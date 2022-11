La Universidad de Extremadura presenta su proyecto EU GREEN European Universities

Respaldo Europeo

El 28 julio, la Comisión Europea (CE) anunció los resultados de la nueva convocatoria de la iniciativa “European Universities” en la que la Alianza de Universidades Europeas liderada por la Universidad de Extremadura (EU GREEN European Alliance) resultaba ser una de las ganadoras de este ambicioso proyecto.

En esta nueva convocatoria, se han elegido cuatro nuevas alianzas ganadoras para iniciar su cooperación: EU4DUAL European Dual Studies University; UNIgreen The Green European University; INGENIUM – European University; y la alianza liderada por la Universidad de Extremadura: EU GREEN European University alliance for sustainability: responsible GRowth, inclusive Education and ENvironment.

La iniciativa de 'Universidades Europeas' está impulsada y financiada por la Unión Europea, a través del programa Erasmus+, y tiene como objetivo fortalecer las alianzas estratégicas entre universidades de la Unión Europea (UE) y aumentar la competitividad internacional dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Las Alianzas creadas cooperan en educación, investigación e innovación en beneficio de los estudiantes, los docentes y la sociedad.

Esta edición cuenta con un presupuesto récord de 272 millones de euros en el marco del programa Erasmus+ 2021-2027 y, por esta nueva convocatoria, 16 alianzas de universidades europeas existentes seguirán recibiendo apoyo para consolidar y ampliar su cooperación con otras 30 instituciones de educación superior.