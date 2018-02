Justicia da la razón a la DOP Torta del Casar en litigio con la OEPM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón, por tercera vez, a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar en el litigio mantenido con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por el registro de la marca española 'Torta de Pinto Extremeña'.



En concreto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado sobre la cuestión e indica que el término 'Torta' queda protegido por la DOP 'Torta del Casar', recogiendo en la sentencia el pronunciamiento que hizo hace unos meses el Tribunal General de la Unión Europea.



Para el TSJ de Madrid, el "error deriva del uso del término Torta para distinguir quesos que no se encuentran amparados por la DOP "Torta del Casar", porque la utilización de dicho término sugiere al consumidor que los productos marcados con el mismo gozan del alto estándar de calidad del que goza dicha DOP y provoca confusión entre el público", según informa la DOP.



El presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco Conejero, ha reafirmado que "esto no es una guerra contra otras comarcas o productos extremeños", sino que se trata de una "lucha mucho más amplia porque la palabra 'torta' se vulgariza al aparecer en el mercado decenas de marcas que la utilizan".



En su análisis de la situación judicial en que se encuentran actualmente los distintos procedimientos contra registros de marca tanto a nivel nacional como a nivel europeo, Ángel Pacheco ha señalado que el pasado 25 de enero se inició "otro procedimiento contra el registro de la marca 'Torta Galicia' para quesos", aunque ha confiado en que la OEPM, "después de estas recientes sentencias, deniegue el registro".



"Pero ya hemos tenido que emplear nuevamente recursos humanos y económicos para defender, otra vez, una parte muy importante del patrimonio cultural y gastronómico de Extremadura, la Torta del Casar", ha concluido el presidente de la DOP Torta del Casar.



DOS RECONOCIMIENTOS ANTERIORES



Y es que, según señala la DOP, el término 'Torta' ha sido reconocido en dos ocasiones anteriores por el TSJ de Madrid, donde reside legalmente la OEPM, como "término amparado por la denominación de origen Torta del Casar cuando va referido a quesos", hecho también reconocido por la reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que indica que no sólo los nombres geográficos tienen derecho a protección.



En ese sentido, la DOP ha lamentado "el empecinamiento que han mostrado algunas queserías o empresas de distribución en registrar en sus marcas la palabra `Torta*, deriva de que se asocia directamente a este nombre muy conocido y de mucho prestigio, la Torta del Casar.



Por su parte el director del Consejo Regulador, Javier Muñoz, ha señalado que siempre han "defendido que el término "Torta" es una denominación tradicional ligada intrínsecamente a la DOP Torta del Casar".



Así, y aunque se ha mostrado "conscientes de que la Abogacía del Estado y el solicitante de la marca disponen ahora de un plazo de 30 días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo", Javier Muñoz ha considerado que este es "un nuevo paso muy importante hacia la consolidación de que 'Torta' no es un genérico para quesos, sino que es parte del nombre protegido por la DOP Torta del Casar", añade Muñoz.



SOBRE EL CONSEJO REGULADOR



Cabe recordar que los quesos DOP. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de la misma, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.



La Denominación de Origen Protegida ampara este queso "de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras", por lo que cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso DOP. Torta del Casar, hay que "buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional", señala la DOP.