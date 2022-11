La realidad virtual de PREXENZ inmersiva para la formación y recreación histórica

Abres los ojos, reconoces que estás en un ascensor. El ascensor comienza a elevarse, sientes como subes y subes pisos hacia arriba, el ascensor frena y se abre la puerta. Estás en el último piso de un rascacielos y cuál película de piratas, un tablón de madera es lo único que tienes entre la inmensidad del cielo y el suelo. No sabes qué pasará, pero decides comenzar a andar por ese tablón de madera que sientes como tambalea. Tu cuerpo comienza a sudar, pues el vértigo es real. Y así, sin esperarlo ni quererlo, tu cuerpo cae al vacío por ese rascacielos, mientras sientes como los pájaros se cruzan a tu paso. La caída libre es total. Piensas, ¿qué va a pasar? Ya no hay más. Y de repente, vuelves a la vida real.

Acabas de vivir una experiencia inclusiva de realidad virtual. Y este tipo de experiencias es algo que con grandes fundamentos conocen desde la empresa PREXENZ. Hablamos con María Acevedo, la CEO de esta empresa de realidad virtual y aumentada con sede en Mérida que llevan cinco años aportando su granito de arena para ayudar en cuestiones como formación o recreación histórica a empresas y entidades públicas.



María Acevedo, CEO de PREXENZ

“Desde PREXENZ nos dedicamos al desarrollo del software para realidad virtual y aumentada aplicándolo a todos los sectores”. La CEO de PREZENZ recopila que todo comenzó cuando hace cinco años tuvieron la idea de apostar por el mundo 3D. “Vimos las posibilidades que ofrecía la nueva tecnología de realidad virtual. Vimos que tenía mucho futuro, que podíamos utilizar toda esta tecnología y estos conocimientos de modelado 3D para recrear cosas en realidad virtual, recrear escenarios que tenemos principalmente de formación y recreación histórica y ofrecerle a la gente, digamos, un juego serio, como si fuera un videojuego, pero aplicado a cualquier sector para que se pudiera vivir diferentes experiencias”.

María Acevedo nos explica algunos de sus proyectos de éxito como puede ser el actual de la Cueva de Maltravieso. “Actualmente estamos trabajando en el proyecto del caso del Templo de la Cueva de Maltravieso donde a través de la realidad virtual se permite ver cómo eran esos espacios hace 2000 años, en el caso de la Cueva hace muchos más, e incluso interactuar con neandertales o con objetos propios de la época, pero además también proporciona información”.

Proyecto de Capacitación en habilidades de gestión VR

En el caso de la formación tienen una aplicación que permite a un equipo de trabajo, entrenar y evaluar las habilidades ‘soft skills’. Por lo que siempre hay un evaluador detrás de la experiencia, analizando cómo vive la persona la experiencia. “La persona que se está formando tiene que ir superando una serie de retos y actividades, como puede ser buscar ciertos materiales o resolver el misterio sobre qué ha pasado o construir bombas, destruir una nave, o escapar. Tiene una serie de actividades que para ellos es un juego, pero que están todas enfocadas al entrenamiento y la evaluación de esas habilidades blandas como comunicación, liderazgo o trabajo en equipo”.

Otro de los proyectos donde utilizan su tecnología en el sector inmobiliario. Este tipo de visualizaciones suponen una grandísima ventaja para la venta inmobiliaria, pues permitirían crear un piso piloto virtual en el que los clientes puedan desplazarse por la vivienda percibiendo las dimensiones exactas de la misma, interactuar con los objetos de su alrededor y probar diferentes materiales y mobiliario, pudiendo personalizar su vivienda antes de su construcción. Y, sobre todo, la libertad y la sensación de realismo que produce el poder enfrentarte libremente con el entorno andando, interactuando con los objetos.



Utilizan su tecnología en el sector inmobiliario

No todo el mundo puede decir que es artista 3D, una profesión que en PREXENZ es común pues dos de los tres socios que lo forman son artistas 3D por lo que su fuerte es la calidad gráfica por lo que destacan por el realismo del entorno, aunque también tienen un equipo de ingenieros informáticos que utilizan exactamente la tecnología de desarrollo de videojuegos y de realidad virtual, pero aplicándola a cualquier otro sector.

Centrándonos en sus proyectos María Acevedo nos cuenta que el pistoletazo fue el proyecto del Templo de Diana porque fue uno de los primeros proyectos grandes que hicieron y que se desarrolló en un primer año operativo. Alrededor de siete u ocho grandes proyectos en cinco años centrándose en la realidad virtual.

Proyecto simulacro de incendios hospital Tierra de Barros

Uno de ellos fue para el hospital de Tierra de Barros. “Hicimos un proyecto junto a Plena Incursión Extremadura que permitía llevar acabo un simulacro de incendios, por lo que también tenía una señalética adaptada para personas con discapacidad”, expone la CEO.

Otro de los proyectos fue destinado para el Metaverso Vodafone. “Hicimos un escenario de realidad virtual de una experiencia dentro de las pirámides de Egipto. Tenemos muchas experiencias del sector automovilístico, pero esas no las enseñamos porque tenemos contrato de confidencialidad con grandes marcas de coches de empresas de Estados Unidos”.

Para proyectos futuros y aunque no pueden dar detalles, nos cuentan que se van a centrar en el sector audiovisual a través de un programa de televisión y también continuaran con proyectos de recreación histórica.

Trabajando en el proyecto Cuevas de Maltravieso

Éste es el gran comienzo de esta marca que nos ha llenado de ilusión y optimismo, pero si nos retomamos al ‘Big Bang’ de PREXENZ, el camino de emprender siempre es complicado, más aún para un joven, donde la experiencia y los recursos son limitados.

“Al principio cuando creamos PREXENZ, veníamos totalmente de la parte tecnológica por lo que no teníamos los conocimientos empresariales suficientes para desarrollarnos, hoy en día sí que los tenemos porque llevo 5 años formándome”, explica María Acevedo.

Lo complicado para estos jóvenes es que sus proyectos son muy innovadores y la mayoría de la gente no conoce la tecnología, pero es verdad que ahora con todo el tema del metaverso les está siendo mucho más fácil encontrar ese interés por parte de las empresas y de las entidades.

Para aquellos que todavía no tienen claro la realidad virtual...

“El video y la foto 360º lleva muchos años entre nosotros y fue lo primero que se utilizó como realidad virtual pero no es inmersivo porque no te puedes mover, solo puedes mover la cabeza y solo puedes interactuar con cosas preprogramadas pero no en tiempo real. Por el contrario, en la realidad virtual, puedes coger un objeto, tirarlo, hacer lo que quieras con él porque todo va funcionando en tiempo real", explica María.

Hoy en día la población está empezando a adquirir estás gafas de realidad virtual, pero hay también mucha gente que lo desconoce. Esta nueva tecnología de realidad virtual ha llegado para quedarse, pero el proceso de adaptación es largo por lo que se estima que de aquí a 30 años ya esté totalmente integrado.

Vídeo y fotografía: Diego Casillas