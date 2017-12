La DGT prevé unos 298.000 desplazamientos en Extremadura esta Navidad

22 diciembre 2017 | Publicado : 11:12 (22/12/2017) | Actualizado: 23:46 (22/12/2017)



La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 298.000 desplazamientos en las carreteras extremeñas en la Operación Especial de Navidad que arranca este viernes, 22 de diciembre, y se prolongará hasta el 7 de enero.



Como suele ser habitual, la Operación Especial de Navidad se desarrollará en tres fases, que coincidirán con las tres festividades propias de estas fechas, que son Navidad, Año Nuevo y Reyes.



Por este motivo, la DGT pone en marcha un dispositivo especial en todo el país para "velar por la seguridad y fluidez de los 17 millones de desplazamientos previstos durante dicho periodo a nivel nacional", según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa



Así, desde este viernes y hasta el próximo lunes, 25 de diciembre, se prevén en las carreteras de Extremadura unos 70.500 desplazamientos, 42.000 en la provincia de Badajoz y 28.000 en la de Cáceres, lo que supone un incremento del 2,45 por ciento con respecto al año 2016.



La segunda fase de esta operación especial se establece desde el viernes día 29 de diciembre al lunes 1 de enero, con unos 70.000 desplazamientos aproximadamente, de los que 42.000 en Badajoz y 28.000 en Cáceres, lo que supone un incremento del 2,05 por ciento con respecto al año pasado.



La tercera y última fase se establece para la Festividad de los Reyes Magos, desde el viernes día 5 al domingo día 7 de enero, con una previsión de desplazamientos de aproximadamente 40.000, de los que 24.000 serán en Badajoz y 15.000, en Cáceres, un 1,62 por ciento más que el año pasado.



PERIODOS DE MAYOR MOVIMIENTO



Además, la DGT también ha establecido unas previsiones que engloban el periodo de mayor movimiento de largo recorrido en la región, desde este viernes día 22 al 1 de enero, once días en total, y que suponen unos 181.000 desplazamientos aproximadamente, de los que 108.000 serán en Badajoz y 72.000, en Cáceres, lo que supone un descenso del 0,95 por ciento sobre el año 2016.



De Año Nuevo a Reyes, que comprende del 1 de enero al 7 de enero, la previsión de movimientos aumenta un 1,64 por ciento con respecto al año anterior, con 116.000 desplazamientos aproximadamente (70.000 en las carreteras pacenses y 46.000 en las de Cáceres).



Y el tercer periodo engloba de Navidad a Reyes (22 de diciembre al 7 de enero, es decir 17 días), con una previsión de desplazamientos de 298.000 aproximadamente, lo que significa un 0,7 por ciento con respecto al 2016 (179.000 en Badajoz y 119.000 en Cáceres).



ASí, la Dirección General de Tráfico (DGT) explica que las fases de Operación Especial contemplan únicamente aquellos días en los que efectivamente se desarrollan por ser los días tradicionalmente empleados en los desplazamientos mayoritarios, en este caso los fines de semana y los días festivos.



Pero entre y otra fase, o entre la primera y la última, hay más días y, por tanto, más movimientos y estos son los datos que se recogen en los periodos de mayor duración.



CARRETERAS MÁS TRANSITADAS



En cuanto a las carreteras más transitadas en las tres próximas semanas, los datos revelan que en la provincia de Badajoz serán la A-5, la A-66 y la N-430.



Las carreteras en obras son la Ex-307 del kilómetro 034 hasta el 7.70, por drenaje; la EX 360 del km. 2.00 hasta el kilómetro 9.00, por obras en general; y la N-430 en el enlace con la A-5 y con la EX- A2, del kilómetro 84.00 hasta el kilómetro 104.10 por drenaje.



Así, en la provincia de Cáceres, las carreteras más transitadas serán la A 5, la A 66 y la EX A1; las vías en obras están en la N-110 del p.k. 359 al 375 y del 391,500 al 392 por la mejora del trazado y plataforma viaria; la Ex 370 en el kilómetro 15 por construcción de una rotonda; y en la CC 57.1, del kilómetro 0 al 12,600 por mejora del trazado y plataforma viaria. El corte es total.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha destacado que las carreteras extremeñas estarán vigiladas por unos 400 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Los agentes tendrán el apoyo de las Comandancias de Seguridad Ciudadana de Badajoz y de Cáceres.



Los consejos que establece la DGT para estos desplazamientos en este periodo festivo es la revisión del vehículo, tanto neumáticos como anticongelantes, escobillas limpiaparabrisas, batería y alumbrado, así como mantener la distancia de seguridad y precaución con la climatología, usar el cinturón y los sistemas de retención infantil, no usar el móvil, ni alcohol, drogas o medicamentos que puedan afectar a la conducción y, en definitiva, actuar con prudencia, sentido común y respecto por las normas de tráfico.