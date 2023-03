Extremadura es una obra inacabada, cuya responsabilidad de construcción es tarea de todos

Actualmente, tras decidir no optar a la reelección, en julio de 2022, deja la Presidencia del PP de Extremadura y, continúa su labor cono Senador en las Cortes de España, responsabilidad que ocupa desde 2019 y, es Presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, siendo miembro del Comité de Dirección, desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del partido.

Cabe recordar que la candidatura de Monago fue la lista más votada pero no alcanzó la mayoría absoluta. Sin embargo, la abstención de Izquierda Unida en la votación le permitió obtener la Presidencia, convirtiéndose así en el primer presidente de Extremadura del Partido Popular, tras 28 años de gobierno del Partido Socialista.

El 25 de marzo de 1983, Extremadura, como expresión de su identidad regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de la Nación Española, se constituye, con la aprobación de su Estatuto de Autonomía, por las Cortes Generales, en Comunidad Autónoma.

40 años han pasado desde aquel histórico día y Regiondigital.com mantiene conversaciones con los tres hombres que han liderado Extremadura en este tiempo, los tres han estado al frente de la Presidencia de la Junta de Extremadura y, repasan lo que ha supuesto el Estatuto de Autonomía para una región que, sin duda, partía de puestos de desventajas y que, ahora, en pleno siglo XXI, persigue liderar la revolución verde y circular ya en marcha a nivel global.

Comenzamos con José Antonio Monago Terraza. Fue Presidente de la Junta de 2011 a 2015, una de las épocas más complicadas no sólo para Extremadura, sino para España y, para Europa en su conjunto.

- 40 años en la vida de una persona dan para mucho y si eso lo extrapolamos al desarrollo de una Comunidad Autónoma los cambios o avances son más que evidentes para la ciudadanía.

A su juicio, Pte. Monago Terraza, ya no solo como figura pública, sino como ciudadano de a pie ¿qué ha supuesto para Extremadura el Estatuto de Autonomía?

Primero nos ha enseñado a querernos. Antes de esta Ley Orgánica, el extremeño, con demasiada frecuencia mostraba cierto complejo a sentirse y manifestarse como tal. Aprendimos a ello al tiempo que aprendimos a desarrollar nuestras competencias.

El marco que nos dimos fue una mayoría de edad, a partir de la cual contábamos con una herramienta para construir nuestras aspiraciones. Nadie duda que el balance es positivo, o mejor dicho, solo dudan del balance aquellos que optan por la polarización y la trinchera, justamente lo que dejamos atrás con la aprobación de la Constitución Española, y posteriormente nuestro Estatuto de Autonomía.

- Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura usted era un adolescente de 17 años que cursaba estudios en el Instituto Público Bárbara de Braganza en Badajoz.

¿Cómo vivió la noticia de la aprobación del Estatuto de Autonomía?, ¿tiene algún recuerdo de aquel momento?

Le mentiría si dijera que fue una explosión de alegría y júbilo. Primero por la edad. Segundo, porque aquello era solo un comienzo.

Con 17 años, mi preocupación era un bachillerato muy exigente, un deporte que amaba como era el balonmano, y todas esas cosas que con esa edad te ocupan, y que creo que tienen algunas diferencias con el mundo actual, pues entonces el mundo digital, era más desconocido que el propio Estatuto.

Paulatinamente, fui tomando conciencia, de la mano de la prensa escrita regional, que nunca faltó en mi casa, a pesar de ser una familia de lo que se llamaba de clase media en la época. Padre ya jubilado, madre ama de casa y cuatro hermanos en total.

- Desde aquel 1983, Extremadura ha vivido momentos inolvidables, pero también dramáticos. Fue 4 años presidente autonómico, por lo que estuvo en primera línea de todo lo que acontecía…

Teniendo en cuenta la dificultad de elegir, ¿podría decirme cuáles han sido los acontecimientos que más le han impresionado a nivel político, pero también a nivel personal?

Hay algo que te marca, y es que aprendes a que nunca puedes apagar el teléfono, y en segundo lugar, a que cuando algo grave ocurre, te llaman a ti y no sueles tener a quien llamar, pues tienes que resolver.

A nivel personal, me impactó el trágico accidente de unos niños que venían de jugar un partido de fútbol con su equipo de Monterrubio de la Serena y que acabó con la vida de cinco angelitos entre 12 y 15 años, y once de ellos heridos.

Fue el 8 de mayo del 2014. A punto de terminar la jornada de trabajo en Mérida, el consejero de Fomento, Víctor del Moral, me avisó de un accidente grave. Me desplacé al lugar. Y en la retina quedó grabado para siempre.

A nivel político, siempre me ha impresionado el carácter de los extremeños, los ejemplos de superación que he encontrado, la capacidad de trabajo de nuestras gentes, la vocación de muchas personas anónimas que trabajan en la administración, la nobleza de nuestro pueblo con muestras en cada rincón dentro y fuera de nuestras fronteras.

Me ha impresionado también la repercusión positiva que hacen los ciudadanos cuando se logran acuerdos. La gente está ávida de buenas noticias y de puentes que se construyen no que se rompen.

No me ha impresionado ni tengo recuerdos de aquellos que no aman a nuestra tierra, ni valoran a nuestros paisanos, o se dedican a la polarización.

- Indudablemente, el Estatuto de Autonomía ha sido “clave” en estas cuatro décadas para el desarrollo y avance de Extremadura.

Como es imposible mencionar todos y cada uno de los logros conseguidos, cíteme uno desde el punto de vista de la Sanidad, la Educación, las Infraestructuras, la Innovación y el Bienestar Social.

Sin duda, una sanidad gestionada con acento extremeño tiene mayor conocimiento de nuestra realidad y nuestras aspiraciones y carencias que un modelo centralizado. La planificación de recursos que se hace, por tanto, puede aproximarse más a lo realmente importante.

Ello ocurre también con la Educación, los Servicios Sociales y las Infraestructuras de competencia autonómica. La Innovación es una asignatura continua, que nunca acaba.

Y tener competencias no tiene porqué excluir la exigencia y la demanda al Gobierno de la nación, al contrario, estar más próximo a los problemas y a los ciudadanos debe hacerte erigir como una voz cualificada.

Pero como decía Ortega, parafraseándolo, Extremadura es una obra inacabada, cuya responsabilidad de construcción es tarea de todos.

. Hablemos de Igualdad. Mucho ha cambiado la instantánea del hemiciclo de la Asamblea de Extremadura en estos cuarenta años de vida. En el año 1983, la presencia de la mujer era mínima con 3 diputadas en aquella I Legislatura de un total de 65 diputados. Frente a ello, en mayo de 2019 -ya en la X Legislatura-, el 44,6% de los diputados elegidos fueron mujeres.

Desde su punto de vista, ¿qué ha supuesto la incursión de la mujer en la política extremeña? y ¿por qué tiene que seguir luchando?

Ha supuesto una aspiración retrasada injustamente desde tiempo inmemorial y que aún no se ha completado. Miremos las instituciones en su conjunto, miremos otras administraciones, miremos órganos directivos, miremos al sector privado.

Si lo hacemos con una mirada objetiva, convendremos que queda mucho camino aún por recorrer, si bien a diferencia de hace unas décadas, ya no estamos parados como sociedad, sino en movimiento.

- Hablemos de desarrollo. Más de una vez, en nuestra tierra, iniciativas industriales se han visto condicionadas por la protección medio-ambiental, por ejemplo... ¿cómo recuerda la época en la que parte de la región estaba dividida entre el ‘Sí’ y el ‘No’ a la Refinería? Dentro de esta área, ¿por qué cree que tiene que apostar la región en pleno siglo XXI?

Sigo creyendo que Extremadura tiene unos valores ambientales y paisajísticos que hay que cuidar, mimar, mejorar. Pero soy un firme convencido que ello no debe ser un cepo a nuestro desarrollo. El exceso de protección ambiental frena el desarrollo, pues se prima a muchas otras cosas, y no a las personas y su hábitat.

Es curioso como algunos de los que legislan en esta materia viven en ciudades industriales donde las limitaciones normativas no alcanzan los niveles de exigencia que se nos aplican. Son aquellos que dicen “no sabéis lo que tenéis”, pero vuelven a sus ciudades, a sus industrias, a unos desarrollos que nosotros todavía soñamos.

Ahora que se habla de “inteligencia artificial” yo propondría que habláramos de “inteligencia ambiental” como propulsor de desarrollos compatibles con el medio ambiente.

- Hablemos de los extremeños. Gracias a su esfuerzo, a creer en su tierra y su lucha, Extremadura ha avanzado mucho, en estos 40 años pero, desde fuera de la región.... ¿cree que los gobiernos de turno a nivel estatal se han portado bien con nuestra Comunidad Autónoma?... A día de hoy ¿qué le ‘debe’ el Estado a nuestra Comunidad Autónoma?

Si lo que hizo Extremadura históricamente por el resto de España lo hubieran hecho otros territorios, seguro que formaría parte de una Deuda Histórica, pero Extremadura siempre ha sido excesivamente generosa en las cuentas.

Tener cientos de miles de extremeños que se fueron para dar lo mejor de sí mismos, trabajando, fuera de nuestra tierra, es una aportación que emociona. Historias de superación. Historias de trabajo duro. Coger una maleta y dejar tu gente atrás es el negro de nuestra bandera.

Hay un 'debe', claro que sí. Hay un 'debe' porque no convergemos con la media nacional en cuanto a riqueza, salarios, nivel de pensiones, etc.

Hay un 'debe', y quien no lo quiera ver no cree en la Constitución que habla de un principio de solidaridad. Ninguna madre deja de lado al hijo más necesitado.

- Por último, de cara al futuro, tal y como reza en nuestro himno, ¿por qué tenemos que seguir alzando la voz los extremeños? y ¿qué les diría a las nuevas generaciones para que construyan su futuro en nuestra Comunidad Autónoma?

Alzar la voz por conseguir lo que otros ya tienen. No queremos más que nadie, pero tampoco menos. Hay una tierra maravillosa, con muchos recursos a su alcance, con gente con ganas, con talento, con capacidad de trabajo.

Ser protagonista de nuestro desarrollo es una tarea apasionante. Con dificultades, pero como todo reto, una aventura que hay que intentar. Por nuestros padres, por nuestros antepasados, por nuestros hijos. Hay más de un millón de razones.