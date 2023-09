La extremeña Vanessa Cordero Duque homenajea a la mujer en su último libro

La extremeña Vanessa Cordero Duque (Montijo, 15-12-1980) está de enhorabuena. Y es que hace tan solo unos días, "y después de mucho esfuerzo, lágrimas y tiempo", ha salido a la venta 'De los tejados callados y las mujeres que dan voz a mis silencios', su nuevo libro en el que, tal y como asegura, "me he desnudado por completo".

Editada a través de la editorial Círculo Rojo, en esta obra, esta montijana de nacimiento hace un homenaje a la mujer, "a aquellas mujeres de las que quiero aprender a ser más valientes y fuertes". "Un paseo por los sentimientos en la carne y en el alma de quien ha sido abusada o ha sufrido violencia de género", precisa.

Así pues, en las 200 páginas de esta publicación habla del abuso sexual, la búsqueda del amor, de la no maternidad, de la ansiedad, el cáncer de mama, el aprender a quererse a una misma "y de mil emociones que he dejado presas" en la misma, "dejándome en ella la piel y el alma".

En definitiva, según detalla en Regiondigital.com, es un libro que "necesitaba escribir, desahogarme, encontrarme e intentar ayudar a pedir ayuda a personas que hayan pasado o estén pasando por temas tan duros como estos". "Pero siempre, siempre, al final de todos ellos hay un resquicio de brillo, de luz y esperanza", argumenta.

Se trata así de un compendio de prosa y poesía. "He llorado al escribirlo, pero también me he hecho un poco más valiente y fuerte, y ese sería mi único propósito, que alguien sienta mis palabras y se sienta acompañada y comprendida y nunca sienta esa soledad que ahoga y que, en ocasiones, yo he llegado a sentir", insiste.

"NO SOY MÁS QUE UNA SOÑADORA"

Vanessa Cordero Duque se describe como "una soñadora que anhela hacer sentir con sus letras y que, poco a poco, más personas vayan conociendo mi obra, aunque ya me estoy dando cuenta lo difícil que es".

Sin embargo, esta montijana no va a dejar de luchar por lograr su sueño, "no dejaré de luchar pues la escritura me ha salvado la vida y me ha rescatado de los infiernos más de una vez".

Su gran pasión desde pequeña "ha sido el lápiz y el papel, la poesía, el verso y el mundo de las emociones y los sentimientos". De hecho, hasta el momento ha "autopublicado" cuatro poemarios y otro más que le publicó el Ayuntamiento de Teruel por obtener el premio 'Amantes de Teruel' al mejor libro de poemas.

No obstante, aparte de este galardón, Vanessa tiene en su haber casi una veintena de reconocimientos como el Primer Premio en el Certamen “Letras de Guillena” por el poema titulado “En algún lugar de la mancha de mi soledad" de 2018; el Premio Internacional de Poesía “Andrés García Madrid” por la obra titulada “La insolencia de una naturaleza maniatada a la soledad”; y la Pluma de Oro en la modalidad de relato en el Certamen Pluma de Oro de Alcorcón 2017, entre otros.