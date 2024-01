Mercedes Morán: "Ejecutar los fondos europeos, creo que esa debería ser nuestra prioridad"

Mercedes Morán Álvarez es la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, almedralejense, de familia de agricultores, decidió estudiar ingeniera Técnica Agrícola, siendo una de las primeras mujeres en las aulas de la especialidad en Industrias Agrarias de la Universidad de Extremadura.

Fue profesora en la Escuela Universitaria "Santa Ana" de Almendralejo hasta 1991. Además, trabajó durante 25 años, en la organización agraria ASAJA Cáceres, donde realizó labores de directora técnica.

De 2011 a 2015, fue Directora General de Política Agraria Comunitaria de la Junta, participando en las negociaciones de la actual aplicación de la PAC.

Actualmente, también es Vicesecretaria de Emergencia Demográfica, Agricultura y Ganadería del PP de Extremadura; y, desde hace unas semanas, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En una entrevista con Regiondigital.com, nos cuenta cómo afronta esta etapa al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

EN BREVE

Como Persona:

...."El campo ha estado muy presente en mi vida desde que nací, es algo que he vivido, que lo llevo en la sangre..."

..."en mi familia siempre nos han educado con un sentido de la responsabilidad muy fuerte: ‘estuvieras donde estuvieras, haz lo mejor que sepas’..."

..."Para mí, el mayor reto cuando he entrado en esta Consejería -pero también lo fue en las otras etapas de mi vida- ha sido aprender"...

Como Política:

.."cuando uno es diputado realmente ya da el salto a la política."...

...."cuando la presidenta confía en mí para llevar esta Consejería -cosa que le agradezco muchísimo su confianza- lo tomo como una responsabilidad y un objetivo en la vida que es Extremadura."

Prioridad:

...."Ejecutar los fondos europeos, creo que esa debería ser nuestra prioridad..."

...."Hemos perdido a final de año bastantes millones de euros del Feder, el programa operativo anterior, y vamos a intentar evitar que vuelva a repetirse."...

PAC:

...."la PAC es importante para toda Extremadura, no sólo para los agricultores y ganaderos..."

..."tenemos que pensar ya -porque en la próxima legislatura en la UE se modifica de nuevo la PAC-...., entiendo que este año o como muy tarde, en el 2025, se empiece a trabajar ya en ella."...

Seguros Agrarios:

...."Tenemos seguros que están basados en rendimientos que son totalmente desactualizados"...

...."hay que actualizar absolutamente todo para que los agricultores puedan recibir unas indemnizaciones adecuadas al daño que han tenido."...

Medio Ambiente:

...."tenemos que encontrar ese equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo industrial."

...."a lo largo de este año 2024, vamos a iniciar una revisión de la ZEPA...."

Desarrollo Rural y Reto Demográfico:

...."Es un reto o una emergencia que tenemos que atacar desde todos los ámbitos, es indudable..."

...."la emergencia demográfica es un reto que asume todo el Gobierno de la Junta y es una prioridad para la presidenta, María Guardiola."

Objetivos 2024:

...."deberíamos tener modificada la PAC, deberíamos estar hablando de otras cosas, no de esta PAC, sino de otra".

...."conseguir hacer una empresa agraria atractiva y rentable para que nuestros jóvenes opten por ella..."

..."El sector primario siempre ha sido como ‘el hermano pobre’ de todo y, tenemos que poner en valor lo que son la agricultura y la ganadería desde que son pequeñitos."

Para comenzar, cuéntanos..., ¿quién Mercedes Morán Álvarez?

Nací en Almendralejo, el 24 de septiembre de 1964, en el Hospital de ‘El Pilar’, conocido en la localidad como la Casa de la Misericordia. Me llamo Mercedes, precisamente, porque nací en el día de la Virgen de la Merced.

Soy nieta e hija de agricultores. El campo ha estado muy presente en mi vida desde que nací, es algo que he vivido, que lo llevo en la sangre y, además, soy de Tierra de Barros, que es una de las tierras más ricas de Extremadura y, diría yo que de España.

Cuentas con un impresionante expediente académico como ingeniera Técnica Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias por la Universidad de Extremadura, fuiste premio alumna distinguida de la Universidad de Extremadura y, profesora en la Escuela Universitaria "Santa Ana" de Almendralejo, ...¿en qué momento y por qué circunstancias comienza a plantearse su camino en la política?

Cuando terminé la carrera, realmente lo que a mí me gustaba era la Enología, curiosamente, pero por razones personales llego a Cáceres y, empiezo a trabajar en la organización agraria ASAJA.

Ahí, el tipo de trabajo no tiene nada que ver con la práctica en campo, era el año 1991 y se estaba reformando por primera vez la Política Agraria Comunitaria (PAC). En aquel entonces, la denominada reforma "MacSharry", por lo que empecé a estudiar la PAC y me dediqué a eso. durante todos estos años.

Estando en Asaja, en un momento determinado, en el Gobierno de José Antonio Monago, alguien me propone como Directora General de la PAC y a raíz de ahí entro en la política con un objetivo, que es seguir trabajando por la agricultura, por la ganadería y por el mundo rural de Extremadura.

De aquella etapa como Directora General de Política Agraria Comunitaria......¿qué recuerdas como primera experiencia en un puesto en el Ejecutivo Extremeño?

Es como hacer un máster, pero un máster enorme, complicadísimo. Se aprende muchísimo, el cerebro se amplía, es como una esponja que absorbe todo y además de aprender de mucha gente en aquel momento -gente que estaba aquí en la casa, gente del Ministerio…- aprendí mucho sobre cómo funciona la Administración Pública... cuáles son sus tiempos, cuáles son sus procedimientos, cuál es su dinámica… En fin, aprendí bastante sobre la Administración Pública.

En la legislatura 2019-23, entra más de lleno en la política, siendo diputada del PP en la Asamblea de Extremadura y, portavoz de Agricultura y Desarrollo Rural....¿cree que ha sido clave esta experiencia en la Cámara Legislativa?

Creo que sí, porque la Dirección General de la PAC que yo tuve es una dirección en ciertos aspectos muy técnica, no digo que no tenga una parte política, pero es muy técnica. Sin embargo, cuando uno es diputado realmente ya da el salto a la política.

Ahí entró otra etapa de aprendizaje para mí y aprendí cómo son los comportamientos políticos o cómo es el lenguaje político… No sé, aprendí otra visión diferente.

Y, llegó un momento en que la presidenta, María Guardiola, que es presidenta del partido –el PP-, decide darme una serie de responsabilidades en materia agraria y ganadera.

Efectivamente, en julio de 2022, es nombrada Vicesecretaria de Emergencia Demográfica, Agricultura y Ganadería del partido y, en julio de 2023, tras el acuerdo de gobierno PP-Vox y, ya con María Guardiola como Presidenta de la Junta, le ofrece ser Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible..., ¿qué supuso pasar de la oposición al Gobierno, a poder tomar decisiones y ejecutar políticas?

Un compromiso muy fuerte. Me preguntabas antes por mis orígenes y en mi familia siempre nos han educado con un sentido de la responsabilidad muy fuerte: ‘estuvieras donde estuvieras, haz lo mejor que sepas’. Y cuando la presidenta confía en mí para llevar esta Consejería -cosa que le agradezco muchísimo su confianza- lo tomo como una responsabilidad y un objetivo en la vida que es Extremadura.

Estoy muy comprometida con mi tierra también y lo tomo como otra forma de poner al servicio de Extremadura lo poco o lo mucho que yo pueda aportar.

Estás al frente de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que es el paragüas de sectores muy importantes y claves para Extremadura: campo, ganadería, la sostenibilidad, protección medio ambiental, política agraria comunitaria, industría, energía, minas......¿en estos seis meses, cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado?

Para mí, el mayor reto cuando he entrado en esta Consejería -pero también lo fue en las otras etapas de mi vida- ha sido aprender. Ese ha sido el mayor reto.

Yo fui consciente de que había ciertas materias que necesitaba, primero, un equipo -que tengo un equipo magnífico-, cada uno especializado en lo suyo, que me ayudara; pero luego, yo me impuse la tarea de aprender para poder tomar esas decisiones últimas. He estudiado bastante de todas esas materias con las que había tenido menos relación, como pueden ser Energía y Minas.

Yo he trabajado en sectores agrarios, evidentemente, en Desarrollo Rural y he trabajado también mucho en Medio Ambiente. Sin embargo, en ese aspecto de Energía y Minas he trabajado menos, entonces me impuse a leer, a aprender y a hablar mucho con los directores competentes en esas áreas. Por tanto, ese es el mayor reto que he tenido estos meses.

En apenas 15 días, se aprobarán los PGEX para 2024, los primeros presupuestos del Gobierno de María Guardiola y, para su consejería, se incluye una dotación que ronda los 1.222 millones de euros....¿cuál va a ser la prioridad en una Consejería con tantas prioridades?

Ejecutar los fondos europeos, creo que esa debería ser nuestra prioridad, y para ello vamos a poner a disposición de ese objetivo todos los medios materiales y humanos que necesitemos.

En esta Consejería, esos mil doscientos casi veintitrés millones de euros que maneja, la mayoría son fondos europeos, fondos finalistas o para determinadas obras, subvenciones o inversiones…

Nuestro objetivo es poder ejecutar al máximo esos fondos. Hemos perdido a final de año bastantes millones de euros del Feder, el programa operativo anterior, y vamos a intentar evitar que vuelva a repetirse.

Esa debe ser nuestra prioridad, ejecutar la mayor parte de los fondos europeos.

La Política Agraria Comunitaria, la PAC, representa para los ganaderos y agricultores extremeños un pilar y, los seguros agrarios un reto de consolidación....¿cómo afronta la consejería estas dos cuestiones en este 2024?

Yo creo que la PAC es importante para toda Extremadura, no sólo para los agricultores y ganaderos, porque todos ellos están en el territorio y sostienen directa e indirectamente a ese territorio rural.

Es muy importante la PAC porque supone más de un tercio en la rentabilidad, en la cuenta de las explotaciones agrarias. Sin embargo, estamos ante una PAC cada vez más exigente para los agricultores y ganaderos, con cada vez menos dinero para compensar esas exigencias, de hecho, estamos trabajando en eso.

Hemos tenido reuniones técnicas con otras comunidades autónomas y nosotros lo que queremos es que se modifiquen ciertos aspectos, específicamente las exigencias -podemos llamar ‘verdes’- de la PAC, tanto lo que son ‘ecorregímenes’, como lo que es la condicionalidad reforzada, que es el cumplimiento de una serie de normativas para poder recibir esas ayudas, que están condicionando realmente la producción y la rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias.

Ahí, vamos a iniciar un trabajo, a partir de este mes, y vamos a proponer nuestras propuestas que, evidentemente, estarán consensuadas con el sector.

Luego, por otra parte, tenemos que pensar ya -porque en la próxima legislatura en la UE se modifica de nuevo la PAC- en que, en el año 2028, habrá otra reforma y para eso, entiendo que este año o como muy tarde, en el 2025, se empiece a trabajar ya en ella.

Entonces es muy importante que estemos pendientes de esa reforma, porque entendemos que en ésta que tenemos actualmente, los conceptos de seguridad alimentaria y de rentabilidad agraria pasan a un segundo plano…

Las prioridades son otras, no digo que sean más importantes ni menos, pero la prioridad verde, el cuidado del clima y del medio ambiente, es un objetivo de tal importancia que tiene que tener un presupuesto específico para ello, y no salir de la PAC y del trabajo de los agricultores y ganaderos.

En cuanto a los seguros agrarios, nosotros hemos pedido al Ministerio una revisión de todo el sistema. Entendemos que tiene que haber un beneficio empresarial, pero lo que no puede ser es esa descompensación que existe a la hora de diseñar el propio seguro y las indemnizaciones que se les dan a los agricultores.

Tenemos seguros que están basados en rendimientos que son totalmente desactualizados, si uno parte de que va a tener unos rendimientos que no son los que ya se obtienen, porque ya estamos hablando de muchísimos más kilos, pues evidentemente no es un seguro adaptado a la realidad.

Por eso, hemos pedido la revisión de los seguros en la Conferencia Sectorial del 30 de octubre, también del 18 de diciembre y, lo seguiremos pidiendo porque creo que es fundamental.

Hay que encontrar el equilibrio entre lo que es el beneficio empresarial para que siga existiendo un sistema de seguros, pero evidentemente hay que actualizar absolutamente todo para que los agricultores puedan recibir unas indemnizaciones adecuadas al daño que han tenido.

En Extremadura, una de las grandes asignaturas es que se producía el producto pero, luego se transformaba fuera. Se ha apostado por la agroindustria, pero todavía queda camino por recorrer… Desde su Consejería.... ¿cómo se va a trabajar en ese aspecto, en potenciar que los productos se elaboren y se transformen aquí?

Efectivamente, el valor añadido siempre en ciertos productos se ha ido fuera, por ejemplo, en el de la carne se ha transformado poco aquí. Sin embargo, en otros sí que se han quedado, estoy pensando en el regadío, en el viñedo o en el olivar… tenemos industrias transformadoras.

De hecho, la agroindustria que tenemos es prácticamente la única industria que tenemos en Extremadura a causa de las limitaciones medioambientales que hemos sufrido, pero nosotros tenemos que potenciar eso y trabajar en un sentido.

Ahora mismo, mucha de esa agroindustria se sustenta sobre la base de cooperativas, tenemos un tejido de cooperativas enorme, en muchos pueblos existen dos cooperativas del mismo producto.

¿Qué queremos nosotros en ese aspecto? Queremos potenciar la integración cooperativa, entendemos que tiene que ser una vía para que nuestros productos cojan peso en el mercado, ya sea el producto primario sin transformar, ya sea el transformado, y tenemos que coger peso en el mercado y poder de decisión sobre todo en el precio.

Para éso, necesitamos una oferta mucho mayor y eso se consigue a través de esa integración cooperativa evitando la atomización, por lo que vamos a trabajar en ella.

La realidad medioambiental de nuestra tierra también ha provocado controversia al cuestionarse que, en Extremadura, el 75% de su territorio está bajo protección de una clase u otra y, éso ha podido frenar el desarrollo de iniciativas industriales.....se ha hablado de cambiar los planes e, incluso interceder con Europa para que sea así...¿qué opina al respecto? ¿es posible lograr un mejor equilibrio entre la protección medioambiental y el desarrollo?

En el Gobierno, somos fieles defensoras de que ahí tiene que haber un equilibrio, es decir, nosotros tenemos un medio ambiente tan maravilloso que tenemos que proteger, evidentemente, pero esa protección no puede ser el ‘freno’ para el desarrollo económico y social de Extremadura.

Es decir, los extremeños tenemos que vivir de algo y el joven extremeño que quiera quedarse en Extremadura y hacer su proyecto de vida aquí, tiene que tener oportunidades aquí.

La única manera de generar empleo y riqueza es que vengan aquí empresas a instalarse, evidentemente las empresas ya están produciendo, muchas de ellas, de una manera mucho más sostenible, por lo que tenemos que encontrar ese equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo industrial.

Por eso, nosotros vamos a buscarlo, queremos hacerlo –así lo llevábamos en el programa electoral- y a lo largo de este año 2024 vamos a iniciar una revisión de la ZEPA. Hemos hecho unos estudios preliminares y sobre todo de los usos compatibles con el suelo de esa ZEPA.

Creo que es el momento de que revisemos ciertas cosas, porque voy a poner algunos ejemplos. Hay una ZEPA en la que la base son las aves acuáticas, porque están en una zona que se cultiva arroz. Todos sabemos que el arroz tiene unas necesidades de agua diferentes a otros cultivos y, de hecho, cuando ha habido sequía se ha dejado de sembrar el arroz y se les ha compensado.

Cuando los agricultores no pueden sembrar arroz por la falta de agua –debido a la sequía, que se está convirtiendo en los últimos años en un problema muy serio- evidentemente tendrán que cultivar algo.

Eso es algo evidente, las tierras no pueden estar de vacio. ¿Qué ocurre? Que esa ZEPA no permite otro cultivo porque la base de esas aves acuáticas es el arroz, por eso tenemos que revisarlo, no queda otra. Y es que esos términos municipales en la zona de Palazuelo tienen que vivir de algo, y las aves acuáticas pues tendremos que poner las condiciones necesarias para que no sean dañadas o puedan trasladarse a otro lugar.

Y es que en un sitio en el que nosotros estamos limitando la producción de arroz –cuando digo nosotros, me refiero a las circunstancias- no solo la Administración, sino los propios agricultores se están dando cuenta de que cada vez es más complicado cultivar arroz por el déficit del agua, pues tendrán que poder cultivar otra cosa. Eso es una evidencia, entonces tenemos que hacer una revisión.

También estoy pensando en un ejemplo práctico que yo conozco y he vivido: la zona de aves esteparias. Cuando en los Llanos de Cáceres aquello estaba lleno de cereal, las avutardas estaban allí comiendo y era su hábitat.

Ahora, cada vez se siembra menos cereal y se han ido trasladando hacia la zona de viñedo o de cultivo porque han cambiado como de espacio, de hábitat… No soy especialista en esto, pero es algo que yo he vivido en estos años.

¿Qué quiero decir con esto? Hay que cuidar el medio ambiente, pero el medio ambiente no puede ser el ‘freno’ para el desarrollo de Extremadura y que, nuestros jóvenes –los que quieran evidentemente- puedan quedarse aquí a realizar su proyecto de vida.

En cuanto a las energías renovables o, el litio, tan de actualidad... ¿crees que ahí está el futuro de Extremadura?, ¿es ahí donde hay que incidir?

Bueno, es el futuro que nos marca también Europa y ahí en las energías renovables hay mucho desarrollo todavía que se puede hacer.

¿De qué va a depender mucho? Va a depender mucho de la planificación de Red Eléctrica y de que podamos aumentar nuestra capacidad que, de momento, la planificación, la ventana que hay ahora y a la que vamos a hacer alegaciones, no ha recogido las modificaciones que se solicitaron por parte del anterior Gobierno.

Nosotros vamos a trabajar en que tanto la modificación actual, como la planificación hasta 2030, recojan todas las necesidades que tenemos de capacidad de acuerdo con los proyectos que tenemos pendientes o que quieran instalarse en la región. De éso, va a depender mucho el potencial que tengamos en renovables.

Por otra parte, también tenemos el tema minero, sabemos que la Unión Europea ha marcado como materiales críticos a ciertos materiales que existen en nuestra región y que tenemos posibilidades de desarrollo, por lo que nosotros apostamos por ese desarrollo, siempre con toda la seguridad ambiental y toda la seguridad sanitaria -por decirlo así- que se exija por parte de los técnicos.

Nosotros tenemos proyectos encima de la mesa, como por ejemplo el de la mina de litio de Cañaveral, y se han hecho alegaciones sectoriales, tanto de la parte de otras administraciones como de otros sectores fuera de la Administración, y esas alegaciones están siendo contestadas por el promotor.

Algunas tendrán que ser salvadas con actuaciones que se les exija y una vez que puedan empezar la explotación, entendemos que será una posibilidad de desarrollo, no solo para esa zona, sino también para Extremadura. Y como esas, todos los proyectos mineros que tenemos en cartera.

Otra de las ramas de tu Consejería es el desarrollo rural, estrechamente relacionado con el reto demográfico, una de los grandes problemas de Extremadura, como región....¿qué acciones planteas a este respecto?....¿debe ser una estrategia transversal?

Es un reto o una emergencia que tenemos que atacar desde todos los ámbitos, es indudable, no solo poner a disposición servicios para que el territorio tenga las mismas oportunidades y acceso a esos servicios que otras ciudades más grandes de nuestro territorio.

También entendemos que tiene que ser una política no solo la que llevemos aquí -desde esta Consejería-, que sabemos que todo el desarrollo empresarial que llevemos a los pueblos es desarrollo para esos pueblos, sino que tiene que haber una política de atracción de empresas y personas a vivir a nuestros pueblos que pasa muy, mucho, por una política fiscal adecuada y esa política fiscal se tiene que hacer desde la Consejería de Hacienda.

Necesitamos unas infraestructuras que hagan posible que cualquier empresa que se sitúe en nuestro territorio rural pueda tener salida de sus productos y eso depende muy, mucho, de la Consejería de Infraestructuras.

Necesitamos en nuestros pueblos una conectividad eficiente y eficaz para que cualquier persona pueda trabajar telemáticamente desde nuestros pueblos en cualquier empresa del mundo y eso pasa muy, mucho, por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Con esto, quiero decir que la emergencia demográfica es un reto que asume todo el Gobierno de la Junta y es una prioridad para la presidenta, María Guardiola.

Para finalizar, de todos los planes y de todos los objetivos que tengas planteados para esta legislatura en tu Consejería...¿qué querías estuviera hecho, materializado, sí o sí, a 31 diciembre de 2024, su prioridad?

Tengo que elegir....pues, lo ideal sería que pudiéramos encontrar un punto en el que la rentabilidad de nuestras explotaciones estuviera asegurada.

Para ello, en 2024, deberíamos tener modificada la PAC, deberíamos estar hablando de otras cosas, no de esta PAC, sino de otra.

Deberíamos tener unos seguros agrarios, como decíamos antes, adecuados.

Y, sobre todo, algo en lo que tenemos que trabajar, durante este año, es conseguir hacer una empresa agraria atractiva y rentable para que nuestros jóvenes opten por ella.

Tenemos una población agraria muy envejecida, cuando digo envejecida, digo ya de mi edad… El relevo, los jóvenes que vienen detrás, cada vez se sienten más atraídos por otros temas que no son precisamente el campo. ¿Quién se queda en una empresa que no es rentable? Entonces tenemos que conseguir atraer a esos jóvenes.

Y, también tenemos que hacer una labor en la que ya estamos trabajando a través de la Dirección General de Desarrollo Rural con la Consejería de Educación: tenemos que enseñar lo que es la agricultura y la ganadería a los niños desde pequeños, porque la gente en general, el ciudadano, no es consciente de lo que es la agricultura y la ganadería, no tiene la conciencia de que gracias a eso comemos.

Estamos muy acostumbrados en las ciudades a llegar a los supermercados, pero no tenemos en la cabeza el proceso que eso lleva y el problema que sería un desabastecimiento de esos lineales de los supermercados. Y en muchas ocasiones, hemos estado ‘a esto’ de tener desabastecimiento.

En el caso de la pandemia, que nadie esperábamos, siguió la cadena alimentaria trabajando cuando todos teníamos un miedo exacerbado, nos quedábamos en casa y no queríamos salir. Ellos sin saber a lo que se enfrentaban –los agricultores y ganaderos- salieron y recogieron sus productos, los transportistas los transportaron, las industrias los transformaron, se envasaron, se vendieron…

Es decir, gracias a eso pudimos comer, pero hemos vuelto a tener desabastecimiento o encarecimiento exacerbado de muchos productos por la guerra de Ucrania. Y, es que cualquier desequilibrio mundial, y ahora mismo estamos en una etapa convulsa, afecta a los alimentos.

Por eso, queremos que los niños sepan la importancia que tienen la agricultura y la ganadería. Hay un vídeo que a mí me encanta, creo que lo creó una empresa americana para una cooperativa de allí y lo habréis visto seguro. Es muy gráfico, ese que dice: ‘un rey puede reinar, un presidente tiene que gobernar, un médico tiene que operar, un electricista tiene que montar la luz para que tengamos luz…, pero para que un rey pueda reinar, un presidente pueda gobernar o un médico pueda operar, antes estuvo el agricultor para darle de comer a todos’.

Eso es cierto, hay cosas de las que podemos prescindir, pero de comer no. Y no tenemos ese concepto. La agricultura y la ganadería las hemos estudiado en los colegios en el libro de Ciencias Sociales como dentro del sector primario, y aquí paz y después gloria.

El sector primario siempre ha sido como ‘el hermano pobre’ de todo y, tenemos que poner en valor lo que son la agricultura y la ganadería desde que son pequeñitos.