello y para acabar con la lacra que suponen los accidentes laborales".

Asimismo, ha añadido que "hay que seguir insistiendo en la concienciación e importancia de seguir utilizando los equipos de protección individual, de seguir invirtiendo y apostando las empresas en prevención y en formación".

En la reunión de este martes se han tratado temas como la integración de las actividades preventivas en la gestión empresarial, el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia de prevención que actúan en Extremadura, la mejora de las actuaciones de los servicios de prevención que actúan en la región, así como las actuaciones de la Dirección General de Trabajo y de la Inspección de Trabajo y seguridad Social en la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

Asimismo, Pacheco ha señalado que "el diagnóstico es común en casi todo el territorio nacional" en materia de prevención, ya que "falta concienciación todavía por parte del tejido empresarial".

No obstante, ha destacado que "no son malas las cifras con respecto al resto del territorio en Extremadura, está bien, aunque no se puede decir nunca esto en prevención, porque siempre es poco el trabajo que hagas".