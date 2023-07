El vino de Bodegas Leneus es Extremadura en estado líquido

‘Un vaso de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra’, el compositor Gustav Mahler estuvo más que acertado y es que un buen vino puede ser la solución de un día largo. Si hablamos de vino tenemos que hablar de Extremadura y como no de la uva Cayetana, autóctona de la región.

Para profundizar en este tema, hablamos con una profesional, emprendedora de éxito del sector. Criada bajo lemas de la Abeja Maya y Félix Rodríguez de la Fuente, su padre fue el propulsor de sembrar esa semilla de responsabilidad hacia el planeta y el medio ambiente que permanece intacta en ella. Madre de dos hijas y recientemente abuela, hablamos con Marifé Fuentes, gerente de Bodegas Leneus.

Marifé nos abre las puertas de su segunda ‘casa’ en Bodegas Leneus

Marifé nos abre las puertas de su segunda ‘casa’ en Bodegas Leneus con una gran sonrisa, rodeada de hectáreas de viñedos y a un paso de su Almendralejo. Esta bodega produce vinos de alta calidad y producción totalmente ecológicos y apostando siempre por el medio ambiente. Para destacar en su labor, esta bodeguera realizó un Grado Superior de Administración tras obtener el título de Bachillerato, además de un curso de Comercio, especializado en exportación.

En busca de un sueño familiar

Desde bien pequeña, Marifé sabía que su destino iba a ser una mezcla de responsabilidad con el medio ambiente y legado familiar, así surgieron Bodegas Leneus. “Este proyecto se cuajó desde que éramos pequeños. Mis hermanos y yo íbamos a ayudar a trabajar al campo a mi padre. Él siempre nos transmitió muchos valores de respeto a la tierra y la naturaleza”, cuenta nuestra protagonista. El run run de elaborar una marca propia fabricada con sus productos no paraba en la cabeza de su padre y entonces, con 56 años una enfermedad se lo llevó.

“Tras un año sin él, mi hermano nos propone crear la bodega con nuestra propia marca y de esto ya han pasado 20 años, pero fue 10 años más tarde cuando yo decido que hay que apostar por sacar la marca al exterior y darla a conocer”, explica Marifé. Pues hasta el momento estaban haciendo un gran vino ecológico de alta calidad, pero nadie se había atrevido a dar el salto de mimar la marca en cuanto a imagen. "Yo soy un poco la imagen de la empresa, pero detrás está toda la familia, todos los hermanos y mi madre siempre con un apoyo incondicional”.

20 años de logros profesionales

"Actualmente tenemos medalla de oro en prácticamente todos nuestros vinos"

20 años dan para muchos y aunque el sector vinícola ha vivido en una montaña rusa lo que se ha mantenido intacto es la calidad y la producción de Bodegas Leneus. "Actualmente tenemos medalla de oro en prácticamente todos nuestros vinos y estamos en ese momento de máximo reconocimiento en cuanto a calidad de los vinos”.

Entre sus logros pueden destacar que han conseguido iniciarse en la exportación, actualmente tienen clientes en Reino Unido, Bélgica, Alemania, Hong Kong, Mónaco y Portugal. Fue nombrada Bodeguera de Honor en 2017. Han conseguido desarrollar vinos únicos en el mundo invirtiendo en I+D.

Poseen un vino blanco con uva Cayetana, variedad autóctona de Extremadura y Aloe Vera y un vino tinto con uva Tempranillo y Reishi (es un hongo que se lleva utilizando más de 3.000 años en la medicina oriental). Este hongo tiene multitud de propiedades saludables, entre ellas es antioxidante, refuerza el sistema inmunológico, combate el insomnio, alergias, etc. Este último vino ha recibido Medalla de Oro en el certamen “Arabel” celebrado en Lisboa. Además también han obtenido grandes méritos en concursos prestigiosos como Medalla de Oro en VinEspaña y Mejor vino de Extremadura en Civas.

Marifé y su Medalla ‘Cruz Oficial’

Condecorada con la Medalla “Cruz Oficial” de la Orden del Mérito Civil

Pero el reconocimiento profesional viene de la mano de su Majestad el Rey Felipe VI con la Medalla “Cruz Oficial” de la Orden del Mérito Civil. “En un principio, cuando me llamaron de protocolo de la Casa Real, yo no sabía muy bien qué estaba pasando, de hecho, pensaba que era un error”, confiesa Marifé.

"Cuando llega el momento del premio nos dicen que el premio era a la bodega, pero dentro de la bodega a mí como persona". Y es que nuestra protagonista desde los 13 años lleva defendiendo al planeta con acciones como siendo activista de Greenpeace y manifestándose por todo lo que creía que era protección del planeta. “En el momento del premio es cuando me hacen pensar y mirar atrás y darme cuenta de que era lo que había estado haciendo toda mi vida sin saberlo, pues yo siempre intento sembrar y sembrar y sembrar para transmitir todos esos valores de cuidar al planeta que el único que tenemos”, nos explica la gerente de Leneus.

"Yo no lo hacía por esa medalla, yo lo hacía por proteger el planeta básicamente, pero bueno, al final este reconocimiento también me ayuda para seguir en esta línea de esa lucha que siempre he tenido”.

La uva Cayetana como bandera

Medalla de Oro en el certamen “Arabel”

Le preguntamos a nuestra protagonista qué significa la uva Cayetana para ella y emocionada nos expresa su devoción por su tierra: Extremadura. “Por cualquier lugar que voy intento que las personas con las que me relaciono sepan poner la chincheta en Extremadura, defiendo todo lo que se hace en esta región”.

Respecto a la uva Cayetana: ”Es la uva autóctona, la uva que tenemos aquí y la llevó como bandera. Nuestro vino Cayetana lo hemos llevado a concurso a nivel nacional y nos ha dado muchísima satisfacción saber que se codea a la altura de grandes vinos a nivel nacional y me atrevo a decir que tenemos el mejor vino de uva Cayetana a nivel mundial”.

Más apoyo para las mujeres emprendedoras

Marifé Fuentes durante la entrevista a Regiondigital.com

La mujer en Extremadura ha tenido un papel muy importante siempre y Marifé como emprendedora con un largo recorrido y gran éxito cree que: “lo único que hace falta para que Extremadura como comunidad tanto de hombres y mujeres, es que se le dé un poco más de apoyo y de confianza para dejarle hacer y crecer, porque creo que tenemos mucho que aportar a las empresas, tanto si eres trabajadora como si eres emprendedora”, expone Marifé.

No hay mejor manera para reconocer el mérito de las mujeres emprendedoras extremeñas que consumiendo sus productos “hay que apostar por los productos extremeños” y dado que el vino es un arte que se bebe, nosotros despedimos a Marifé y sus Bodegas Leneus con su buen vino Reishi a su salud.



Fotografías y vídeo: Diego Casillas y Patricia Blanco