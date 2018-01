CCOO reclama unas pensiones "dignas" para "hoy y mañana"

Ep

Más de un centenar de personas se han concentrado este jueves en Cáceres, convocados por CCOO, para reclamar un sistema que pueda "garantizar unas pensiones dignas para hoy y mañana", que incluya una subida anual mínima del IPC, y no del 0,25 por ciento que se vienen incrementando en los últimos años.

La concentración, que se enmarca en la campaña 'Pensiones Dignas' que CCOO viene celebrando en todo el país, ha tenido lugar este jueves frente a la Tesorería General de la Seguridad Social de Cáceres, y ha contado con la asistencia de la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, y la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura, María José Gallego.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha advertido de que el sindicato continuará "en la lucha", realizando movilizaciones "hasta que el Gobierno del PP se siente y negocie el sistema público de pensiones y su garantía de subsistencia", tras lo que ha reclamado la derogación del sistema realizada en 2013, que "lo único que está consiguiendo es empobrecer a los pensionistas de hoy, con el exiguo 0,25 de subida, y a los pensionistas de mañana".

"Nos están condenando al empobrecimiento más brutal a la clase trabajadora", ha destacado Chacón, quien ha advertido que no les "vale con globos sonda que lance el Gobierno", sino que quieren "negociar y mejorar el sistema porque es posible", ante lo que CCOO "tiene propuestas" y las está exponiendo en la Mesa del Diálogo Social para que se garantice el sistema público de pensiones.

Y es que, "no podemos estar consintiendo que no se destopen las bases mínimas de cotización, que supone 26.000 millones de euros que no entran en las arcas de la Seguridad Social", ni que tampoco se puede consentir "que se bonifique a través de los contratos en la Seguridad Social, o incluso las tarifas planas de autónomos", que según ha calculado, suponen 3.500 millones de euros.

En ese sentido, Chacón ha destacado que existen "unas cuantías importantes que se están dejando de ingresar en la Seguridad Social, por negligencia irresponsable del propio Gobierno", que a su juicio, "en definitiva lo que pretende este cargarse el sistema público de pensiones", y es ahí donde el Gobierno "va a encontrar" a CC.OO. "en la lucha".

"NO LLEGAMOS A FIN DE MES"

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura, María José Gallego, ha criticado que "desde 2014 las pensiones están subiendo el 0,25 por ciento", lo que supone una cuantía que "no llega a los pensionistas y jubilados para llegar a fin de mes".

Gallego ha destacado la necesidad de contar con "unas propuestas de ingresos en la Seguridad Social", tras lo que ha reafirmado su defensa por el sistema público de pensiones, ya que "ahora mismo se lo están cargando".

Para Gallego, este sistema público de pensiones "era sostenible", ya que en el 2011 "había dinero hasta el 2060", pero ha lamentado que el Gobierno del PP "se lo quiere cargar" con las políticas de "no ingresos" que está llevando a cabo, por lo que "quedan 8.000 millones", ha alertado.

"El sistema es sostenible, es viable, y se pueden revalorizar las pensiones, y no con el 0,25 por ciento", ha destacado la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura, quien ha reiterado la necesidad de que la ministra de Empleo "se siente a negociar" y "valore las propuestas de CCOO para llevar ingresos a la Seguridad Social".

PROPUESTA DE ELEGIR LOS 25 MEJORES AÑOS

Finalmente, y respecto a la propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que los españoles puedan elegir sus 25 mejores años de cotización para que puedan cobrar más al jubilarse, Encarna Chacón ha recordado que esto ya se planteó en el pacto de 2011, tras lo que ha lamentado que "hay muchas cosas que se han planteado, y el Gobierno del PP unilateralmente está acabando con ellas".

Así, ha recordado que CCOO abogaba por llegar a un pacto "que no fuera una moneda de cambio las pensiones", sino que el sistema ofreciera "una estabilidad, gobernara quien gobernara", algo que "unilateralmente se están cargando".

Por este motivo, CCOO está reclamando al Gobierno central que se sienta a negociar y "pactar qué sistema queremos", así como un mantenimiento, ya que según ha alertado, "hay posibilidades, tenemos clarísimo que se puede mantener", para lo cual se necesita "voluntad política".

Según los datos aportados por CCOO, en Extremadura hay un total de 224.691 pensiones contributivas, y la pensión media de jubilación en la región extremeña se sitúa en los 769 euros, frente a 925 de media nacional.

Cabe destacar que CCOO tiene a disposición de la población un teléfono gratuito para informar sobre pensiones y la Ley de Atención a la Dependencia, en el 900.102.305.