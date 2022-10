María Peláe: “que la intensidad no nos corroa pero que no nos vayamos sin pena ni gloria”

El carisma de las folclóricas de raza, la ironía fina del carnaval de Cádiz y muchos años dedicados a la música, el resultado es un mejunje (una palabra que le gusta mucho) lleno de arte llamado María Peláe.

Lo ha expresado en más de una entrevista y nos lo ha vuelto a decir, “ya que te escuchan, dí algo, pero di algo que signifique”. Y desde luego ella tiene mucho que decir, esta cantante, compositora, y artista tiene revolucionado al mundo del flamenco. Sus ritmos urbanos, sus letras mordaces y esa voz tan calentita han hecho que muchos medios la llamen la Lola Flores Milenial, lo que para ella es un orgullo y una responsabilidad.

Ahora la cantante malagueña, autora de los discos Hipocondría y su más reciente, La Folcrónica, visita Extremadura como parte del cartel del jueves 6 de octubre en el Extremúsika, y viene dispuesta a darlo todo.

Lo primero, ¿Qué tal se plantea el periplo extremeño?

Genial y súper emocionada, porque aunque había pasado por Extremadura, es la primera vez que vengo a Cáceres.

Y lo haces por la puerta grande, porque aquí el Extremúsika es toda una institución. Además compartes cartel con el Canijo de Jérez, Boikot, Sínkope, los Antílopez...

Hombre, estoy contentísima de que sea así y, la verdad, nada más terminar de cantar yo me cojo la leche con miel para la garganta y me bajo a escuchar a los compañeros porque, sí, es un cartelazo.

Vienes con todo el repertorio y, sobre todo, a presentar La Folcrónica ¿pero qué más habrá en ese concierto?

Vamos con la Folcrónica, pero además en los directos suelo cantar cosas que no están en ningún lado. Me gusta meter pildoritas para que aquellos que vienen al concierto se las lleven de regalo. Evidentemente en el Extremúsika no va a faltar ese mejunje que siempre hacemos y al ser en formato festival será a full, porque en los directos es dónde más lo echo todo. Me siento como salida de una clase spinning cuando acabo (ríe).

Maria Peláe en directo. Foto: Cedida

Y lo bien que os lo pasáis tanto el público como tú...

Si algo ocurre de constante con mi música es que nos lo pasamos muy bien, y sobre todo en los directos, que es lo que más gozo. Los directos son la música totalmente viva y hay que disfrutarlos.

Donde también os lo pasáis de escándalo es tus videoclips, como el de “Mi tío Juan”.

En los videoclips siempre procuramos darle un toque Almodovar y que parezcan minipelículas, pero claro, son muchas, muchas horas de grabación, aún así intentamos sacar todo el sentido del humor y tratar de que el mensaje quede. Siempre digo eso de que ya que te escuchan, di algo, y algo que signifique. Y el humor es la mejor manera incluso para dar una pullita.

Esas famosas pullitas que a veces son tan necesarias y que con tanto estilo das en tus canciones.

Ole... Esa es la intención y los frutos se recogen sobre todo en los conciertos, en los que también hay momentos más solemnes entre comillas, como cuando cantamos “Qué vengan a por mí”, que se crea una magia muy bonita porque la gente ha pillado y conecta con cariño con las cosas que decimos. Porque en el momento que sale una canción ya no es tuya, es de la gente, y puede que a veces no conecten o no entiendan lo que tú querías decir, sin embargo, cuando se hace con respeto y se crea conexión sucede algo muy especial que esperamos que es lo que ocurra en el Extremúsika.

Seguro que sí, y más con esta canción tan de remover conciencias, algo tan necesario precisamente con el tiempo convulso que vivimos.

La verdad que esa canción nos está dando muchas alegrías dentro de lo que trata. Pero es que entre cachondeo y cachondeo que haya un momento de seriedad también viene bien.

En otras canciones como La Niña o Mi tío Juan también se está diciendo algo importante, pero con un tono más amable. En mis canciones hay un poco de tó. Al final se trata de que la intensidad no nos corroa pero que tampoco nos vayamos sin pena ni gloria.

Sin pena ni gloria imposible, porque seguro que en el Extremúsika tendrás al público muy receptivo para hacerle esa musicoterapia, que tú has referido alguna vez.

El hecho de que ya podamos vivir un concierto en vivo ya de por sí crea un ambiente de alegría del que la gente está ávida, de disfrutar y de dejar los problemas fuera aunque sea un ratín. Esos dos años que hemos pasado en los que el público no podía saltar, ni siquiera, ni los artistas podíamos acercarnos ni poner al público a bailar, han creado unas ganas enconadas que ahora tienen que salir.

Antes de terminar, hablemos sobre La Folcrónica, que, por cierto, nos hace pensar en una folclórica que se ha metido a periodista.

Claro, es ese juego de palabras que viene a decir cómo te contaría una folclórica lo que pasa hoy día. Que encima salgo en la portada con un periódico que conseguí que fuera del día que nació mi abuela, el 26 de noviembre. Osea, mucho simbolismo pero que tiene un motivo, porque habla de todo lo que está pasando hoy pero sin olvidarnos nuestra historia, por eso quería tirar desde mi abuela hasta todas las mujeres que he conocido o que me han echado un cable a día de hoy. Que, por cierto, el honorazo que he tenido que otras mujeres artistas me hayan tendido la mano en este álbum...

Eso es que algo estarás haciendo bien...

¡Y que ellas son muy buena gente! Porque imaginate cuando una Pastora Soler, una Vanesa Martín o una Sandra Carrasco me dicen, quilla, que estamos dentro contigo.¡Qué alegría más grande! La verdad que he tenido mucha suerte de encontrar unas compañeras tan generosas y que me han tendido la mano. Y encima todo el disco está producido por Alba Rey Osea, que me acompañan mujeres de arte ¡pero del tirón! Así que hay que ser agradecida y que no se quede nadie por el camino.

Pues así, con humildad, con mucho arte y esa energía positiva que desborda podremos disfrutar de las canciones de María Peláe el próximo jueves día 6 de octubre en el Extremúsika.