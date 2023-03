El mundo de la animación extremeño traspasa fronteras gracias a GLOW

Hoy venimos a contarte una bonita y animada historia. En 2020 el Goya a la Mejor Película de Animación fue para ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, pero ese Goya no solo premió al primer largometraje de nuestra protagonista, sino que también ayudó a su productor a autoconvencerse de que todo el trabajo realizado hasta entonces iba en buen camino.

Ubicada en la Factoría de la Innovación dentro del Espacio Global de Emprendimiento de Almendralejo, nos encontramos GLOW, una productora audiovisual especializada principalmente en animación. Nos abren la puerta de ‘su casa’ con una gran sonrisa el ganador del Goya, José María Fernández, productor de Glow y Pilar Diaz Pardo, directora de los proyectos de animación.

Dentro de su lugar de trabajo se encuentran unas modernas instalaciones, que incluyen espacios personales de trabajo, oficinas, salas de reuniones, salas de capacitación, área recreativa y sala de proyección, diseñadas con el único propósito de ayudar a su personal a alcanzar su máximo potencial.

"GLOW empezó siendo una segunda marca de otra empresa, que estaba especializada en diseño 3D y empezamos a hacer ese diseño 3D aplicado al mundo del entretenimiento y eso fue evolucionando y poco a poco pasamos de hacer creación de personajes o entorno a hacer producción propia”, relata José Mª.

Actualmente, GLOW tiene dos pilares: el bloque que es la productora en sí y otra que es The Glow Animation, un estudio de animación que en ocasiones trabaja para la propia productora y en ocasiones trabaja en otros proyectos ajenos. “Disponemos de servidores propios que gestionan estaciones de trabajo equipadas con tabletas digitales y equipos de postproducción, un completo setup dedicado al desarrollo de animación 2D y 3D”, explica.

Y es que antes del gran premio para el productor era bastante complicado pensar que la empresa pudiese sostenerse, pero no han hecho más que crecer. “Quizá cuando recibí el Goya lo primero que sentí fue convencimiento propio que durante mucho tiempo había tenido en duda, es decir, cuando tú te desarrollas en un entorno en el que no hay nada propicio para lo que tú quieres hacer, tú no sabes si lo que estás haciendo va por el buen camino”.

“Glow es una productora donde se respira muy buen ambiente, donde además de trabajar y lograr sacar proyectos de calidad puedes sentirte como en una familia”, añade Pilar Diaz con una mirada de complicidad que trasmite ese buen ambiente de trabajo.

De Almendralejo al mundo

Que por las venas del productor corra Almendralejo es un añadido extra para que esta potente productora de animación decidiera asentarse en esta pequeña ciudad. Porque con una población de 35.000 habitantes, Almendralejo ofrece un entorno ideal para trabajar en el campo de la animación, mientras disfruta de su vida tranquila y clima agradable.

Y es que Pilar Diaz confiesa que: “Buñuel en el laberinto de las tortugas’ tenía varios productores de los cuales tuvieron que ponerse de acuerdo para abordar cuestiones como quién figuraría como director o quién escogería el lugar del largometraje y José María apostó por Almendralejo. Es gracias a José que los extremeños podamos trabajar en nuestra tierra”.

Con una plantilla llena de talento extremeño, también atraen al talento del resto de España e incluso talento internacional. “Nosotros trabajamos con el talento y es talento está repartido por todo el mundo. Antes era muy difícil que alguien de la tierra pudiera desarrollar ese talento en su tierra y, sin embargo, gracias a los proyectos que estamos trabajando queremos cambiar la historia porque se puede hacer algo especial en nuestra región”, comenta José. Pilar además añade que “también atraemos a la gente que son de fuera de Extremadura, porque la calidad de vida que tenemos en Extremadura”

Proyectos actuales

Los trabajos más recientes incluyen muchas producciones internacionales de países como España, Irlanda, México, Estados Unidos o Alemania. La directora de proyectos de animación nos cuenta como el Sueño de la Sultana es un proyecto donde cada fotograma se ha coloreado mediante acuarela en su lugar de trabajo. "El Sueño de la Sultana es un proyecto del que nosotros no somos coproductores, pero si llego a nosotros para realizar toda tres partes y la animación 2D la hemos hecho íntegra desde aquí y ese proyecto se estrenará al final de año y esperemos que esté en los Goya del año que viene”.

Otro de los proyectos que tienen en marcha es La pandilla V.H.S. que es una Serie + videojuego / transmedia cuya sinopsis trata de tres hermanos que viven miles de aventuras en las que se mezclan su realidad con la ficción de las grandes historias del mundo del celuloide. También está en desarrollo un videojuego basado en todo el universo de LA PANDILLA V.H.S. para las principales plataformas de videojuegos.

Cursos de formación propios

Una de las cosas que tiene el mundo de la animación y del audiovisual es que para aprender bien tienes que dedicarle tiempo y contar con un profesorado bien preparado.

“Una de las carencias que notamos es que en este ámbito no hay una buena formación, de manera que la gente que sale de estudiar no siempre tiene los conocimientos necesarios”, explica José. Esa fue la razón por la que pusieron en marcha su propia formación para los trabajadores de la empresa y, al mismo tiempo para que la gente de su entorno tenga la oportunidad de aprender esos conocimientos. “El curso va dirigido para que salgas totalmente preparado para cualquier proyecto que entre en nuestra productora y que pueda funcionar estés capacitado”, resalta Pilar.

Ante tantos avances, ¿Cómo está el mundo audiovisual en Extremadura? "En Extremadura estamos en desventaja en lo que respecta a que no tenemos muchas ayudas frente a otras comunidades por lo que queda mucho por hacer en Extremadura”, expone Pilar.

“Nosotros como productora no podemos quejarnos porque hemos logrado seguir hacía adelante, pero no se dan cuenta que no apostar por el mundo audiovisual es algo que a Extremadura cómo región le hace perder valor”, concluye José.

La industria de la animación es una industria que tiene mucho recorrido y mucho potencial, pero como casi todo, para que crezca más rápido necesitaría más apoyo del que actualmente tiene. Lo que sí que nos queda claro es que en esta historia faltan más capítulos pero que desde Glow van a seguir en el buen camino, con la formación, el trabajo de calidad y situando Extremadura en lo alto del ranking de la animación.