La Junta apuesta por el crecimiento en Extremadura a través de la creación de cooperativas

El tejido empresarial extremeño se encuentra en pleno crecimiento, un momento clave para la creación de nuevas cooperativas y la integración de otras.

Extremadura vive un momento dulce de crecimiento empresarial. La expansión de las plantas fotovoltaicas ha hecho que aumente la creación de comunidades energéticas. Además, el aumento de las exportaciones agrícolas y ganaderas, también están obligando a muchas cooperativas a asociarse e integrarse para ser más competitivas.

La Junta de Extremadura, consciente de este crecimiento y necesidad de expansión, va a intentar ampliar el crédito de sus ayudas para la integración cooperativa, un crédito que, por cierto, prácticamente se ha agotado para el 2024.

INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS

El gobierno de María Guardiola siempre ha tenido como objetivo impulsar la integración cooperativa y, con ello, conseguir que estas entidades económicas sean más competitivas. La finalidad es tener un número menor de cooperativas pero que éstas sean más grandes y con mayor volumen de actividad. Las cooperativas tienen que tender a integrarse sí o sí, y es eso es en lo que la Junta está trabajando. Ya se han modificado y se han impulsado las bases reguladoras para que las cooperativas pudieran tener acceso a las ayudas y puedan integrarse, algo que, con el anterior gobierno, no era posible. Es decir, había unas bases reguladoras, había un presupuesto, pero no se convocaban y nadie las podía solicitar y, por lo tanto, ese presupuesto no se ejecutaba.

Apoyo decidido a la creación e integración en cooperativas en el ámbito rural

AYUDAS AL COOPERATIVISMO

Durante este año la Dirección General de Cooperativas y Economía Social ha convocado 500.000 euros en ayudas para la integración de cooperativas agroalimentarias repartidas en distintas líneas como ayudas para fusión de cooperativas, para la incorporación a cooperativas de segundo grado, a grupos cooperativos o a entidades asociativas inscritas, para la celebración de acuerdos intercooperativos, y para el reconocimiento como entidad agroalimentaria prioritaria.

Al otorgar estas ayudas, se ha dado prioridad a los municipios menores de 5.000 habitantes, tal y como obliga la propia ley de reto demográfico. Estos municipios y en virtud de la misma ley, cuentan también con una serie de ventajas fiscales.

PLAN DE IMPULSO

La Junta de Extremadura ha lanzado este plan para las sociedades cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción extremeñas que quieran realizar algún tipo de obra de mejora o de instalaciones técnicas, o compra de mobiliario y equipos o programas informáticos, con una subvención máxima de 5.000 euros. También se financian la contratación de servicios externos de consultoría con una cuantía máxima de 1.000 euros.

Agricultura ayuda a las entidades asociativas de la economía social y el autoempleo a alcanzar su objetivo en la creación de entidades

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible apoya a las Entidades Asociativas de la Economía Social y Autoempleo para las que hay hasta 75.000 euros de ayuda por entidad. La misión de estas entidades es imprescindible para la formación de nuevos emprendedores que quieran abrir una cooperativa.

Para formar e informar a estos futuros emprendedores, estas entidades asociativas, con la colaboración de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social, organizan jornadas de formación de emprendimiento cooperativo y promoción de la Economía Social en Extremadura que se celebran a lo largo de todo el año.

Como consecuencia de estas ayudas, la Unión de Cooperativas Agroalimentarias ha financiado jornadas sobre los comités de igualdad; la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Extremadura (UCETAEX) ha celebrado su I Encuentro Educativo relacionado con la Innovación Educativa en la era de la inteligencia artificial; y la Asociación Extremeña de Sociedades laborales (AEXLAB) y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Extremadura (UCETA) han realizado varias actuaciones formativas tanto para sus empleados como para el sector.

La Junta trabaja en la formación de las cooperativas agroalimentarias para cumplir con el compromiso de agilizar los trámites burocráticos

La Junta ha organizado varias jornadas de formación para las gestorías, los trabajadores y gestores de cooperativas agroalimentarias sobre la tramitación de procedimientos en el Registro de Sociedades Cooperativas con el fin de orientarlas en la agilización de los trámites administrativos y burocráticos entre las cooperativas agroalimentarias y la Junta de Extremadura, y evitar defectos de forma en los expedientes de registro o petición de subvenciones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Junta también está trabajando para desarrollar procesos de mentoring en materia de nuevas tecnologías destinado específicamente a mujeres del ámbito rural para capacitarlas en el emprendimiento cooperativo y la mejora de sus capacidades de gestión de entidades de economía social.

Tecnología punta en el uso de drones en el campo extremeño

PILOTAJE DE DRONES

Y también, y en respuesta a una demanda del sector cooperativo, se está trabajando en un curso de pilotaje de drones destinados a trabajadores y socios de cooperativas agroalimentarias, sociedades agrarias de transformación o sociedades laborales del sector agroalimentario de la provincia de Cáceres, ya que, en Badajoz el SEXPE ya ofrece esta formación. Estos cursos comiencen en octubre, para que el sector agroalimentario de la región pueda estar capacitar a sus socios y empleados en el uso de drones, lo que significará estar a la vanguardia de la innovación tecnológica, mejorará su competitividad y su productividad en un mercado cada vez más exigente.

CÁTEDRA Y MÁSTER EN COOPERARITIVISMO AGROALIMENTARIO

Además, la Junta continuará organizando y fomentando la formación con estas cooperativas para incrementar la competitividad de estas a través del nuevo Máster en Dirección y Gestión de Cooperativas que se impartirá en la UEx desde este curso 2024-25, así como con la creación de una cátedra en materia de cooperativismo y economía social junto a la Universidad de Extremadura para que nuestros jóvenes puedan seguir formándose en esta materia sin necesidad de abandonar su tierra.