El nuevo Organismo Autónomo de Diputación de Badajoz “restaurará la legalidad urbanística"

El próximo 1 de enero de 2024 echará a andar el nuevo Organismo Autónomo de Restauración de la Legalidad Urbanística, 'Restaura', de la Diputación de Badajoz, al que podrán adherirse los ayuntamientos de la provincia, cuyas poblaciones sean menores de 20.000 habitantes.

Tal y como bien indica su nombre, esta herramienta nace con el firme objetivo de “restaurar, fundamentalmente, la legalidad urbanística en todos los ámbitos”. Para ello, “pretende restaurar lo que representa la imagen de nuestros pueblos cuando una vivienda se queda vacía y empieza a deteriorarse; pretende restaurar el descanso de las familias a través de la posibilidad que es acogernos a expedientes sobre ruido; y también pretende restaurar el medio ambiente –poniendo el ojo en edificaciones ilegales-".

Así lo ha explicado este lunes el presidente de la Institución provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo, en el acto de presentación de ‘Restaura’, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, donde se han dado cita la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de la provincia pacense, así como representantes de la Junta de Extremadura y de la propia Judicatura.

De hecho, han asistido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena; el Fiscal Jefe del Área de Medio Ambiente en Mérida, Francisco Ortega Silva; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, entre otras autoridades.

A todos ellos, Gallardo les ha agradecido su asistencia en esta puesta de largo de 'Restaura' que también engloba otro objetivo, igual de importante que los anteriormente citados, y es que busca “no tener que restaurar la imagen de los alcaldes o alcaldesas porque hayan sido procesados por algún asunto de carácter urbanístico”.

“Asumimos el riesgo, asumimos la responsabilidad... desde la Diputación de Badajoz vamos a arriesgar porque queremos quitar el riesgo de que nuestros alcaldes y alcaldesas pierdan seguridad jurídica”, ha recalcado el presidente provincial, quien ha insistido en que esto trae consigo, en muchas ocasiones, “condenas penales”.

Para ello, ha considerado que en el seno de la Institución provincial “estamos mejor preparados, porque tenemos mayor capacidad técnica y damos un paso más en el bienestar de la ciudadanía en general de la provincia”.

De hecho, según sus palabras, 'Restaura' “nace desde la escucha activa y, fundamentalmente, nace del interés de dar un paso más en la protección jurídica de los alcaldes y alcaldesas”. Este paso adelante será “a coste muy barato”, puesto que los primeros ediles que se acojan, "sus ayuntamientos tendrán que abonar un euro por cada habitante". Además, la Diputación va a aportar casi 900.000 euros dentro de su presupuesto para 2024, con la máxima de iniciar todo el proceso.

ORIGEN DEL PROYECTO

En su intervención, Gallardo ha subrayado que este proyecto de 'ventanilla única' nació escuchando a los alcaldes y en el II Foro de Derecho Local celebrado hace ahora un año y que llevan a cabo la Judicatura junto a la Diputación pacense, a través de un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En aquel momento, “se vio buena la necesidad de hacer algo para proteger a los alcaldes y también para poder cumplir las normas urbanísticas en el ámbito del ruido, en el ámbito de las viviendas ilegales que se suelen construir en el campo y, especialmente, también en lo relacionado con el deterioro de las viviendas cuando se quedan vacías”, ha insistido.

De momento, 'Restaura' va a tener una sede física en lo que es el Palacio Provincial de Badajoz, pero luego “tiene y se va a sustentar” en las oficinas de viviendas que ya existen en la provincia, “lo que le va a dar verdaderamente capacidad para actuar en el territorio dándoles este nuevo uso”. De ahí que Gallardo haya defendido la ventaja de estar “muy bien implantados en el territorio”.

“Las oficinas de viviendas se van a reforzar con mayor capacidad técnica, precisamente, para abordar todos los expedientes nuevos. Eso sí, ninguno de los expedientes que se han hecho de aquí para atrás podrán entrar dentro de este Organismo Autónomo, solo expedientes nuevos que se hagan a partir del próximo 1 de enero de 2024", ha recalcado Gallardo.

A su vez, el presidente de la Institución provincial ha manifestado que “la política merece la pena cuando resuelve problemas, que es para lo que realmente está”. De ahí que se haya congratulado de “cuánto bien nos está haciendo” el hecho de haber creado el Foro de Derecho Local, donde técnicos municipales y de la Diputación comparten con juristas, jueces y magistrados -llegados también de todo el país-, “un espacio de reflexión, donde de alguna forma pueden conocer más y con detalle cuál es la interpretación que se suele hacer o hacia dónde pueden ir determinadas sentencias cuando se producen delitos”.

A colación de esto último, ha subrayado que precisamente la materia urbanística “suele ser recurrente” con los delitos que se pueden producir, teniendo en cuenta que secretarios e interventores de ayuntamientos encuentran soluciones para hacer las cosas de diferentes formas. Por lo que, “al final, las buenas prácticas que nos vienen bien a unos, pueden ser beneficiosas para todos…y, precisamente, de ahí salió ‘Restaura’”, ha aseverado.

Y es que, según sus palabras, había una “verdadera y honda preocupación” sobre la cantidad de expedientes judiciales de denuncias que existían hacia los alcaldes o alcaldesas, cuando la mayoría de ellos, “ni siquiera, está con un salario y compatibiliza su trabajo con su vocación pública”. Sin embargo, “si no se tienen medios, es difícil poder estar pendientes de todo, y eso no te impide ser, porque lo eres, responsable de todo”, ha apuntado.

LOS ALCALDES Y ALCALDESAS “SON LA MEJOR VOZ” PARA LA DEFENSA DE LA DIPUTACIÓN

Por eso, en otro momento de su intervención en la presentación de ‘Restaura’, Gallardo ha manifestado que la Diputación “es un instrumento -en ocasiones- demasiado discreto, por eso los alcaldes y las alcaldesas son la mejor voz para su defensa, porque al final las soluciones que vienen de esta casa se vuelcan en el beneficio de todos y cada uno de los municipios de la provincia”. “Al final, no pretendemos hacer algo para la provincia, sino que lo que pretendemos es hacer algo bueno para la región, para la felicidad de la gente, que es para lo único que estamos aquí y para lo que sirve la política”.

A este respecto, el presidente de la Diputación pacense ha subrayado que la puesta en marcha de este nuevo Organismo Autónomo, “probablemente, es lo mejor que el conjunto de la Corporación hemos hecho; aquí hemos estado todos unidos en la necesidad de saber de que era imprescindible abordar este tema, porque los municipios no tienen instrumentos para garantizar que se cumplan las leyes y porque, además, todo lo que tiene que ver con el Urbanismo es lo suficientemente garantista para el propietario, que en ocasiones la burocracia nos come, los tiempos se nos pasan y no somos capaces de cumplir”, ha alertado.

Por ello, ‘Restaura’ “pretende restaurar lo que significa la imagen de nuestros pueblos; restaurar el descanso de los vecinos, a través de la competencia que acogemos en materia de ruido -como cuando hay bares que molestan y el alcalde o alcaldesa no sabe qué hacer, si cumplir y cerrar el bar o mirar para otro lado; el derecho al descanso está por encima del ocio cuando no se cumplen las normas-; y el restaurar el medioambiente”.

Precisamente, en este último punto Gallardo ha recalcado que se han encontrado edificaciones en el campo, porque los términos municipales son grandes. Eso unido a “las costumbres que se hacen leyes”, hacen que, al final se llegue al “chantaje emocional de lo cercano -que es lo que vivimos- del vecino que te viene llorando porque no puede hacerse esa casa junto a la de otro que sí la tiene, sin comprender que el que la tiene al lado lleva quince años hecha y ya ha prescrito”. Aquí, “si miramos para el lado, cuando te pones de frente te encuentras con un delito penal”, ha advertido.

Así pues, en líneas generales ese es el espíritu con el que nace ‘Restaura’, y sobre todo “ese es el riesgo que quiere asumir la Diputación, para que vosotros no asumáis la responsabilidad; asumimos el riesgo y la responsabilidad porque sabemos que vamos a hacer de la provincia un espacio mejor desde el punto de vista urbanístico, vamos a hacer de nuestros pueblos un espacio mejor desde el punto de vista estético; y vamos a hacer de nuestra provincia un lugar mejor para descansar”, ha defendido Gallardo ante los alcaldes y alcaldesas presentes.

“Eso merece la pena, porque sabes que también estás garantizando jurídicamente a unos servidores públicos que cada día patean sus calles, escuchan a sus vecinos, se adentran en la vida de sus vecinos y sobre todo, que cada día en ese andar, calle a calle, se meten en ocasiones en charcos, y no se meten porque quieran, sino porque quieren resolver problemas. Eso sí, si hay alguien que se mete en un charco a sabiendas de que se mete, que lo pague, pero si hay alguien que lo hace precisamente por intentar resolver problemas, para esto está la Diputación, para proteger a los alcaldes y alcaldesas, y sobre todo a los ciudadanos en general”, ha sentenciado.

“LAS INSTITUCIONES SON CAPACES DE CAMINAR JUNTAS”

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, tras calificar de “magnífico” este proyecto, ha agradecido la “sensibilidad” del presidente de la Diputación “de empezar a ver y comprender que no podíamos caminar de espaldas la administración local y la administración de justicia”. Prueba de ello, es el convenio de colaboración existente entre la propia Institución provincial y el CGPJ, gracias al cual ya han celebrado dos ediciones del Foro de Derecho Local y ya se está trabajando en la tercera.

Y es que, según sus palabras, “jueces y magistrados veníamos detectando y poniendo de relieve de que no en pocas ocasiones había problemas serios por una falta de información o no una información y un asesoramiento todo lo especializado que era necesario”. Además, según ha continuado, “había un plus de complejidad en esta materia sobre todo en poblaciones muy pequeñas, una confluencia de intereses particulares, personales… que hacía que los alcaldes y alcaldesas estuvieran situados en ese punto intermedio de fricción donde familiarmente, y por vínculos de amistad y convivencia con algunos de los vecinos, hacían una tarea muy ardua implementar o implantar lo que la norma les decía”.

Precisamente, para “pretender eludir, en la medida de lo posible, ese desconocimiento y falta de asesoramiento”, surgió la idea de celebrar esas jornadas formativas, la última celebrada ahora hace justo un año, donde se puso de manifiesto la idea de que “se necesitaba un organismo provincial donde se estudiaran, se supervisaran, se dieran y se prestase el servicio al ciudadano, que era necesario, y que muchos municipios de la provincia, por su capacidad de número de habitantes, de presupuesto y de mantenimiento de personal, hacía imposible”.

Así pues, Tena se ha mostrado satisfecha de poder de ver que “cuando las instituciones son capaces de caminar juntas, aún en paralelo, con absoluto respeto y consideración de las funciones de cada una de ellas, eso siempre repercute en beneficio del ciudadano”, y un ejemplo de ello es ‘Restaura’. Tal y como ha subrayado, a través de esta herramienta se va a reflejar que “todo se puede hacer, pero bien hecho”.

“La disciplina urbanística, a pesar de todos los matices y de toda su complejidad, se puede realizar una buena dimensión de nuestros municipios, permitir construcciones, autorizarlas, siempre acopladas a lo que es la norma que se ha establecido, con las alturas necesarias, en los lugares señalados y precisos. Permitir ese crecimiento y consolidación de la población, que tanto nos preocupa a los extremeños, y, de esta manera, a través de ‘Restaura’, seremos capaces de ponerle la distancia precisa, la frialdad y la contundencia en su estudio y en su resolución”, ha argumentado.

Por ello, la presidenta del TSJEx ha insistido en que “hay que dar alternativas al ciudadano” en materia de Urbanismo. “Está siendo una misión importantísima de los ayuntamientos, de los alcaldes y alcaldesas, y, por supuesto, siempre contando con este magnífico asesoramiento de la Diputación que facilitará a los ciudadanos, pero también a los profesionales que trabajamos en toda la materia urbanística”, ha incidido.

“Nuestro trabajo, nuestra función y que el ciudadano no nos vea como una administración -bien municipal, provincial o de justicia- que lo que hace es ponerle cotos a sus aspiraciones, al desarrollo y confrontación de sus respectivos pueblos y a la que en ellos existe. Este es un nuevo reto para Extremadura, un paso más y, por lo tanto, trabajemos, sigamos trabajando todos juntos, porque hasta ahora nos está dando muy buen resultado. ‘Restaura’ es una herramienta muy útil y práctica para todos", ha concluido.

COLABORACIÓN “FRUCTÍFERA” ENTRE DIPUTACIÓN Y FISCALÍA

Mientras, el Fiscal Jefe del Área de Medio Ambiente de la Fiscalía en Mérida, Francisco Ortega Silva, ha destacado la importancia de las diputaciones provinciales en apoyo a las pequeñas localidades, “y si se trata de la provincia más extensa de España, con una población rural muy significativa, la importancia es mayor”, ha dicho en relación de la provincia pacense.

En este sentido, ha recordado que desde Fiscalía “hemos tenido una colaboración fructífera con el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Badajoz, lo que me ha hecho ser testigo directo de la ideación y el nacimiento de este proyecto, y del trabajo incansable e insistente” del equipo que lo ha ideado y puesto en marcha.

Igualmente, Ortega ha recordado que en la Fiscalía hay especialidades como el Medio Ambiente y el Urbanismo, por lo que considera que ‘Restaura’ va a dar apoyo a las pequeñas localidades “de cara a informes, asesoramiento y apoyo técnico” con respecto a estas materias, “excesivamente técnicas, que siempre necesitan de una especialización que en estos ayuntamientos no existe”.

Por ello, ha considerado que con la unificación de la coordinación y la actuación de la Diputación en materia de Urbanismo, “vamos a tener una mejor colaboración” de ésta con otras administraciones “sean judiciales o extrajudiciales”.

Eso sí, espera que la Fiscalía “siga teniendo la colaboración que hemos tenido a lo largo de estos últimos años” con el Servicio de Urbanismo de la Institución provincial, “sobre todo en los distintos ámbitos de actuaciones conjuntas, porque con ello se va a lograr un mejor servicio para el ciudadano, que al final es algo que todos perseguimos”, ha sentenciado.

OSUNA SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, después de agradecer que se haya elegido la capital extremeña para presentarlo, ha calificado este programa de “maravilloso” y “tan importante” en la vida de los vecinos y vecinas de la provincia de Badajoz, así como para los responsables políticos y públicos de todos los ayuntamientos, y también de los técnicos.

Eso sí, para el primer edil emeritense “le falta algo”, puesto que empieza solamente con los municipios menores de 20.000 habitantes. “Cuando empiece a coger el ritmo necesario y se pueda ampliar en un futuro a todos los ayuntamientos que quieran, nosotros nos queremos apuntar a esto, porque puede parecer que los ayuntamientos menores son los que tienen más problemas y lo son, pero este programa viene a solventar todos los problemas que tenemos en todas las localidades de disciplina urbanística, de control y de vigilancia”, ha argumentado.

En este sentido, el máximo regidor de la capital extremeña ha considerado que ‘Restaura’, “nos aporta algo muy necesario que es la seguridad jurídica de los responsables políticos y públicos”, porque hay “muchos que lo han sufrido y que han tenido que enfrentarse a problemas con la justicia, entre otras cosas por no tener una herramienta que les permitiera, en un momento determinado, discernir si esa actuación era conforme a la legalidad o no lo era; había seguido los cauce o procedimientos oportunos”.

Por tanto, Osuna ha subrayado que este nuevo Organismo Autónomo “les va a venir muy bien” a la Diputación de Badajoz y a todos los municipios de la provincia. A ello también ha sumado las derivadas denotaciones de este proyecto en cuanto a la normativa de ruidos que, a su entender, “es otra de las cuestiones importantes, la disciplina urbanística y la normativa de ruidos, que afectan a la calidad de vida de los vecinos y que son herramientas que los ayuntamientos no tienen capacidad de controlar”.

A este respecto, ha insistido en que si a un Ayuntamiento como el de Mérida, con los medios físicos y humanos que posee, “nos cuesta ser capaces de dar respuesta a todos los expedientes de disciplina urbanística, sanciones y procedimientos, imagino el resto de municipios pequeños y medianos de la provincia de Badajoz”.

En definitiva, Osuna ha invitado a “seguir pensando en una administración como la Diputación que sea capaz de aportar un servicio que no prestan otras administraciones como la Junta o el Estado, las cuales no prestan servicios necesarios que nos hacen falta a los ayuntamientos y ésta es una oportunidad”.

Finalmente, el alcalde emeritense ha defendido que cualquier ayuntamiento pone la recaudación en manos de la Diputación, por lo que “está contribuyendo a tener una manera solvente de gestionar sus recursos con recursos suficientes y contribuye económicamente a la implantación de nuevos proyectos en el futuro”, ha sentenciado.

Ante las palabras del máximo regidor de la capital extremeña, con el que se ha mostrado “cómplice y aliado”, Miguel Ángel Gallardo ha dicho estar dispuesto a extender ‘Restaura’ al resto de municipios de la provincia mayores de 20.000 habitantes, pero lo quiere hacer con calma. “Queremos extenderlo, pero es cierto que cuando algo nace, debe nacer de tal forma que seamos capaces de ser eficaces desde el primer día. Necesitamos un espacio temporal de dos años, siempre dentro de esta legislatura, se extenderá el servicio a prácticamente la totalidad de los municipios de la provincia”, ha concluido.