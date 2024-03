Ara Sánchez: "Abogamos por un feminismo integrador e inclusivo. No me gusta el frentismo"

Dentro del mundo de la cultura, una actriz, directora de teatro o cine, dramaturga, música… que consideres “una de las grandes”: A mí me gusta mucho la música, voy a tirar por alguien contemporáneo y voy a resaltar a la cantante Rozalén. Me gusta mucho su ingenio, su sensibilidad y esa facilidad con la que convierte en poesía lo cotidiano de la vida.

Una mujer política “con mayúsculas”: María Guardiola, sin ningún tipo de dudas, y no lo hago por ganarme méritos frente a ella, por supuesto que no, sino porque ha conseguido lo que no había conseguido nunca una mujer en Extremadura: ser la presidenta de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Y lo está haciendo, además, defendiendo un programa político muy ambicioso y sin complejos algunos.

Una mujer que haya marcado tu vida -ya sea familiar, amiga, compañera de trabajo…: Mi madre. Tenía muchas virtudes, era una mujer muy inteligente, muy disciplinada, pero sobre todo, lo que más he admirado siempre de ella ha sido su positividad, su alegría… Era una mujer que se levantaba por la mañana con una sonrisa y siempre me enseñó que a pesar de las adversidades de la vida, había que seguir.

Es decir, mujeres extremeñas jóvenes que quiero ponerlas en valor para que sean referentes para otras mujeres extremeñas, que vayan abriendo el camino. Son chicas jóvenes que nos están demostrando que se pueden dedicar a lo que quieran. Hay muchísimas mujeres extremeñas que podría destacar, pero he querido irme a las nuevas generaciones. Una mujer que haya marcado tu vida, pese a no conocerla : Una suele tirar hacia su familia. Yo no conocí a mi abuela paterna, mi abuela María Petra, pero sí para mí ha sido un referente. Primero porque siempre me han contado que fue una mujer buenísima, que se quedó viuda muy joven y sacó adelante a nueve hijos -se le murieron dos-. Todo ello en un pueblo pequeño de Extremadura, como Zalamea de la Serena, en el siglo XX, el siglo pasado, con muchas dificultades, pero lo consiguió.

Y además, como extremeñas, me gustaría poner el foco en los nuevos valores y me voy a ir al mundo del deporte, porque tenemos unas chicas como Isabel Rodríguez, Paula Josemaría y Estefanía Fernández… Empezamos por el final, campeona del mundo de piragüismo, la número uno de pádel y campeona del mundo de pesca.

Nacida en Zalamea de la Serena en 1975, Ara Sánchez Vera es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Accedió por oposición libre a la Carrera Judicial, por la categoría de juez en 2007 y ha desempeñado su función jurisdiccional en los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción único de Jerez de los Caballeros, nº1 de Zafra, nº4 de Plasencia (destino que coincidió con su ascenso a Magistrada por turno de antigüedad) y nº 6 de Cáceres.

Todos estos órganos judiciales tienen competencia en materia de violencia sobre la mujer. En la actualidad, tiene la plaza de titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Cáceres.

Además, cuenta con la formación específica que imparte el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial en materia de 'Perspectiva de género', en las ramas General y Penal, y ha sido miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura entre los años 2012 y 2014.

También ha ejercido como tutora de prácticas tuteladas de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial y colaborado como tutora externa de la asignatura prácticas externas de la Faculta de Derecho de la Universidad de Extremadura, en los grados de Derecho y Criminología y como profesora-tutora del Máster de la Abogacía del Colegio de Abogados de Cáceres.

Pero, desde el pasado 28 julio, es la Secretaria General de Igualdad de la Junta de Extremadura, con rango de Consejera, dentro del organigrama de la Presidencia pues, la Jefa del Ejecutivo Extremeño, María Guardiola, quiso que este departamento dependiera directamente de la Presidenta.

En una conversación con Regiondigital.com, nos cuenta cómo afronta este nuevo reto, como vive la lucha por la igualdad, los derechos de la mujer y contra la violencia de género, con una nutrida experiencia en el ámbito jurídico, desde la esfera del Gobierno Extremeño.

Para comenzar....cuéntenos un poco...¿quién es Ara Sánchez Vera?

Una extremeña, hija de extremeños, madre de extremeña, mujer de extremeño, y resalto mucho el tema de Extremadura, porque Extremadura es mi tierra, una tierra a la que amo, en la que creo y una tierra por la que yo siempre he querido luchar.

Yo estudié fuera la carrera y, desde el momento en el que me fui a Sevilla, siempre dije que volvería a mi tierra para ayudar a levantarla, a que avanzara y a que siguiera adelante. Primero desde el ámbito judicial, llevando la paz a todos los conflictos sociales que se me han sometido dentro del ámbito de mi jurisdicción, y ahora intentando construir una Extremadura más igualitaria y más justa desde mis responsabilidades políticas.

¿Qué le hizo dar el paso de la judicatura a ocupar un puesto en el Gobierno de Extremadura y, por ende, a la política?

Aunque pueda pensarse que hay un abismo entre los dos mundos, la verdad es que en mi caso el espacio es muy corto, sobre todo y fundamentalmente, no porque yo estuviera significada políticamente o ideológicamente, que no es el caso evidentemente, sino porque realmente yo siempre he estado al frente de un juzgado, con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Y ahora, sigo dedicándome a lo mismo desde la otra orilla del río, desde lo que es competencia de la Junta de Extremadura. Todo lo que tenga que ver o todo lo que tiene que ver con la prevención, con la sensibilización, con la educación y la recuperación de las victimas,

Los derechos de la mujer, la lucha contra la violencia de género, la apuesta por la igualdad....han sido paradigmas en su trayectoria profesional....¿cómo lo afronta desde el Ejecutivo Extremeño, hay muchas diferencias o, es más parecido de lo que parece?

Es muy parecido, yo lo único que he hecho es cambiar de perspectiva, de enfoque, porque una víctima es la misma si la mira un juez, que si la mira un responsable político.

Lo importante es que esa mirada sea asertiva, cercana, comprensiva y que la víctima se sienta reconfortada.

Actualmente, ¿por qué razones crees que tiene que alzar la voz la mujer extremeña?

Extremadura no es un exponente de desarrollo en nada o en muy poco, y la posición de la mujer extremeña también hay que cambiarla.

Tenemos que avanzar... lo mismo que el Gobierno regional está trabajando por romper esas cadenas que impiden el despegue de Extremadura, tenemos que trabajar por que sea más visible la mujer extremeña y supere todas aquellas cuestiones que las están sujetando, anclando o condicionando.

Tenemos que fomentar políticas de inserción laboral, de formación y capacitación de las mujeres, para acabar con la brecha digital y con la brecha salarial, y sobre todo y fundamentalmente, trabajar de forma incansable removiendo todos los obstáculos que están impidiendo o dificultando lo que es la progresión de la mujer.

Es decir, quitando todo aquello que lastra a la mujer y que normalmente tiene que ver con el tema de las cargas y sobre todo las cargas familiares.

Hablando de brecha salarial, hay mucha diferencia de salarios entre hombres y mujeres, y sobre todo, en Extremadura, una de las regiones donde más diferencia hay entre el salario de un hombre y el de una mujer… ¿Qué medidas se plantea tu departamento, entendiendo que tendrán que ser acciones transversales con otras consejerías?

Efectivamente, se deben ser medidas transversales, por lo que estamos en absoluta colaboración con la Consejería de Economía y Empleo y, evidentemente, éstas tienen que ser auspiciadas por dicha Consejería pero, desde el punto de vista de la igualdad. Estamos intentando que se fomente, obviamente, la inserción laboral de la mujer.

Sobre todo, estamos trabajando con la Consejería de Economía y Empleo en favorecer ayudas a las empresas para fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, es decir, de aquellos grupos de población que se encuentran en una situación evidentemente más precaria.

Y es que el trabajo de la mujer sigue siendo más precario que el del hombre, hay un mayor nivel de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial, y a la hora de prescindir de un trabajador, siempre tiene menos coste para el empresario prescindir de una mujer que de un hombre. Ahí es donde tenemos que incidir.

Mucho se habla de conciliación pero, la mujer aún sigue teniendo todo el peso de los cuidados -ya sea de los hijos o de los mayores de la familia-, sigue encargándose de las tareas domésticas, trabajando fuera de casa…¿en qué trabaja la Administración autonómica para lograr una conciliación real?

Ahora mismo, desde la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, ya se ha aprobado el Programa de Cooperación Económica Municipal. Es una transferencia presupuestaria que se realiza a los ayuntamientos, la cual se ha aumentado este año en 1,1 millones de euros y que asciende a la suma total de 9,1 millones de euros, para la contratación de monitores para organizar el tiempo libre y de ocio en todos los municipios de nuestra región –un total de 410-.

Y, sobre todo, como mecanismo, no solamente para fomentar la contratación y el empleo, sino también para ayudar a la conciliación de las familias, ya que durante las vacaciones o en verano, los padres y madres siguen trabajando y los niños tienen que tener un lugar. Por eso, nos corresponde a los poderes públicos fomentar ese tipo de ayudas para que puedan arbitrarse las dos cosas.

También, desde la Secretaría General, estamos ultimando las bases sobre ayudas para la contratación de personal doméstico y para el cuidado de hijos de hasta 14 años, así como de personas dependientes a cargo de las familias.

Estamos flexibilizando los requisitos para que se ejecute hasta el último euro, y que no haya un déficit de ejecución como ha ocurrido en otros ejercicios presupuestarios.

Cuando llegó a este cargo, se encontró es que no había un Plan de Igualdad y Contra el Acoso Laboral dentro de la propia Junta de Extremadura… De hecho, ya se ha anunciado que estáis terminando de perfilarlo... ¿podrías adelantarnos algunas de sus líneas?

No puedo adelantar las líneas del plan, porque está ahora mismo en elaboración. Ya se ha constituido una Comisión Técnica, se ha ultimado lo que es el periodo de peticiones técnicas y está a punto de salir a licitación. Lo que sí es cierto es que para la elaboración del I Plan de Igualdad para los funcionarios, empleados públicos y organismos vinculados a la Junta de Extremadura, no solamente es la elaboración del mismo, sino también del Protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo.

Hay que hacer primero una primera fase de diagnóstico, que es la más importante, para analizar cuál es la situación que tiene Extremadura ahora mismo. Identificar cuáles son los obstáculos que están impidiendo esa igualdad real y efectiva, y, por último, realizar un pronóstico futuro perfilando las medidas que sean necesarias para lograr esa igualdad.

¿Qué fecha se plantea la Junta para tenerlo?

Yo espero haber si podemos a final de año tener ya, por lo menos, el Protocolo de prevención de acoso… sino a finales de año, será a primeros del año que viene.

Es que la primera fase del plan, que es la de diagnóstico, es larga, extensa… son al menos diez meses; a ver si en un año y medio o así, podemos tenerlo.

Violencia de género… no podemos hablar de igualdad sin dar cuenta de esta lacra que vive la sociedad actual. ¿Cómo afronta la Secretaría General este problema?, ¿qué acciones tiene previstas para poder minimizar -si se puede hablar de minimizar- la violencia de género?

La igualdad tiene un aspecto negativo, una cara más triste, que es todo lo que supone una vulneración o todo aquello que violenta los derechos de las mujeres, que son sus derechos fundamentales y que es la violencia de género, en sus distintas modalidades como patología de la igualdad -violencia de género, violencia sexual, acoso sexual por razón de sexo, acoso laboral, entre otras-.

Y luego, tiene una cara más amable, que es la consecución de esa igualdad real y efectiva, mediante el campo tan maravilloso que nos ofrece la conciliación y la corresponsabilidad.

En materia de violencia de género, tenemos que seguir insistiendo, todas las políticas de la Secretaría General están orientadas a la fase de prevención, de sensibilización, de educación, de concienciación; y sobre todo y, fundamentalmente, aumentando y mejorando la red de recursos que tiene la Junta de Extremadura para atender a las víctimas de violencia de género y favorecer su recuperación integral.

Para hacer frente a esta problemática, en diciembre pasado se reunió usted con la vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona; y la presidenta del TSJEx, María Félix Tena Aragón, puesto que tienen previsto suscribir “en breve” un convenio de colaboración para que jueces y funcionarios de la Junta se formen sobre violencia de género, igualdad y conciliación....¿cómo va el borrador de trabajo y cuándo se espera que se firme?....¿qué objetivos tiene?

El borrador está bastante avanzado, yo espero que, a lo largo de este año 2024, podamos firmarlo y que también se vean sus frutos.

Este convenio tiene por objeto formar al personal de la Junta de Extremadura en materia de violencia de género, en materia de mujer, en violencia sexual, en conciliación y en corresponsabilidad.

Tenemos que formar a nuestros profesionales para que luego puedan atender mejor a todas las mujeres y a todas víctimas.

Respecto a la igualdad, se ha destacado que debe trabajarse desde temprana edad, porque los centros educativos pueden ser “muy buenos altavoces” para hacer ver a los niños y niñas que todos somos iguales. ¿En qué proyectos está trabajando el Gobierno Extremeño para que los más pequeños y los jóvenes crezcan en igualdad?

La Secretaría General de Igualdad y Conciliación colabora de forma activa con la Consejería de Educación, evidentemente siempre desde la sensibilización y la prevención. En el curriculum educativo, en todos los estadios -desde Infantil y hasta 2º de Bachillerato- se imparten contenidos en materia de igualdad.

Es muy importante sensibilizar a nuestros jóvenes y, sobre todo fundamentalmente, tenemos que transmitir bien el mensaje, apartando todos estos discursos que son radicales, que apuntan al frentismo, a la división, a la beligerancia… que lo que ocasionan es rechazo.

Tenemos que seguir trabajando en esa línea, para que realmente hombres y mujeres podamos ser iguales, que es lo normal, la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para ambos.

La Secretaría General de Igualdad y Conciliación tiene muchas acciones para llevar a cabo, trabaja en coordinación con el resto de consejerías… Pero, desde el principio, se criticó que la Igualdad no tuviera consejería en el ejecutivo de María Guardiola. ¿Qué le dirías a estas personas que piensan que no tiene importancia la igualdad en la Junta porque no tiene consejería propia?

Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, no me gustan las etiquetas, ni me gustan los nombres.

Antes, había una Consejería que estaba vacía de contenido y era muy pobre en acciones. Ahora. se llama Secretaría General, no se llama Consejería, y en cambio no solamente estamos solucionando todos los problemas que nos encontramos cuando llegamos, sino que estamos impulsando distintas líneas.

En materia de conciliación, las medidas y el Plan Concilia Extremadura con los ayuntamientos, las ayudas a la contratación para el personal doméstico y para el cuidado de hijos y personas dependientes en los hogares.

Al mismo tiempo, hay otras medidas que, como las responsabilidades son compartidas con la presidenta de la Junta, María Guardiola, será ella quien, en su momento, las presente, pero que van en la misma línea de intentar eliminar esas cargas que lastran a las mujeres en materia de conciliación y responsabilidad.

Estamos promoviendo el I Plan de Igualdad, vamos a poner en funcionamiento, antes del 31 de diciembre de 2024, los centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual en Extremadura –van a ser cuatro centros-.

Al mismo tiempo, vamos a suscribir el convenio con el Consejo General del Poder Judicial; estamos realizando la programación de cursos de formación para funcionarios de la Junta, y en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, fiscales, médicos forenses, médicos del Servicio Extremeño de Salud, educación… para realizar una labor coordinada. También vamos a sacar adelante el Protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo…

Es decir, creo que el camino se demuestra andando, no valen las palabras, no es suficiente una etiqueta, sino acciones.

Quiero también recalcar que, bajo el lema que hemos escogido para la campaña del 8M ‘No da=, Sí = dad’, lo que está diciendo este Gobierno es que la igualdad nos importa, que no es un plato de segunda mesa, que no es una cuestión baladí.

Para nosotros, es prioritario luchar contra las injusticias, la discriminación de las mujeres… Acompañarlas y seguir construyendo un feminismo y una tierra en la que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva, pero un feminismo constructivo, no destructivo.

¿Consideras que, ahora, uno de los grandes problemas que hay en la sociedad es que parece que el feminismo es del "conmigo o contra mí", cuando a lo mejor el feminismo debería ser más integrador?

Sí, yo abogo, la presidenta y este Gobierno abogan por un feminismo integrador e inclusivo. No me gusta el frentismo, no me gusta la radicalización de las posiciones, porque eso al final produce rechazo y está produciendo rechazo en hombres y en mujeres.

Por eso, se está produciendo el efecto inverso, es decir, que la gente, sobre todo, que la gente joven diga: ‘es que es fanatismo, es una radicalización de la mujer…’.

Yo el otro día hablando con mi hija que tiene 6 años recién cumplidos, vimos un reportaje sobre las reivindicaciones tradicionales de las mujeres en el 8M, una manifestación, y me dijo que ‘¿por qué las mujeres están enfadadas?’ No podemos transmitir eso, la igualdad es un campo maravilloso, pero tiene que ser positivo. También es bondadoso, tenemos que seguir unidas y unidos, hombres y mujeres, implicados en este proyecto, pero no podemos estar enfadados, no podemos estar radicalizados, porque eso al final no construye, destruye, lo que hace es que la gente se esconda en su caparazón y no quiera escuchar más.

Marzo es el mes de la mujer, por el 8M. La Junta ha organizado una campaña con más de 500 actividades en torno a la celebración del Día de la Mujer, bajo el lema, ‘No da= / Sí = dad’,...¿cuál es el objetivo y qué destacaría de la misma?

En esta campaña, hemos querido poner el foco y resaltar que la igualdad para este Gobierno, para la presidenta y para mí -como Secretaria General- es una absoluta prioridad, hemos intentado también visibilizar, porque eso es lo bueno también de la igualdad.

Hay que visibilizar los referentes femeninos que sirvan también como ejes para sensibilizar y para educar, no para abrir camino a otras mujeres y a otras niñas… que digan ‘¿por qué yo no voy a poder dedicarme a esto o no puedo hacer esto?... Es decir, para que las mujeres entendamos que no tenemos límites y que podemos hacer lo que queramos.

Una de las cuestiones también de las que estoy más orgullosa ha sido el ponerle el nombre a este Módulo del edificio de Mérida III Milenio de la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, que es una mujer que está encarcelada por luchar por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos de las mujeres en Irán, y que está dispuesta a dar su vida por esa causa. Esos referentes son los que necesitamos, y hay que visibilizarlos.

Has anunciado muchos objetivos, muchas líneas, muchas actuaciones… ¿Qué te gustaría que estuviera hecho, sí o sí, el 31 de diciembre de 2024?

A mí me gustaría mirar hacia atrás y ver que queda un poquito menos camino que recorrer para conseguir esa igualdad real y efectiva.

Pero sí, evidentemente, y estamos trabajando muy duro en ello, me gustaría que por lo menos estuviera el Protocolo de prevención de acoso Sexual y por razón de sexo.

Y, me gustaría –que va a ser sí o sí- que estén funcionando ya los centros de crisis 24 horas, para atender a las víctimas de agresiones sexuales en nuestra tierra.