PP acudirá "a los tribunales" si no hay información sobre Incoex y OEx

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha advertido a la Junta que su grupo irá "a los tribunales" si no aporta la información solicitada por su grupo parlamentario sobre cuestiones como el proceso selectivo de gerente del Instituto del Consumo de la región (Incoex) y las cuentas y contrataciones de personal de la Orquesta de Extremadura (OEx).



Teniente ha criticado este miércoles en rueda de prensa el "absoluto ninguneo" e "incumplimiento sistemático" de los derechos de los diputados por parte del Ejecutivo extremeño porque "no se está respondiendo convenientemente" a "la mayoría" de las preguntas parlamentarias de los 'populares', "a pesar" de requerimientos de la Mesa de la Cámara.



La portavoz del PP en la Cámara se ha referido a una serie de "preguntas sin respuestas" que su grupo ha realizado respecto a la selección de gerente del Incoex, relativas al número de solicitudes presentadas, nivel profesional del cargo, puntación obtenido por cada uno de los participantes y las razones que llevaron a la modificación de los estatutos para dicha elección.



A estas cuestiones "la respuesta fue siempre la misma", señalándose desde la Junta que la información que se pide es "confidencial o voluminosa", ha explicado Teniente, quien ha señalado que la Mesa de la Asamblea ha requerido después al Gobierno autonómico que proporcione esa información porque "no estaba justificada esa respuesta".



"Hoy vamos a reiterar toda una batería de preguntas con respecto a este proceso de selección, así como de todos los procesos selectivos que no se hayan respondido convenientemente", ha dicho la portavoz parlamentaria del PP, quien ha recordado que el "resultado" del proceso de selección de gerente del Incoex fue la elección de la exconsejera de Cultura Leonor Martínez Pereda.



En su comparecencia, Teniente ha destacado que el pleno de la Cámara debatirá este jueves la creación de una comisión de investigación sobre contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura impulsada por los 'populares' tras el "caso de Gisvesa" que, según Teniente, "alertaba que detrás de esos incumplimientos en contestaciones" a la petición de información del PP sobre esta empresa pública "debía haber una causa".



Asimismo, ha señalado que su grupo parlamentario pidió la reprobación del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, de cuyo departamento depende el Instituto de Consumo extremeño, por la "falta de transparencia" en respuestas a preguntas del PP también referentes a la deuda con proveedores del SES y actas de reuniones de la mesa sectorial



CUENTAS Y CONTRATACIONES DE LA OEX



Tras poner el acento en el proceso selectivo de gerente del Incoex, Cristina Teniente ha dicho que "después de 17 escritos de queja del PP" y "cinco escritos de la mesa" de la Asamblea por todos estos incumplimientos "se suma un episodio más" relativo a la información que los 'populares' han pedido sobre las cuentas anuales de 2015, las de 2016 y la relación de contrataciones de personal realizadas por la Orquesta de Extremadura.



De este modo, ha calificado de "insulto" a los diputados la respuesta "de un folio" que ha dado la Junta a estas preguntas, lo cual ha dicho que "recuerda" a la información que en su día entregó el entonces gerente del Festival de Mérida cuando el anterior gobierno del PP requirió información de las cuentas certamen, asunto éste que "se está investigando" en los tribunales, ha apostillado Teniente.



En relación a la documentación pedida sobre la OEx, el PP "ya" ha anunciado en un escrito de queja que "de no aportarse" los datos solicitados, irá "al Tribunal Superior de Justicia" de Extremadura.



Con todo esto, los 'populares' "no solo" reiteran "toda la información" que han pedido sobre los asuntos señalados sino que advierten de que "ya no va a haber escritos de queja" porque "no sirven de nada" e irán "directamente a los tribunales de Justicia para "velar por los derechos" de los diputados. "Ya no vamos a avisar con escritos de queja", ha subrayado.



A preguntas de los medios, Teniente ha explicado que el PP no ha tomado esta medida antes porque "se ha dado un margen de confianza" pero han "visto que esta conducta se reiteraba". Así, ha insistido en que los 'populares" no trata de "judicializar" la política sino de "velar por la dignidad" de la Cámara y los "derechos de los diputados".