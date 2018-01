El PSOE exige al Gobierno mejorar la financiación para Extremadura

03 enero 2018

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha exigido al Gobierno de España que "haya o no" Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 debe "mejorarse" la financiación autonómica para la comunidad, puesto que "hay más ingresos" y se "está subiendo la recaudación de impuestos".

De esta manera lo ha manifestado García este miércoles a preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa en Mérida (Badajoz), y en la que ha valorado los datos del desempleo acumulados en 2017 en Extremadura con "moderada satisfacción" puesto que son, bajo su opinión, "buenos".

En este sentido, ha criticado que "si la financiación autonómica se reducirá será porque Rajoy quiere", tras lo que ha recordado que el Partido Popular ha asegurado que "está subiendo la recaudación de impuestos", por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista no entienden "cómo va a haber menos financiación para las comunidades autónomas porque no haya presupuestos si hay más ingresos".

Asimismo, García ha calificado de "chantaje" la carta que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha enviado a las comunidades autónomas a este respecto, tras lo que ha reiterado que "los extremeños no están para chantajes de la derecha de este país" ni van a pagar "la mala gestión" del Ejecutivo nacional.

"Haya o no haya presupuestos en España la financiación autonómica de Extremadura tiene que verse mejorada", ha reiterado el portavoz socialista en la Asamblea, tras lo que ha sostenido que "tiene que haber porque es responsabilidad de Rajoy" y "a quienes les regaló el cupo vasco tienen que apoyarle en sus presupuestos".

"MEJOR" MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En esta misma línea, García ha criticado que "no puede ser que los vascos hayan visto mejorada su financiación y los extremeños no", puesto que "no hay ninguna razón objetiva para ello", por lo que esta "mejora de los ingresos" del Estado tiene, bajo su opinión, que "traducirse inmediatamente en una mejora de la financiación autonómica para Extremadura".

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista no van a consentir que Extremadura vea "empeorada" su financiación en 2018, tras lo que ha criticado que en cinco años no se haya "aún" negociado la creación del nuevo y "mejor" modelo de financiación autonómica y que "ahora la excusa sea que Cataluña está como está", por lo que ha considerado que "probablemente" el Gobierno central "tenga que reflexionar sobre lo mal que lo están haciendo en España".

Finalmente, Valentín García, ha confirmado que todas las enmiendas parciales formuladas por el PSOE al proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2018, registradas el pasado viernes, 29 de diciembre, han sido "admitidas" y "seguirán su trámite como es lógico".