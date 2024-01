Victoria Bazaga Gazapo: "El turismo ahora mismo no vive si no tiene cultura"

Victoria Bazaga Gazapo es la Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, cacereña y, hasta su nombramiento, empresaria del sector turístico con más de 30 años de experiencia en la dirección y gerencia de distintas empresas y organizaciones de Extremadura, como la Federación de Empresarios de Turismo Rural de Extremadura FEXTUR y la Asociación de turismo "Entorno Rural de Cáceres".

Además, fue cofundadora de la primera Organización de Mujeres Empresarias Ormex y, ha participado en el desarrollo del sector turístico de la Extremadura formando parte de diversos estudios, planes y proyectos. En una entrevista con Regiondigital.com, nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa de su vida al frente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.

EN BREVE:



Como persona:

..."en un momento muy temprano de mi vida decidí también apostar por los demás..."

...."decidí que para cambiar las cosas había que estar en los sitios donde se pudieran cambiar las cosas...."

Como política...

".....yo creo que fue la persona de ella (María Guardiola), su gran apuesta, el riesgo que corría con todo lo que quería hacer, la que me hizo tomar la decisión...."

"....me ha ofrecido un proyecto bonito, que se podía realizar y en el que yo podía hacer lo que creía que debía hacer...."

Deportes...

"....el deporte tiene los valores que necesitamos hoy en día en nuestra sociedad..."

"...a través del programa "Podium", se va a luchar con estos deportistas de deportes minoritarios y con deportistas un poco más de élite o deportistas profesionales..."

Jóvenes...

"....En Extremadura, a los jóvenes hay que darles oportunidades, crearles sus espacios, crearles el hábitat que ellos quieren y hay que hablar su idioma...."

"....vamos a diseñar juntos, la juventud va a diseñar su propio futuro..."

"...nuestros jóvenes necesitan estar fuertes mentalmente para asumir unos retos..."

"...no creo que ellos tengan esa desafección por nada, creo que lo necesitan es la motivación y la motivación la sacan ellos, no se la damos nosotros..."

...."queremos que Extremadura sea un sitio donde la gente joven se sienta bien"..... "que salgan y entren, y que otros jóvenes de otros sitios quieran venir también aquí".

Cultura...

"....Los pueblos pueden tener un buen centro de trabajo, un polideportivo, una biblioteca…, pero si no tienen cultura no tienen nada...."

"....Los pueblos necesitan que la cultura les llegue y los pueblos necesitan hacer aflorar su cultura, entonces una de las cosas que vamos a hacer es llevar esa cultura hacia el mundo rural..."

"....el reto es que Extremadura tenga otro ambiente y otro color, para que la cultura sea capaz de posicionarla y hacerla converger con el resto de las regiones.."

"....queremos hacer ‘un ida y vuelta’, queremos sacar nuestra cultura hacia fuera, hacia el mundo internacional… iberoamericano, el europeo… saltar el charco e irnos a Estados Unidos...."

Turismo...

".....una cosa importantísima que tiene Extremadura, que es real y única, aquí nada se ha hecho para el turista, aquí lo que hay es lo que le gusta al turista...."

"....El reto es el turismo internacional, es un turismo internacional ‘senior’ (mayor) que se puede permitir viajar cualquier día del año y.....nuestra forma de vida la saben apreciar como nadie...."

"....Tenemos que saber antes casi de que lo sepan ellos, ¿qué quieren los turistas?, para ofrecer lo que quieren...."

FITUR...

"....Es la Feria Internacional más importante que tenemos, ahí tenemos que ir con nuestras mejores galas..."

"....Es absurdo hacer una política de turismo sin contar con quien tiene que llevar a cabo esa política, que son los empresarios y los turistas,....este año, hemos tenido en cuenta esas dos partes..."

Objetivos 2024....

Jóvenes: "...Tener la Ley de Juventud....eso les daría un marco a ellos para moverse..."

Deportes: "....que todo el mundo pueda disfrutar del deporte que quiera y donde quiera y, además, relacionarlo con la salud mental.."

Cultura:".... nuestra cultura tenga ese sello de categoría que tiene que tener, que sea reconocida..."

Turismo: ".....nos convirtamos en esa alternativa de turismo de interior de calidad..."

Para empezar, cuéntanos ....¿quién es Victoria Bazaga Gazapo?

Yo soy una cacereña, de vocación empresaria y que me he dedicado toda mi vida a ser empresaria, al mundo de los negocios. Pero, además, en un momento muy temprano de mi vida decidí también apostar por los demás, no solamente por lo que yo podía hacer a nivel personal para mí, para mi enriquecimiento o mi satisfacción, sino contar con la sociedad.

Fue quizás también por herencia familiar, porque vengo de una familia en la que ya había política y estaba muy acostumbrada a hacer las cosas casi primero para los demás.

Así, decidí que para cambiar las cosas había que estar en los sitios donde se pudieran cambiar las cosas. Para eso, había que luchar por estar en esas organizaciones que pudieran tener voz y voto, que pudieran tomar decisiones y que pudieran cuidar sobre todo y principalmente de la mujer, como una persona que pudiera realizarse igual que se realizaban mis compañeros, mis hermanos, mis amigos y todos los hombres que había en ese momento.

Me convertí un poco casi en la cuota femenina de muchas cosas, fuí la primera mujer en las organizaciones empresariales, incluso deportivas, en cualquier evento que se hacía, en un momento dado siempre decía que sí para estar y para aprender. Y eso me fue convirtiendo en una mujer a la que le apetecía mucho luchar por su tierra, quererla mucho y conocerla mucho.

Puedo decir que me la he trabajado, creo que conozco todos los pueblos de Extremadura, no por ahora por la política, sino de antes. He ido incluso dos veces a cada uno de ellos, los he vivido…

Y desde ese punto de vista, he seguido mi trayectoria con luces y sombras, como todo el mundo en el mundo de los negocios, en una tierra que además no te deja triunfar mucho, que el techo es casi inmediato, y que en los primeros años de tu vida -si eres inquieta- ya casi has hecho todo lo que puedes hacer, yo seguí empujando ese techo de cristal para derribarlo.

Antes de entrar en política, como nos has contado llevabas 30 años relacionada con la empresa del turismo en la región......se habló de tí en varias ocasiones para ocupar un cargo público....y nunca diste el paso...¿qué te motivó, hace 6 meses, decirle sí a la Presidenta María Guardiola para hacerte cargo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes?

Pues ella, María Guardiola. Ha sido la persona que ha sido capaz de explicarme y que me ha ofrecido un proyecto bonito, que se podía realizar y en el que yo podía hacer lo que creía que debía hacer.

Esto viene de antes, del ‘Habla Extremadura’ donde ella contacta con el sector, se lo cree, lo escucha, lo mira… Incluso, la Consejería es Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, porque yo no concibo una cosa sin la otra y lo toma en cuenta.

Entonces, me hace una propuesta, quizás el momento vital de cada uno también te hace decidirte. Pero yo creo que fue la persona de ella, su gran apuesta, el riesgo que corría con todo lo que quería hacer, la que me hizo tomar la decisión.

Además, eres también la Portavoz, la voz y la imagen, del Ejecutivo de la Junta de Extremadura....¿supuso un aliciente o un temor a la hora de tomar la decisión?

Fue una sorpresa, porque no había pensado en ello, pero tengo que reconocer que he sido la portavoz de casi todo lo que he hecho, y que mi relación con los medios de comunicación, con la expresión pública, con el poder comunicar, siempre ha sido casi prioritaria en todo lo que hacía.

Entonces no me sonaba raro que me lo pidiera, sino que no contaba con ello porque tampoco sabía cuál era la composición definitiva del Gobierno y qué papel teníamos que hacer cada uno. Pero lo asumí como un reto más y, evidentemente cuando crees en alguien y te lo pide, tienes que darlo todo y en eso estoy.

Afrontas una importante cartera, Extremadura carece de grandes industrias...¿crees que la Cultura y el Turismo se pueden considerar el motor económico de la región y, de ahí, la importancia de que estén juntos en esta consejería?



Son grandes retos y pueden convertirse en industria. Ahora mismo nosotros tenemos nuestra agroindustria que creo que es importantísima en Extremadura. Ahora también nos viene la nueva industria de energías renovables que es una gran apuesta y que no debemos desaprovechar.

Pero, es cierto, que el turismo es una industria para toda España y para prácticamente el sur de Europa es único, entonces tenemos que entrar en él, lo tenemos casi más cerca y más fácil.

Y, sin cultura no se puede vivir. Nosotros podríamos vivir sin algunas de las cosas que hacemos, pero sin cultura no, porque no seríamos nadie, no estaríamos identificados, porque la creatividad, el desarrollo, el hacernos más personas, el tirar de los jóvenes, de los niños, de los mayores… depende de la cultura que nosotros queramos impregnar.

Y, el turismo ahora mismo no vive si no tiene cultura. La experiencia, el contenido del turista, es la cultura. Entonces, evidentemente, si se convierten y se fusionan los dos pueden llegar a ser una industria.

Y los Jóvenes y el Deporte como retos de tu Consejería, ¿cómo lo afrontas?

A mí me encantan los jóvenes, juventud divino tesoro. Creo que son además lo que nos van a solucionar la vida, y que algunos ya estamos llegando al final de nuestra etapa y tenemos que dar ese relevo a los jóvenes, siempre he estado cerca de ellos y creo que los entiendo bien.

En Extremadura, a los jóvenes hay que darles oportunidades, crearles sus espacios, crearles el hábitat que ellos quieren y hay que hablar su idioma. Creo que era un reto indispensable para que haya continuidad en lo que hacemos. Yo tengo la suerte de tener juventud conmigo, porque son los que nos van a continuar lo que nosotros hagamos, y evidentemente los que además lo va a mejorar.

Y, el deporte tiene los valores que necesitamos hoy en día en nuestra sociedad, ese deporte que además en Extremadura, a pesar de las dificultades que tenemos para todo, ha sido capaz de salir adelante y conseguir medallas olímpicas como tenemos y palmarés de algunos de nuestros deportistas tan importantes, hace ver que tenemos una juventud -porque el deporte profesional siempre se asocia a la juventud- con valores como los de la disciplina, del trabajo en común, del sacrificio, del reto, de la ilusión… Esos valores son únicos, tengo la suerte de ver y trabajar con gente del deporte, día a día.

En febrero, se aprobarán los PGEx de la Junta de Extremadura para 2024, los primeros del gobierno de María Guardiola. Comenzamos con el deporte, que parece siempre se queda en último lugar, en las cuentas habrá un incremento del 5% de las ayudas a las federaciones deportivas, ¿responde a la apuesta del Ejecutivo regional por fomentar el deporte base?

Claro que sí, todos los aumentos que hemos tenido en nuestro presupuesto, que en todo hemos aumentado, responden a querer mejorar y dotar de más capacidad económica a cada uno de los sectores y los subsectores.

También responde a la inflación y al gasto excesivo que tienen, en este caso, las federaciones que asumen más gasto, para ayudarlas, porque las necesitamos y queremos que sigan trabajando en él.

Y responde, evidentemente, a lo que decía antes a una apuesta por el deporte como una de las potencias que podemos tener en breve en nuestra región.

¿Habrá acciones concretas para ayudar a deportistas extremeños que están despuntando en deportes de los llamados minoritarios, parecen siempre quedan relegados?

Por supuesto, hay un programa que se llama ‘Podium’ que va a luchar con estos deportistas de deportes minoritarios y con deportistas un poco más de élite o deportistas profesionales, a los que les vamos a facilitar la burocracia que a veces es muy importante, muy difícil para ellos y que les quita mucho tiempo.

Trabajar con deportistas de élite o deportistas profesionales es facilitarles las cosas y creo que es una de las asignaturas que teníamos pendientes.

Además, ‘Podium’ viene un poco a ayudarles económicamente puesto que la ayuda anterior de ‘Somos Deporte’ no se pudo llevar a cabo porque no se dejó bien hecha y no recibieron ese dinero.

Entonces en ‘Podium’, lo que vamos a intentar conseguir es darles esa capacidad económica que evidentemente necesitan y que siempre es poca. Necesitamos ir mejorando con el tiempo.

Respecto a los jóvenes, ya se ha anunciado un nuevo Plan de Juventud de Extremadura.....en una sociedad como la actual, donde se habla de una generación de cristal,....¿qué líneas prevé incluir la Consejería en esta materia?... ¿va a ser operativo y efectivo en el 2024?

Vamos a intentar que sea lo más operativo y lo más rápido posible y va a depender de ello lo siguiente. Aquí vamos a diseñar juntos, la juventud va a diseñar su propio futuro y vamos a diseñar entre las dos partes: los que tenemos ya una veteranía y podemos manejar esta situación, y los jóvenes a los que hemos dado esa posibilidad para que lo hagan.

Necesitamos un Plan de Juventud, porque los jóvenes necesitan vivienda, necesitan trabajo, necesitan ocio, necesitan formación, necesitan desarrollarse, necesitan investigación, necesitan no aburrirse y necesitan una cosa importantísima -en la que este gobierno está trabajando mucho- que es salud mental.

Nuestros jóvenes necesitan estar fuertes mentalmente para asumir unos retos -no sé quiénes tienen la culpa- que les hemos dejado muy difíciles, por lo que tienen que tener emocionalmente sus capacidades cien por cien para conseguir ser unos adultos de primera.

Entonces ese Plan de Juventud va a contemplar todas estas áreas que te defino y que son las que ellos nos manifiestan que necesitan tener claras y concretas para seguir adelante.

Además, queremos que Extremadura sea un sitio donde la gente joven se sienta bien, el tiempo que quiera, que vaya y que vuelva, pero que vaya, porque nuestros jóvenes también necesitan salir. Que salgan y entren, y que otros jóvenes de otros sitios quieran venir también aquí.

¿Qué se puede hacer, desde el Ejecutivo extremeño, para luchar contra esa desafección, ese desinterés que parece generalizado?

Aquí no vemos tal desinterés como puede parecer, a veces nos quedamos con estos soniquetes de que los jóvenes no tienen interés y nos quedamos con ello, y punto, pero cuando uno empieza a trabajar se da cuenta de que tienen interés, pero no son los mismos intereses que tenemos nosotros.

Y cuando nos empecinamos y nos empeñamos en que los jóvenes hagan lo que nosotros queremos, los jóvenes se nos van; pero cuando los escuchemos y, vuelvo a decir, diseñemos juntos la juventud de Extremadura, ellos se quedarán.

Entonces, no creo que ellos tengan esa desafección por nada, creo que lo necesitan es la motivación y la motivación la sacan ellos, no se la damos nosotros.

En varias ocasiones, has señalado que “la cultura es la vida de nuestros pueblos”....¿qué objetivos se plantea la Consejería en materia cultural?

Yo conozco los pueblos porque, hasta hace muy poquito, mi segundo apellido era ‘Rural’,… ‘Victoria la del mundo rural’ o ‘Victoria la de las casas rurales’, y estaba siempre en los pueblos.

Los pueblos pueden tener un buen centro de trabajo, un polideportivo, una biblioteca…, pero si no tienen cultura no tienen nada.

Los pueblos necesitan que la cultura les llegue y los pueblos necesitan hacer aflorar su cultura, entonces una de las cosas que vamos a hacer es llevar esa cultura hacia el mundo rural. Y lo vamos a hacer desde la Filmoteca, que la vamos a deslocalizar de lo que son los puntos de siempre –Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia-, hasta los museos, que vamos a intentar llevar algunas de las exposiciones por el medio rural.

También vamos a hacer proyectos que tengan que ver con el teatro, con las artes escénicas, para que puedan aflorar también estos actores, estas actrices, estos guionistas, esta gente que sabe trabajar; el cine lo vamos a llevar con nuestra Caravana por toda la región...

¿Y el reto para 2024?

Diría que el reto para 2024, 2025 y 2026 -porque no puedo hacerlo por fases, lo tengo que hacer todo junto- es que Extremadura tenga otro ambiente y otro color, para que la cultura sea capaz de posicionarla y hacerla converger con el resto de las regiones.

Converger con infraestructuras va a ser muy difícil, llevamos tal atraso, tenemos tanta diferencia económica, tenemos tanto territorio y tan pocas personas, que hacer esa convergencia va a ser muy difícil.

Pero converger culturalmente es posible, porque tenemos talento, porque tenemos ganas de hacer que ese talento funcione, porque nos medimos ‘de tú a tú’ con cualquier otra comunidad autónoma en las artes escénicas, en las artes musicales, en cualquiera de ellas.

Por tanto, creo que ese va a ser el gran reto, el que de aquí al final de esta legislatura Extremadura haya convergido culturalmente.

A lo largo de este año, ¿se materializará el Plan Estratégico de la Cultura que recoja su apuesta por internacionalizar la cultura?

Ahora mismo, internacionalizar todo es importantísimo para Extremadura. Primera razón, porque somos muy pocos para vivir solamente de lo regional, lo nacional lo tenemos y lo estamos trabajando mucho, pero el internacional nos saca fuera, consigue que nuestro talento salga fuera.

Aquí queremos hacer ‘un ida y vuelta’, queremos sacar nuestra cultura hacia fuera, hacia el mundo internacional… iberoamericano, el europeo… saltar el charco e irnos a Estados Unidos.

Lo que haga falta para que nuestro cine, nuestra música, nuestras letras, nuestro teatro, todo… pueda tener esa oportunidad.

Pero, este Plan también quiere mostrar, porque ese mestizaje, ese traer a gente de fuera y mezclar, es lo que hace que la cultura se diferencie.

Nosotros tenemos que encontrar ese punto diferencial, y eso lo tenemos que hacer durante estos años, con un punto diferencial en el que ya no haya tantas diferencias entre los que salen y los que entran, sino que estemos todos unidos y en pro de esa cultura nuestra extremeña.

Y respecto al turismo....¿cuál es el primer objetivo que se plantea su consejería ya con una dotación presupuestaria propia?

Creo que primero mantener a Extremadura como el recurso y la opción del turismo de interior de España, tenemos que conseguir ser esa opción y ahora mismo estamos en ello.

Acaba de salir una noticia de que las agencias británicas importantísimas para nosotros, de los diez destinos de España, solo señalan a Extremadura. ¿Cómo creéis que hemos llegado hasta allí?, porque hemos sabido entender a los británicos, hemos sabido adaptar nuestros recursos naturales, patrimoniales, arqueológicos, gastronómicos, de sociedad, de cultura a ellos, y tenemos como reto consolidarnos como esa alternativa.

Hace muy poquito yo actuaba de ‘speaker’ en Booking.com, uno de los portales más importantes, junto a Baleares -como destino de playa-, Madrid -como destino urbano- y Extremadura -como alternativa al turismo de interior-.

Desde la pandemia, hemos empezado a mirar también al interior de los países, hemos dejado de querer solamente lo que es costa, lo que puede ser un turismo a lo mejor un poquito más superficial, más simplemente de contemplación y de ocio nocturno para adentrarnos en querer saber cómo son las sociedades, la naturaleza, conocer una gastronomía diferente...

Y una cosa importantísima que tiene Extremadura, que es real y única, aquí nada se ha hecho para el turista, aquí lo que hay es lo que le gusta al turista.

¿Uno de los grandes anhelos sería lograr atraer más turistas no sólo nacionales, sino también internacionales?

Sin duda alguna y las razones son obvias. Tienen un poder adquisitivo mayor que el nuestro, desestacionalizan totalmente el turismo, ya que no tenemos que irnos al turismo nacional que solo va a ser de fines de semana, puentes, fiestas y el verano.

El resto es turismo internacional, es un turismo internacional ‘senior’ (mayor) que se puede permitir viajar cualquier día del año y saben apreciar nuestros silencios, nuestro ambiente, nuestros pájaros, nuestras láminas de agua, nuestra tranquilidad, nuestra forma de vida la saben apreciar como nadie. Por eso, creo que el objetivo es el turista internacional.

En el debate de los PGEx para 2024, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, habló del I Portal de Inteligencia Turística que se iba a poner en marcha en la región.... ¿cómo sería y, hay ya plazos para su elaboración y puesta en funcionamiento?

Hemos estado viviendo del turismo casi por traslación y rotación, un poco porque nos salía, porque la gente se mueve y viaja, y por aquí tiene que pasar.

Hay que tener inteligencia para todo, no solo para el turismo, pero en este caso vamos a hablar del turismo. Tenemos que saber antes casi de que lo sepan ellos, ¿qué quieren los turistas?, para ofrecer lo que quieren.

Competimos con el mundo entero, no competimos solamente con Andalucía que está cerquita o con la parte de Portugal que tenemos al lado, ni con Madrid, sino que competimos con el mundo entero, en todos los idiomas.

Para conseguir que una persona de cualquier parte del mundo se desplace hasta Extremadura tenemos que saber ¿qué quiere?, ¿qué necesita?, ¿qué le gusta?… y dárselo. Eso es inteligencia, se llevan muchos años hablándose de ello, pero nunca se ha hecho.

Esta iniciativa pretende estar implantada en un año, año y medio, para que podamos darle a nuestro sector privado y a nuestro sector público las herramientas necesarias para programar. Quien sabe porque vende, vende más, y quien sabe porque ofrece, ofrece más.

Por tanto, si hablamos de plazos, a lo largo de este año o el que viene tiene que estar hecho.

Mirando lo más inmediato, la Feria Internacional de Turismo, se celebra en apenas dos semanas en Madrid.... ¿cómo se plantea su Consejería la cita turística, cultural, deportiva… por excelencia…?

FITUR es la Feria Internacional más importante que tenemos, ahí tenemos que ir con nuestras mejores galas, estamos intentando poner lo mejor a cada uno de los subsectores que tenemos, que son muchos, desde nuestras banderas azules y nuestras láminas de agua, pasando por nuestros territorios verdes, nuestras vías para hacer senderismo, nuestras noches de estrellas, nuestros días de aventuras, y la gastronomía como una parte importantísima.

Además, la vamos a mostrar con el patrimonio arqueológico, que ha sido muy poco tocado y que ahora mismo sabemos que está despertando muchísima ilusión y muchísimo interés por los turistas.

Yo creo que vamos a llevar todo ese abanico de posibilidades que tiene Extremadura, bajo un único paraguas que es esa tranquilidad, ese sosiego, esa sociedad que no tiene problemas y en la que se puede estar… porque vuelvo a repetir, que la pandemia sigue ahí, y después de ésta hemos decidido viajar para encontrarnos con nosotros mismos, para disfrutar, para evitar problemas de seguridad, para degustar lo mejor, y eso es Extremadura, un poquito de cada cosa, lo mejor de cada cosa.

Desde que llegaste a la Consejería dijiste que querías cambiar, que las cosas fueran de otra manera… En el stand de Extremadura en FITUR,....¿se visualizará algo diferente?

Más que querer cambiar las cosas, dije que no venía a hacer lo mismo. Y ¿por qué digo eso?, porque claro una labor absolutamente continuista no tenía ningún sentido, para eso no vengo yo, hubieran seguido los que estaban y hubieran tenido su camino.

Yo tenía que intentar que hacer cosas nuevas. FITUR no es cien por cien mío porque hay una parte que se ha dejado hecha por el gobierno anterior y que no me permite hacer un primer FITUR como me hubiera gustado… ese será el del 2025. Pero, aún así, en todo el contenido, creo que sí hemos podido hacer.

Vamos a escuchar al sector privado que ha querido siempre aportar, y que no se trata solamente de decir pagamos juntos todo, ponemos todos dinero, público y privado… No, se trata de pensarlo juntos todo.

Es absurdo hacer una política de turismo sin contar con quien tiene que llevar a cabo esa política, que son los empresarios y los turistas, y creo que ahí es donde se va a ver un poco diferencias en FITUR, este año que hemos tenido en cuenta esas dos partes.

Y, para finalizar,....¿qué le gustaría se hubiera materializado, haya pasado de la intención a la realidad, en cultura, turismo, deportes y jóvenes a 31 diciembre 2024?

De los jóvenes, me encantaría que pudieran tener, que es difícil, la Ley de Juventud, que estuviera sino completa, sí lo más cercana posible, porque eso les daría un marco a ellos para moverse.

Del deporte, haber conseguido de verdad darles lo que necesitan a nuestros deportistas, tanto profesionales como amateur, que todo el mundo pueda disfrutar del deporte que quiera y donde quiera y, además, relacionarlo con la salud mental, que es una apuesta que queremos hacer.

En cultura, que nuestra cultura tenga ese sello de categoría que tiene que tener, que sea reconocida, que mejore el teatro, que mejoren los festivales, que mejoren los museos… vamos a hacer un trabajo excelente sobre los museos.

Y, en turismo, evidentemente, que nos convirtamos en esa alternativa de turismo de interior de calidad, ese sería el reto.