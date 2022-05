Nieves García: “Me encanta poder aportar algo a empresas y sobre todo a emprendedores"

Desprende positividad por todos los poros de su piel. Nada más conocerla en sus oficinas de Mérida hace que te sientas como en tu propia casa. Con una amabilidad apabullante, hablando con ella te hace ver que cualquier sueño, por muy difícil que sea, puede alcanzarse. Nieves García Lemus (Villafranca de los Barros, 30 de junio de 1978), es consultora, formadora y Coach Executive. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, en la especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas, en el año 2009 tomó la difícil decisión de emprender y con el apoyo acérrimo de su familia fundó INNOVA Consultoría de Formación Empresarial y Comunicación tras quedarse en paro.

Después de trece años de intenso trabajo está muy orgullosa de lo conseguido, gracias también al “gran equipo de colaboradores no solo de Extremadura, sino de España entera”, que le acompañan “siempre y hacen realidad los sueños de los demás, junto con los nuestros”. En una entrevista para Mujerextremadura.es, reconoce que no le gusta diferenciar entre mujeres y hombres para un trabajo, puesto que ella mide a las personas “por sus capacidades, por su honestidad y por su profesionalidad”.

A lo largo de su extensa trayectoria profesional se ha dado cuenta de que son las propias mujeres “las que nos ponemos las barreras” a la hora de emprender, “coartando” así “nuestra libertad y nuestros sueños”, por lo que urge cambiar esta mentalidad y embarcarse cada día en el reto de cumplir el sueño que se tenga en ese instante.

Lo dice una mujer que también participa en numerosos programas de formación directiva asesorando a día de hoy a más de 1.000 gerentes de empresas extremeñas en materia de diseño de una estrategia y propuesta de valor de éxito, y que el 6 de mayo de 2021 creó el Club Innova Empresarial.

- Llegar hasta donde has llegado no se logra en un día. Tu trayectoria profesional viene marcada por tu paso como directora de Comunicación y Comercial de algunas empresas de relevancia nacional, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor -si lo ha habido- de esos años?

N.G.: Lo mejor ha sido que he conocido a muchísima gente y que he aprendido muchísimo de toda esa gente. Y lo peor no lo recuerdo porque lo he querido olvidar.

- En el año 2009 decides fundar INNOVA Consultoría de Formación Empresarial y Comunicación, una empresa experta en Comunicación y Asesoramiento en procesos de ventas y branding, ¿cómo surgió la idea de hacerla realidad?

N.G.: Me quedé en paro, como suele pasar en la mayoría de los emprendedores o de las personas que deciden emprender, es porque vienen de una situación que es insostenible. Yo, por ejemplo, me quedé en paro y gracias a Dios tengo unos padres y una familia que me animaron a que abriera una empresa. Mi padre que es mi socio mayoritario en la empresa, es mi jefe, ha sido toda su vida profesor en el colegio de los Jesuitas en Villafranca de los Barros.

Él fue quien me inculcó ese don de la docencia y de la formación. Yo cuando estaba en otras empresas, tanto aquí en Extremadura como en otras empresas de relevancia nacional, me gustaba mucho la formación e incluso daba mis cursillos. Entonces mi padre me propuso hacer una empresa y me dijo: ‘entre tu experiencia como publicista y experta en Comunicación y la devoción que tienes por la formación como yo, vamos a montar una consultoría de formación, sobre todo, especializada en Comunicación’.

¿Qué objetivos buscabas con ello?

N.G.: Los objetivos que busco ahora no son los mismos que buscaba hace trece años cuando emprendí en el año 2009. Lo que más me gusta es asesorar y poder aportar algo a empresas y sobre todo a emprendedores o a personas que están en situaciones como las que yo he estado muchísimas veces, sin ver la luz. Pues un poco intentar darles las pautas y proporcionarles herramientas que -por desgracia- yo no tuve cuando emprendí y que ahora sí que están al alcance de cualquiera. Solo tienen que saber que están ahí.

- Formación, emprendimiento, empleo, networking, mentoring… son solo algunos ejemplos de lo que trabajáis en INNOVA, cuando un cliente llega a pedir ayuda, ¿cuál es el servicio que más demanda?

N.G.: A nosotros los clientes nos llegan sobre todo por la Administración Pública, porque nuestro principal cliente es la Administración Pública a través de las licitaciones. Pero normalmente es el mismo perfil, el de empresarios que quieren seguir actualizando sus conocimientos y que quieren a lo mejor enfocarse y te dicen ‘queremos abrir una línea de negocio o yo empiezo desde cero y quiero borrar todo lo de aquí para atrás y empezar de nuevo’.

Nosotros estamos para todos, tengo además un gran grupo de colaboradores con los que atendemos las demandas y todos los requisitos de perfil. Porque claro, yo sola no voy a saber hacer de todo, como es lógico, pero gracias a Dios tengo a un gran equipo de colaboradores no solo de Extremadura, sino de España entera, que me acompañan siempre y hacen realidad los sueños de los demás, junto con los nuestros.

- Precisamente, este pasado viernes, 6 de mayo, INNOVA llegó a sus trece años de trayectoria… en este lapso de tiempo ¿se han cumplido tus expectativas?

N.G.: Las expectativas con las que uno empieza un negocio son totalmente diferentes a la realidad, pero resulta que luego la realidad es más chula que las expectativas que tenía. Entonces, claro que sí se han cumplido.

- Eres experta en retail coaching, marketing y procesos de ventas, así como emprendimiento, entre otros, ¿cómo es un día en tu vida?

N.G.: Un día en mi vida es un poco locura, porque yo vivo en Villafranca de los Barros, desde donde salgo temprano con la maleta en el coche y no vuelvo hasta un viernes por la noche, ya tarde. Así que me levanto y voy a donde me lleven. Ahora mismo, desde el pasado 25 de abril, estoy impartiendo dos cursos en la Cámara de Comercio de Cáceres, para mujeres, y entonces me voy los lunes a Cáceres por la mañana y no vuelvo hasta los jueves por la noche. Estoy todo el día impartiendo, en este caso, diez horas de formación al día.

- En relación a estos cursos -gratuitos y de 150 horas-, que se presentan bajo el título ‘Descubre y entrena tus habilidades profesionales’, ¿qué objetivos se persigue? y ¿cuántas mujeres participan?

N.G.: Están participando el máximo de mujeres en cada edición. Son casi todas o todas desempleadas y el objetivo, y que ya estamos consiguiendo aunque solo llevamos dos semanas, es darle todas esas herramientas para que puedan progresar profesionalmente. Algunas incluso ya se han dado cuenta que han cambiado de objetivos, que su objetivo ahora ya no es con el que llevan soñando toda su vida, sino que ahora su objetivo es formar una empresa.

Incluso gente de fuera, extranjeros que han venido a España y que están ahí en Cáceres, en este caso extranjeras, a mí me encanta que me digan que su objetivo es abrir una frutería o abrir una empresa de ingeniería, como tengo el caso en estas mujeres que son todas excepcionales de Cáceres.

- Precisamente en relación al emprendimiento femenino en la región, ¿cómo ves o describirías la actual situación?

N.G.: Yo soy de las que no diferencio entre mujeres y hombres para un trabajo, yo mido a las personas por sus capacidades, por su honestidad y por su profesionalidad, entonces el papel de la mujer pues no lo sé, porque yo los trato a todos igual. Me da igual que sean mujeres y hombres, allí todo el mundo es inocente hasta que demuestra lo contrario. Para mí son todos excepcionales y la mujer también, igual te puede fallar un hombre que una mujer.

- Entonces, a tu juicio, ¿qué necesita la mujer extremeña para emprender hoy en día?

N.G.: Necesita que los que estamos fuera, a lo mejor liderando proyectos como este curso o tal, les digamos: ‘Oye, que tú puedes’. Porque yo lo que veo es que las mujeres nos ponemos las barreras nosotras mismas, los palos al carro se los ponemos los demás. Entonces si nos las ponemos nosotras mismas, no los demás, somos nosotras las que estamos coartando nuestra libertad y nuestros sueños.

Muchas veces cuando dicen ‘yo soy mujer y entonces a mí no me van a dar trabajo’… yo le pregunto ¿por qué? Si eres tú misma la que ya vas diciendo que no te van a dar trabajo. Yo lo que digo que sean todas iguales y que vayan con los mismos requisitos, las mismas fuerzas y los mismos sueños que vamos cualquier otro.

- También participas en numerosos programas de formación directiva asesorando a día de hoy a más de 1.000 gerentes de empresas extremeñas en materia de diseño de una estrategia y propuesta de valor de éxito, entre otros. ¿Cómo definirías la presencia de la mujer en ellas?

N.G.: Igual que la de los hombres. Sí que es minoritaria sobre todo en Extremadura, no hay tantas empresarias como empresarios, pero la capacidad de las mismas…no sé, yo diría que hasta supera con creces la de los hombres.

- Creadora en 2021 -el pasado día 6 de mayo se cumplió su primer aniversario- del Club Innova Empresarial (club privado al que pertenecen más de 50 empresarios/as de todos los sectores de Extremadura), ¿cuál es su finalidad?

N.G.: Pues sí, precisamente el pasado viernes se cumplió un año desde que lo inauguramos. Es fruto de las necesidades y de las inquietudes de muchísimos empresarios y empresarias de toda Extremadura y de todos los sectores, que con el único requisito de haber hecho algo con INNOVA en cualquier época y etapa de su vida profesional se han querido juntar.

Y los hemos juntado en un club privado, al que todo el mundo tiene acceso, pero al ser privado no depende de la Administración y en él se hace lo que nosotros queramos… desde una jornada de networking a un taller de marca profesional o de bitcoin, pues lo hacemos.

- ¿Cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo?

N.G.: Objetivos yo no tengo, yo tengo sueños…es que yo los cumplo todos los días, entonces yo todos los días me levanto con sueños y todos los días mi reto es conseguirlos.

- Ya veo que eres súper positiva, precisamente mi última pregunta era si te queda algún sueño por cumplir…

N.G.: Yo después de lo que hemos pasado con la pandemia de la Covid-19 mi sueño es poder seguir soñando. Hace unos días leí una reflexión que me gustó mucho y es que si te propones ser cada día un 1% mejor que el anterior, al año habrás conseguido ser un 365% mejor que el año pasado. Y en ello estamos.