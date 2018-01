La comisión sobre el transporte sanitario tendrá conclusión en 3 meses

12 enero 2018 | Publicado : 12:01 (12/01/2018) | Actualizado: 13:37 (12/01/2018)

La comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud se ha marcado un plazo para la conclusión de los trabajos de la misma de tres meses.



No obstante, este calendario de trabajo, aprobado por unanimidad este viernes, 12 de enero, durante la reunión de dicha comisión y que todos los grupos parlamentario han considerado "adecuado", podrá ser ampliado a petición de los grupos parlamentarios si lo consideran oportuno.



Asimismo, el plazo para que los grupos presenten propuestas o comuniquen la lista de personas que desean que comparezcan ante la comisión, así como la solicitud de información y documentación que deberá ser requerida a distintas administraciones será de 14 días a partir de este viernes, con lo cual el plazo finalizará el próximo día 26 de enero a las 14,00 horas.



Esta fecha ha sido fijada por la comisión de investigación sobre el transporte sanitario terrestre "conscientes" del trabajo que tienen los parlamentarios de los diferentes grupos "en estos momentos" debido al próximo pleno que abordará el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2018.



PRÓXIMA REUNIÓN EL DÍA 30 DE ENERO



Por otra parte, durante la reunión de la comisión también se ha aprobado que el próximo día 30 de enero a las 11,30 horas se celebrará una reunión de la mesa de la comisión con los portavoces para elaborar una propuesta de plan de trabajo en el que se incluyan las comparecencias y el calendario de las mimas, el régimen de convocatoria de sesiones, el seguimiento de la comisión y de la información solicitada, mientras que el día 31 de enero será la votación de dichas propuestas.



No obstante, a lo largo del desarrollo del trabajo de la comisión de investigación los grupos parlamentarios que consideren oportuno solicitar las comparecencias de más personas podrán hacerlo, con lo cual se abriría un plazo para nuevas comparecencias con un máximo de tres nuevos comparecientes por cada grupo, algo en lo que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, José María Saponi se ha mostrado "de acuerdo".



Por otra parte, los grupos podrán solicitar la documentación que consideren necesaria hasta el último día de las sesiones programadas para la comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del SES.



Por su parte, los diferentes grupos han coincidido en que todas las sesiones de trabajo, así como las comparecencias que se desarrollen dentro de la comisión de investigación "sean públicas y abiertas a la ciudadanía", una propuesta realizada por la portavoz del Grupo Socialista en la comisión, Ascensión Godoy.



OPINIÓN DE LOS GRUPOS



Asimismo, momentos antes de comenzar la reunión y a preguntas de los medios, la diputada socialista Ascensión Godoy ha manifestado que el Grupo Parlamentario PSOE-SIEX "todavía" no ha decidido quiénes son las personas que quiere que comparezcan ante esta comisión, aunque el objetivo de las mismas será "esclarecer y que quede definitivamente claro que el concurso fue totalmente legal" y que las "incidencias" que ocasionó en los primeros días el cambio de empresa "no repercutieron negativamente en los ciudadanos".



En este sentido, Ascensión Godoy ha sostenido que la finalidad de dichas comparecencias es "que quede claro" también que estas "incidencias" fueron "quizás motivo de un boicot por parte de algunos trabajadores" ya que, según ha defendido, "hay indicios de ello", así como analizar el cumplimiento de las normas por parte de la nueva empresa adjudicataria, algo de lo que desde el Grupo Socialista están "seguros de que se está haciendo bien".



Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha aseverado que desde su grupo esperan que esta comisión de investigación "esclarezca qué incumplimientos ha habido por parte de la empresa", que "evidentemente los ha habido y lo saben los trabajadores y los usuarios", así como ver "qué responsabilidades hay" por parte de la Junta de Extremadura, concretamente del director gerente del SES, Ceciliano Franco, y del consejero de Sanidad, José María Vergeles.



Para ello, el Grupo Parlamentario Podemos está recopilando "todos esos incumplimientos" tanto a nivel de los usuarios del servicio de transporte sanitario terrestre del SES y de los trabajadores de la empresa actual, por lo que en sus comparecencias intentarán traer a los "protagonistas", que son "los usuarios que han sufrido retrasos" y a los trabajadores, que "están viendo mermadas sus condiciones de trabajo", y sindicatos implicados.



ANALIZAR RESPONSABILIDADES



"Si creemos que hay una responsabilidad judicial la llevaremos a la Justicia y si creemos que lo que hay es una responsabilidad política pues tomaremos las diferentes acciones y pediremos las dimisiones que creamos convenientes. Lo que más ganas tenemos de que suceda es que gracias a esta comisión de investigación si la empresa tiene responsabilidades sea sancionada", ha aseverado.



Finalmente, el diputado del PP José María Saponi ha manifestado que desde su grupo pretenden que esta comisión sea "lo más transparente posible" y que sirva para "identificar las posibles responsabilidades políticas que tiene la Consejería de Sanidad", así como "saber cómo se llevó a cabo el procedimiento del concurso", algo que la consejería ha sostenido que se llevó a cabo "con total transparencia" y que el Grupo Popular "no pone en duda", aunque "si se deben verificar determinados aspectos que no están tan claros".



Asimismo, ha continuado Saponi, la comisión debe analizar el desarrollo del concurso, que "ha sido una absoluta catástrofe sobre todo al inicio", algo que, bajo su opinión, "los extremeños han sufrido notablemente".



En relación a si hubo un posible boicot de los trabajadores, el diputado 'popular' ha manifestado que su grupo "discrepa en ese aspecto", aunque están "abiertos a averiguar si así ha sucedido", tras lo que ha sostenido que no se puede poner "una cortina de humo e intentar eludir responsabilidades y culpar a otros de una situación caótica", de la que "es responsable el consejero de Sanidad".