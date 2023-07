En Natural: Guapos por dentro y por fuera

La alimentación es la base de una buena vida. Es algo que nuestra protagonista lleva totalmente integrado en sus valores, pero podemos añadir, disciplina, profesionalidad, amiga de sus amigos, buena madre, una gran líder y por supuesto una emprendedora optimista. Hablamos con Mila Ibáñez, dietista y coach nutricional y dueña de Natural Mila Ibáñez, un centro de estética- médica y nutrición situada en pleno centro de la localidad cacereña de Montehermoso.

Natural es un espacio para mejorar tu imagen y tu salud, comenzando primero por la salud y luego por la imagen, pero, además, es un espacio de bienestar donde los clientes son amigos. También es un espacio para que la gente disfrute de su estancia, aunque sea durante una hora y aparte de eso, lo más importante, le aporte muchísimas cosas buenas para su salud.

Una historia de perseverancia y vocación

Mila Ibáñez durante la entrevista a Regiondigital.com

Mila arrancó su andadura del trabajo en el supermercado de sus padres. "Yo me pasaba el día en el supermercado dándole la vuelta a las cosas y analizando la composición. Y si venía una señora mayor que yo sabía que era diabética, le aconsejaba otro tipo de alimento con menos azúcar, por ejemplo y ahí es donde se despertó este afán de aprender sobre alimentación, simplemente leyendo etiquetas”.

Con el paso del tiempo un día Mila decidió dar un cambio en su vida con sus 42 años y apostar por lo que realmente le motivaba la nutrición. “Hice el acceso la Universidad por la UNED y empecé el grado superior de dietética y nutrición en Coria que me resultó lo más fácil que he hecho en mi vida”, explica Mila.

Después continúo sus prácticas en el Hospital de Badajoz y fue ahí donde todo lo que tenía en mente para su futuro, cobro vida. "Durante las prácticas me di cuenta de cómo se pueden evitar las enfermedades y los medicamentos a través de la buena alimentación”, comenta.

"Veía esos grandes centros de estética de Badajoz, con servicio de dietética. Pues yo lo que quise hacer es totalmente lo contrario, que la base de la clínica fuera la alimentación y la nutrición y le íbamos añadiendo tratamientos de estética para mejorar la imagen. De esa mezcla salió Natural hace siete años ya en 2016”.

Evolución del centro en estos siete años

Natural tiene en la actualidad ocho salas con más de 220 metros cuadrados, que ofrecen la posibilidad de mejorar tu estado físico y anímico rodeado de los mejores profesionales y expertos. Pero no siempre fue así.

Al comienzo Mila tenía una cabina con una tienda de dietética

“Toda la evolución fue en quinta en un Ferrari -ríe Mila- porque el primer año estaba yo sola, pero a mis clientas les gustaba como les guiaba en la alimentación porque no ponía un plan de alimentación a una persona sola, sino que le daba de comer a la familia entera o al grupo entero”, explica Mila. Porque a la vista está que una buena alimentación es buena para todos.

Desde ahí, cada año que pasaba nuestra protagonista tenía que contratar a más chicas para complementar la clínica y ha tenido que agrandar el centro tres veces. “Al principio era solamente una cabina con una tiendita de dietética, de productos dietéticos para un poco ayudarles a perder peso y esto se ha convertido en clínica con tratamientos médicos, tratamientos corporales, faciales, láser entro otros, siempre teniendo claro que es la base de la alimentación”.

A día de hoy el equipo de profesionales está formado por enfermera, esteticista, terapeuta y dietista, además de nuestros servicios externos, como psicología, podología, micropigmentación, servicio médico estético, siempre como objetivo cubrir las necesidades en estética y nutrición, poniendo a tu disposición una amplia gama de servicios que se complementan en la cartera ofrecida por Natural.

Tratamientos

Una de las ocho salas para diferentes tratamiento de Natural

En la actualidad Natural Mila Ibáñez cuenta con tratamientos para todo el cuerpo que se basan en:

TRATAMIENTOS CORPORALES

Desde la clínica recomiendan hacer una terapia combinada, donde el tratamiento nutricional se apoye en tratamientos corporales para que, con todo, se pueda obtener el mejor resultado, no solo en la pérdida de peso, sino también en la definición del contorno corporal.

TRATAMIENTOS FACIALES

Los tratamientos faciales te ayudarán a recuperar la firmeza, luminosidad y aspecto saludable de tu piel. Además, el equipo médico-estético te realizará un estudio gratuito para seleccionar el tratamiento más indicado para ti.

TRATAMIENTOS MÉDICO-ESTÉTICOS

Si lo que buscas es reafirmar tu rostro, reducir líneas de expresión y arrugas, Natural cuenta con un médico estético profesional para realizar un estudio gratuito en el que te recomendará cuál son esos pequeños retoques que necesitas para marcar la diferencia.

DEPILACIÓN LÁSER

Su láser de diodo es un sistema eficaz de eliminación del vello, capaz de tratar prácticamente todo tipo de piel y de pelo en cualquier época del año.

Pero además de todos estos tratamientos también tienen micropigmentación, psicología, podología, masajes, manicura y pedicura y cabina rayos UVA.

Un sinfín de tratamientos que según cuenta Mila Ibáñez se han ido instalando en la clínica por petición de sus clientes. “Todo lo que yo he traído a la clínica ha sido porque me he dejado llevar por lo que mis clientas me piden”. “Lo idóneo sería querer perder peso por la salud, porque yo pienso que la alimentación es la base de la vida. Te haces guapa por dentro y por fuera. No puedes tratar un cuerpo por fuera si realmente lo que lleva en la sangre es un producto elaborado”, explica Mila. De ahí que el lema de la clínica sea: Natural por dentro y por fuera.

‘Ser más emprendedoras que autónomas’

Mila Ibáñez ha creado cinco puestos de trabajo de chicas, todas de Montehermoso

Siempre se ha dicho que emprender es un proceso difícil y complicado, pero para una mujer emprendedora y con éxito como Mila Ibáñez es fundamental que las próximas mujeres emprendedoras como ella le echen agallas y coraje. “Considero que las mujeres tenemos unas capacidades infinitas, pero muchas de ellas por desarrollar. Hay veces que nos faltan agallas”.

Además, hace hincapié en la diferencia entre emprendedoras y autónomas. “El coraje de las emprendedoras no siempre lo tienen las futuras autónomas, como yo digo, pero una cosa es autónoma y otras emprendedoras. El emprendedor es alguien que no para, que siempre tiene ideas nuevas y las autónomas son más ‘conformistas’. A mi juicio, creo que, si las mujeres en vez de ser autónomas fuéramos más emprendedoras, habría muchos más puestos de trabajo de mujeres en Extremadura", concluye nuestra protagonista.

Para poner el punto final a esta agradable entrevista, Mila nos ‘confiesa’ que por lo que realmente la gente le valora: “No es por lo que he construido, ni siquiera es por los progresos de la clínica relacionado con la nutrición o que haya ido a añadiendo tratamientos, no, realmente por lo que se me valora es por dónde lo he hecho. Estamos hablando de un pueblo de 6000 habitantes, donde he creado cinco puestos de trabajo de chicas, todas de Montehermoso”.

Y en Montehermoso dejamos a Mila Ibáñez y su pequeña ‘familia’ porque si hay algo claro de la clave del éxito de nuestra protagonista es que el esfuerzo siempre tiene sus frutos y que una gran líder hace que tanto sus clientes como sus compañeras de trabajo se sientan siempre cómodas y en familia, porque Natural acaba siendo como su casa.

Para más información: Natural Mila Ibáñez

Fotografías y Vídeo: Diego Casillas y Patricia Blanco