La depuradora de Lácara será inaugurada en breve gracias al Plan Depura de Diputación

El I Programa de Infraestructuras del Plan Depura de Promedio (2020-2024) cuenta con un presupuesto que asciende a 16.686.686 euros, abarca la construcción de 20 estaciones depuradoras de aguas residuales en la provincia de Badajoz y la redacción del proyecto de otras 8, las cuales estarán preparadas para que ya se puedan empezar a construir en el II Programa de Infraestructuras para el que aún no hay una fecha concreta. Así, en cifras globales, abarcaría al menos diez años, beneficiando a 119 municipios pacenses y a un total de 30.000 habitantes.

De este modo, por ejemplo, los ríos y pequeños arroyos dejarán de recibir los 4.000 kilos de materia orgánica, 500 kilos de nitrógeno y 50 kilos de fósforo que acumulan ahora a diario. De hecho, el objetivo fundamental de esta iniciativa de la Diputación de Badajoz “es dotar de instalaciones de depuración a los municipios pequeños con el doble de objetivo de mejorar la calidad de las masas de agua, depurando los vertidos residuales de esas aglomeraciones urbanas, y, de forma colateral, dotar de protección a los responsables municipales y al municipio en cumplimiento de una obligación que pueda estar penada por el Código Penal”.

Así lo destaca la Jefa de Servicio de Comunicación y Planificación Estratégica de Promedio, Paqui Tena, quien en una conversación con Regiondigital.com da a conocer unas pinceladas de lo que va a suponer este proyecto para la provincia de Badajoz y sus habitantes, ensalzando sus objetivos, entre los que sobresale el bienestar de la ciudadanía, dotándole de uno de los bienes preciados que nos brinda la naturaleza como lo es el agua. Eso sí, destaca por encima de todo, la unión de la Junta de Extremadura con las diputaciones de Badajoz y Cáceres, para lograr que la región esté a la cabeza en depuración de aguas.

“Hemos conseguido, finalmente, que las tres administraciones regionales adopten un plan común para llevar a Extremadura a la depuración plena. Eso es difícil de conseguir, es difícil de desarrollar y en eso estamos. Esto es un punto de partida muy importante, porque hay una necesidad y, al final, las tres administraciones regionales tienen un plan que seguir para conseguir que Extremadura sea una de las primeras regiones que tengan una planificación para llegar a la depuración plena”, ensalza la responsable.

ORIGEN DEL PLAN DEPURA

Entre finales de 2016 y principios de 2017, en el seno de Promedio y la Diputación de Badajoz empezaron a preocuparse, a tenor de que a finales de 2015 se habían cumplido los plazos que daba la Directiva del Ministerio para la Transición Ecológica para dotar de estaciones depuradoras los municipios mayores de 2.000 habitantes o equivalentes. Además, en aquella época también cambió el Código Penal español y se introdujo el vertido en general como delito medioambiental.

Al mismo tiempo, se empezaron a retirar las autorizaciones provisionales de vertido que en su momento dio el Organismo de Cuenca (en este caso Confederación Hidrográfica del Guadiana –CHG-), por lo que, según Tena, “se juntaron ahí una serie de casuística, que pusieron en alerta a los responsables de los ayuntamientos”.

Y es que, pese a que los ayuntamientos mayores de 2.000 habitantes o equivalentes, “más o menos tienen comprometida la inversión de las instalaciones de depuración a través de la Junta y del Ministerio, mediante CHG”, estando financiadas normalmente con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), “los pequeños, como suele ocurrir, nos vamos quedando a la cola y los fondos se van destinando a otras urgencias”.

Así pues, “al final, los ayuntamientos y los responsables municipales están preocupados porque la obligación está, pero no lo están ni el dinero, ni la capacidad técnica”. Por tanto, esa preocupación llegó a la Institución provincial pacense y “pensamos qué podíamos hacer para cubrir esas necesidades o empezar a cubrirlas de alguna manera”, rememora la responsable.

En ese momento, según Tena, lo primero que hicieron, allá por el año 2017, fue contratar una asistencia técnica “para tener una foto fija de cómo estaba el saneamiento en el territorio”, es decir, qué municipios de los menores estaban sin depuración, cuál era la situación de la red de saneamiento en aquel momento, dónde estaban los puntos de vertido… De este modo, los técnicos tuvieron “una primera aproximación de cuál podría ser la solución depurativa” que se podría implantar en la provincia, e incluso una posible estimación económica… Todo ello también “para tener una primera aproximación al problema”.

A partir de ahí, ya en noviembre de 2019, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres decidieron que tenían que “mover ficha” y empezar a invertir en esta materia, “aunque fuera de sus fondos propios, porque los ayuntamientos están totalmente desvalidos”. Fue entonces cuando se firmó un protocolo de intenciones entre las tres partes y en el que se hizo “un primer reparto de aglomeraciones urbanas -porque en depuración no se habla de municipios, aunque suele coincidir con el ámbito municipal-“. Así, la Administración autonómica se comprometía a ejecutar las depuradoras de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes o equivalentes, “que son las que ya quedan”, mientras que las instituciones provinciales intentarían acometer las relativas a aglomeraciones urbanas menores de 2.000 habitantes o equivalentes.

En el caso concreto de la Diputación de Badajoz, según destaca Tena, “en un primer reparto se establecieron 91 aglomeraciones urbanas para acometer”, pero en el estudio que se hizo después “se combino que esas 91 se iban a reducir a 74 por diferentes casuísticas”. “En algunas no teníamos competencias porque pertenecían al Ministerio de Defensa, como por ejemplo, la de la Base Aérea de Talavera; en otras porque no tenían red de saneamientos, porque eran viviendas diseminadas y aisladas; o en otras porque se podrían enganchar a la depuradora matriz que aún no estaba construida, pero que la iba a construir la Junta, como es el caso de Valdecaballeros con sus dos pedanías”, detalla.

Así las cosas, en el seno de Promedio “al final convenimos que la Diputación de Badajoz se iba a encargar de 74 aglomeraciones urbanas, que ya las teníamos hechas con ese estudio previo que habíamos realizado”. De esta forma, una vez aprobado el protocolo, la Institución provincial lo primero que hizo fue aprobar el I Programa de Infraestructuras del Plan Depura con inversiones y actuaciones concretas, “que abarca la construcción de 20 estaciones depuradoras de aguas residuales y la redacción del proyecto de otras 8, las cuales estarán preparadas para que ya se puedan empezar a construir en el II Programa de Infraestructuras”.

28 PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE 20 DEPURADORAS

No obstante, para llegar a este punto no ha sido fácil, porque se han tenido que autorizar un sinfín de trámites burocráticos, a lo que hay que sumar una pandemia de por medio, lo que ha ralentizado más aún el proceso. “Todo está siendo muy difícil, porque hay un montón de trámites administrativos que se nos van escapando de las manos -estudio de impacto ambiental, estudio arqueológico, autorización de vertido por el Organismo de Cuenca…-“, admite la Jefa de Servicio de Comunicación y Planificación Estratégica de Promedio.

En este sentido, revela que desde Promedio están trabajando con dos organismos de Cuenca –Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Confederación Hidrográfica del Guadiana-, por lo que “todos esos tiempos se van sumando” a la dificultad de poder llegar a todo. Por el momento, ya tienen acabada la depuradora de Lácara, la cual “estamos pendientes de tener disponibilidad para inaugurarla en breve”; las obras de la depuradora de Baterno “se inician a finales de este mes”; el contrato para las de Malcocinado y Pallares “se acaba de firmar ahora, con lo que se iniciarán las obras en un mes también”; y las obras relativas a las futuras depuradoras de Sancti Spiritu, El Risco y Capilla “se van a adjudicar también ahora”. Por tanto, todas ellas “seguro que estarán finalizadas a lo largo de este año”, aclara.

A todo ello, Tena suma que ya tienen “prácticamente finalizados” todos los proyectos de ejecución, “lo que pasa es que están en diferentes fases de autorizaciones y en cuanto las vamos teniendo, vamos avanzando”. De hecho, ahora mismo sobre la mesa tienen 28 proyectos y ejecución de 20 depuradoras, “porque lo que queremos es estar preparados”. Es decir, “que no nos pase como en el I Programa de Infraestructuras, que arrancamos de ‘cero’ y tuvimos que empezar redactando proyectos desde el principio; lo que queremos es tener una bolsa de proyectos para que en cuanto aprobemos el siguiente estemos en disposición de ejecutar obra”.

GARANTIZAR EL AGUA DE CONSUMO

Cabe destacar que el I Programa de Infraestructuras del Plan Depura de Promedio abarca hasta el mes de diciembre de 2024, y a partir de ahí se aprobaría el II, cuya fecha aún se desconoce “porque no sé sabe si coincidirá con el final de legislatura que sería 2027 o se ampliaría un año más”. De hecho, el actual nació para el ejercicio 2020-2023, pero se amplió hasta el 2024 “porque hemos tenido bastante retraso en la ejecución, a lo que se sumó la pandemia de la Covid-19”, lo que ha hecho que el proceso “haya sido una travesía en el desierto muy dura”.

Así pues, “cuando estemos en la anualidad 2024 haremos la previsión del siguiente Programa de Infraestructuras, será cuándo Diputación nos diga qué disponibilidad presupuestaria tenemos y en función de la misma y de la matriz que nosotros hicimos de prioridades, diremos si entran otras 20 depuradoras con dicho presupuesto y anualidades, por lo que nos podremos ir a 2027 o 2028”, precisa la Jefa de Servicio de Comunicación y Planificación Estratégica de Promedio.

Por el momento, Promedio ya tiene identificados todos los municipios menores de 2.000 habitantes que necesitan depuradora, “pero lógicamente no se invierte si el ayuntamiento no está receptivo a que lo hagamos; esto es una cosa de dos, porque luego la depuradora es responsabilidad del ayuntamiento”. “Nosotros lo que le hacemos es solicitarles a todos los ayuntamientos que incluimos a priori en nuestra planificación que nos reporten un acuerdo de Pleno con la aceptación de la depuradora y con una gestión posterior que va a llevar Promedio durante 25 años”, recuerda Tena.

Eso sí, la responsable deja claro que “el cien por cien de los alcaldes o alcaldesas de la provincia, prácticamente está deseando que se les construya la depuradora”. La primera petición que trasladan a Promedio es que se les “garantice el agua de consumo”. “Eso está clarísimo, porque llevamos un par de años bastante difíciles con una amenaza clara de desabastecimiento en algunos sitios, entonces la primera prioridad es el abastecimiento de los habitantes. Luego después de la parte de la depuración, ellos todos tienen bastante interés de que esto se ponga en marcha cuanto antes”, sentencia.

INCIPIENTE INAUGURACIÓN DE LA DEPURADORA EN LÁCARA

La pedanía de Lácara está a punto de inaugurar su depuradora después de más de un año de obras -se iniciaron en enero de 2022-, “todo está hecho y falta lo que muchas veces nos pasa cuando uno construye una casa: que llegue la compañía eléctrica y nos dé la luz”. En este caso, “falta que Endesa nos dé la autorización y nos nutra de corriente para su puesta en marcha”. Así lo destaca en declaraciones a Regiondigital.com el alcalde de Montijo, Manuel Gómez Rodríguez, quien subraya que “evidentemente el Plan Depura va a repercutir de manera “muy positiva” en esta pedanía montijana de apenas unos 260 habitantes.

“Primero porque nunca hemos tenido una depuradora, con lo cual los vertidos de esta pedanía y de otras muchas, son directamente echados a los riachuelos que pasan por ahí. No hay nada que recoja a esos vertidos de las aguas residuales. Lo que hacemos es que cogemos agua del medio natural y la devolvemos con contaminantes, con productos químicos… porque no han pasado por ningún filtro como puede ser una depuradora”, argumenta el primer edil.

Por tanto, según sus palabras, “lo que hace esta depuradora es intentar devolver agua lo mejor posible al medio natural, y lo hace reduciendo contaminación, eliminando el vertimiento, minimizando también la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, y reduciendo que haya aguas residuales sin tratar”.

De la misma manera, tal y como subraya el máximo regidor, el Plan Depura también “nos dota de seguridad jurídica a todos los alcaldes y alcaldesas que tenemos este problema de las sanciones de las autoridades pertinentes, como puede ser CHG”. “Esto es una realidad y al final no deja de ser un vertido ilegal que lleva muchos años haciéndose, no lo hemos previsto nosotros. Cuando se han montado los núcleos de este tipo de pedanías a nadie se le ha ocurrido pensar ponerle una depuradora como al resto del núcleo poblacional que estén, por ejemplo, por encima de 5.000 habitantes”, advierte.

A este respecto, a su entender, “esa dotación de seguridad jurídica frente a esas denuncias, también es muy importante, porque al fin y al cabo los alcaldes y alcaldesas tenemos ese problema”. A eso hay que sumar la inversión “de más de 600.000 euros” para una depuradora que dará servicio a unos 260 habitantes, “con nuevas tecnologías alternativas y que va a evitar que entre más de 37.000 m3 de agua residual sin tratar a la cuenca del Guadiana… con eso lo decimos todo”. El alcalde de Montijo también recalca que este montante económico lo pone íntegro la Diputación de Badajoz, “lo que nosotros ponemos es el suelo y el mantenimiento de la misma lo llevan ellos por una serie de años”.

“LOS HABITANTES DE LÁCARA YA VAN A PODER CONSIDERARSE COMO EL RESTO DE CIUDADANOS”

Así, Gómez hace hincapié en que con la puesta en marcha de la depuradora, “los habitantes de Lácara, primero, ya pueden considerarse como el resto de ciudadanos, porque nosotros ya tenemos depuradoras que nos limpian esas aguas, evitamos esos vertidos en la naturaleza; por lo que van a estar en la misma línea, cosa que es muy importante”. Según sus palabras, “se van a sentir mucho más seguros sabiendo que sus aguas residuales van a ser tratadas y van a evitar esa contaminación a la naturaleza, igual que le va a pasar a los agricultores con sus campos, etc.”.

En este punto, el máximo regidor montijano subraya la importancia y necesidad para la ciudadanía del “agua, la energía y la depuración”, cuestiones “fundamentales” en cualquier plan urbanístico o en la propia Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). De hecho, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica ya se han empezado las obras de la nueva depuradora para Montijo y Puebla de la Calzada, “puesto que la actual se ha quedado obsoleta”. Cuenta con un presupuesto base de licitación que supera los 22 millones de euros.

A colación de esto último, la Junta de Extremadura ha aprobado un proyecto a la pedanía de Barbaño gracias al cual se va a poder “enganchar” directamente a la obra de la nueva depuradora de Montijo y Puebla, la cual está en el término municipal de Puebla de la Calzada. “Está pegada al río Guadiana, cuando se entra por la A-5 y se pasa el puente de Los Suspiros, se tira a la izquierda y bajas, por ahí está la depuradora que va a dar agua a Montijo y Puebla, y también a Barbaño gracias a dicho ‘enganche’”, recalca.

EL AGUA ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE LA VIDA

A día de hoy, la presa de Montijo forma parte del sistema de regadíos del Plan Badajoz que abastece a diversos municipios cercanos. Según el alcalde, la situación de sequía que vivimos en los últimos años apenas se ha notado en la zona, “hemos tenido suerte”. Y es que la Comunidad de Regantes de Montijo tenía muchas inversiones hechas, “sobre todo con el tema de placas solares”, con lo cual los costes para los propios regantes “no han sido tantos”, después de que hayan disminuido sus sistemas de agua, lo que se traducían “en la utilización de muchos más aditivos”.

“Es verdad que han sufrido mucho, pero no tanto como otros agricultores. Además, la presa de Los Canchales, de cuya agua potable se suministra Montijo y su propio Canal, no la hemos tenido nunca demasiado baja. No es que estemos contentos porque la sequía había sido muy importante. Las lluvias de final de año nos han vuelto a poner un poquito por encima y es verdad que estamos a la espera de que vuelvan a caer lluvias en primavera para evitar esa sequía, pero no hemos sufrido tanto como lo han podido sufrir otras cuencas”, admite Gómez.

Preguntado sobre posibles medidas a acometer por el Ayuntamiento para hacer frente a esta situación, el primer edil montijano asegura que “van acorde” con la Comunidad de Regantes y con CHG. “Nunca llegamos a tomar medidas unilateralmente, pero sí tomamos una serie de medidas de manera mancomunada para hacer ver a la ciudadanía que tenía que ahorrar agua”, asevera. Así, de manera publicitaria, se le hizo ver “que la cosa no estaba como para tirar agua como lo hacemos”.

Por ello, para finalizar, Gómez exhorta que hay que “evitar el derroche de agua innecesario”. De ahí que a través de la Mancomunidad de las Vegas Bajas hicieron diversas gestiones a través de medios de comunicación locales y comarcales, para “abrirles los ojos de que el agua es la parte más importante de la vida; nos vuelve a llover a primero de año y de pronto empezamos y parece que no pasa nada, pero hace cinco o seis meses estábamos todo el mundo muy preocupados”, sentencia.