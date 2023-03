Marta Pérez: “El 8M no es un día, es el día, nuestro día; la mujer se sitúa en el centro"

“La unión hace la fuerza y eso es lo que además visibilizamos desde Extremadura”. Así de rotunda se muestra la portavoz de Igualdad en el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, Marta Pérez Guillén, ante la celebración este miércoles, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer.

Precisamente de la unión en materia de igualdad de los grupos parlamentarios que conforman la Cámara extremeña en esta X legislatura habla esta diputada emeritense, de 34 años, en una conversación con Regiondigital.com, en la que también considera un “reto” conseguir que las empresas apuesten por medidas “que fomenten la corresponsabilidad y la conciliación”.

Además, sobre la polémica suscitada en relación a la Ley del ‘sí es sí’, Pérez Guillén admite que la norma “se puede revisar”, porque, entre otras cuestiones, “España se merece tener una ley mejor que la anterior, siendo ante todo garantista y sin aberraciones”.

Un año más nos encontramos ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como portavoz de Igualdad de su grupo parlamentario y teniendo en cuenta que estamos finalizando la X legislatura y que aún desconoce cuál será su cargo a partir del próximo 28 de mayo… ¿qué supone para usted participar en el acto institucional que celebra la Asamblea?

M.P.: Supone mucha responsabilidad y también compromiso. Es un día en el que la mujer se sitúa en el centro. Es protagonista. Es el foco y la atención de todas las miradas, lo que sucede menos de lo que debería. Por lo tanto, no es un día, es el día. Nuestro día.

Y que se celebre en nuestro Parlamento, donde han sido más las veces que hemos acercado posturas para que salieran adelante medidas, propuestas, declaraciones conjuntas en cuestiones de igualdad, lo que tanto cuesta en otros parlamentos, que caer en la confrontación que solo resta, es mucho más satisfactorio.

La unión hace la fuerza y eso es lo que además visibilizamos desde Extremadura.

Ya entrado el año 2023 y parafraseando la letra del himno de nuestra Comunidad Autónoma, ¿por qué razones tiene que alzar la voz la mujer extremeña?

M.P.: Por tener más visibilidad. Más representación. Más referentes. Más oportunidades. Y mejores garantías para que ser mujer no sea difícil. No suponga partir en desventaja.

Aún así, con la pregunta me vienen a la mente mis primas de 15, 16, 19 y 24 años. Si tuviera que alzar la voz como mujer extremeña lo haría por ellas y las generaciones que vienen pisando fuerte. Para que Extremadura, cuando terminen su formación, pueda ser una opción real, una posibilidad, y no un descarte casi obligado de primeras. Que puedan desarrollar su proyecto de vida y profesional aquí, en su tierra, porque así lo elijan, sería mi principal argumento.

El desempleo en Extremadura sigue teniendo rostro de mujer. De hecho, según los últimos datos de desempleo que se conocen, correspondientes al mes de febrero, de los 85.034 desempleados que hay en la región, el 64% son mujeres. A su entender, ¿qué medidas hay que activar para revertir esta cifra?

M.P.: Medidas que vayan de la mano de las empresas, que bonifiquen la contratación de las mujeres y la aplicación y el seguimiento de los planes de igualdad, para que las empresas apuesten, por ejemplo, por medidas que fomenten la corresponsabilidad y la conciliación.

Sigue siendo un reto, y es necesaria la transformación del proceso para que las mujeres dejemos de partir en desventaja por el mero hecho de serlo.

El rol de los cuidados y la falta de formación o profesionalización, sobre todo en las zonas rurales, también siguen siendo un reto. Y más después de la pandemia. Como la brecha digital, y las barreras burocráticas con las que muchas veces se encuentran.

Activar medidas en este sentido, sin duda ayudaría a que se generasen más oportunidades para nosotras, y de calidad, para además superar la temporalidad en las contrataciones.

UGT Extremadura presentó hace unos días un informe sobre la brecha salarial en la región con datos correspondientes a 2020, donde puso de manifiesto que las mujeres extremeñas cobran 3.280,73 euros menos que los hombres, situándose la brecha salarial en el 14,86%, un 2,6% menos que el año anterior. ¿Por qué hay que apostar para equilibrar de una vez por todas estos datos?

M.P.: Ese dato lo que viene a reflejar más bien es que el rol de los cuidados que en muchas ocasiones obliga a las mujeres a que reduzcan jornadas, flexibilicen sus horarios por atender esas responsabilidades que asumen, la temporalidad en nuestras contrataciones, todo esto provoca que al final las mujeres cobren menos que los hombres.

La desigualdad la provoca por lo tanto la falta de corresponsabilidad y medidas de conciliación, y el que las mujeres seguimos viéndonos como las cuidadoras familiares. Y con esto es con lo que hay que romper si queremos datos distintos.

Es inevitable preguntarle sobre la polémica suscitada a nivel nacional por la Ley del Solo ‘sí es sí’. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué cree que debería hacer el Gobierno ante la misma?

M.P.: Ya lo debatimos hace unas semanas en sesión plenaria. La ley se puede revisar. Es posible. Y España se merece tener una ley mejor que la anterior, siendo ante todo garantista y sin aberraciones.

La falta no está en una ley cuyas consecuencias son más que evidentes que no se corresponden con la iniciativa que se perseguía. La falta es no tratar de enmendar el error.

Por lo tanto, hay que evitar que se siga dilatando su reforma, porque de esa manera además evitamos que más agresores puedan beneficiarse por una rebaja de las penas, que es lo verdaderamente preocupante de todo esto.

Y, para finalizar, ¿qué logro –o a qué mujer- ensalzaría –desde el punto de vista de las políticas de igualdad o que crea usted que ha sido satisfactorio en este ámbito- que se haya producido a lo largo de este último año?

M.P.: Como decía antes, debería haberlo sido la Ley del ‘sí es sí’. Pero sucede todo lo contrario cuando se legisla con prisas y en caliente. Ha faltado un debate sosegado y éstas son las consecuencias. Hemos perdido este hito. Y en cuanto a ensalzar a una mujer. No podría hacer esa distinción, todas merecen el reconocimiento. El mínimo gesto ya supone un avance hacia una sociedad más igualitaria. Pero me centro en ellas, con las que lidian y conviven a diario en un mundo todavía de hombres por las condiciones laborales, por connotaciones familiares que le rodeen, y no dudan en defender sus derechos, hacerse oír y valer.