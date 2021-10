MOBBEEL, la empresa extremeña pionera en el reconocimiento del iris

El esperado avance tecnológico llegó a velocidad de luz para hacer nuestra vida más cómoda y segura. Nos estamos convirtiendo en ‘dependientes’ de esa comodidad y rapidez. Actualmente nuestro teléfono reconoce nuestra cara e inmediatamente se desbloquea, las aplicaciones de los bancos solo necesitan una huella para verificar quiénes somos.

Las empresas de juego online, un sector que actualmente está muy demandado en toda España son sectores donde es importante verificar la identidad de alguien para controlar las seguridad de las personas. Otro de los temas relevantes y con gran apogeo es el tema de las criptomonedas, un sector que se podía convertir en un foco de blanqueo de dinero o de dinero demasiado sospechoso pero que gracias a empresas como MOBBEEL todos estos sectores son actualmente seguros al cien por cien.

MOBEEL es una empresa cacereña tecnológica pionera en el reconocimiento de retina cuyo objetivo es proporcionar soluciones seguras en reconocimiento biométrico para que las personas podamos probar nuestra identidad de manera cómoda y segura de la misma manera que si estuviéramos en persona. Por ejemplo cuando hacemos un tramite al banco o cualquier administración se pueda hacer eso mismo pero a distancia con la misma seguridad y comodidad.

PLacas solares de los exteriores del Embarcadero y Garaje 2.0 sede de Mobbeel

Dentro de MOBBEEL existen tres soluciones de reconocimiento biométrico: MobbScan permite la verificación de identidad a través del escaneo de documentos de identidad, tanto desde dispositivos mo?viles como en un entorno web, extraer informacio?n de ellos asi? como validar su autenticidad e incluso la identidad de la persona que lo presenta si fuese necesario.

MobbSign: permite a los usuarios firmar legalmente y con sencillez cualquier documento y en cualquier dispositivo digital con su firma manuscrita y sin necesidad de ningún tipo de certificado. MobbSign recoge el grafo y los datos biométricos de la firma (ángulos, presión, aceleraciones…) la encripta y la almacena en el documento de manera segura.

MobbID es una solución de vanguardia de autenticación multibiométrica en entornos digitales, que de forma cómoda y segura verifica la identidad de los usuarios de smartphones usando una o varias de sus sus características únicas combinadas sin necesidad de sensores externos. MobbID tiene la flexibilidad de utilizar todos los métodos de reconocimiento biométrico: reconocimiento de cara, voz, firma y huella

El embarcadero y garaje 2.0 de Cáceres nos recibe de una manera un tanto fría, el desgaste del edificio ligado a la falta de coches consecuencia del teletrabajo tiende a pensar que ahí no existe empresa ninguna, pero la gran entrada acristalada junto con la sensación de orden y claridad cambia totalmente esa imagen. Subimos hasta la primera planta de las tres existentes y casi al final del pasillo nos esperan con una gran sonrisa y sencillez José Luis Huertas Fernández, CEO & Co-Fundador de MOBBEEL y Ramón Escorial, Director Comercial.

Entrada a las oficinas del Garaje 2.0 donde se ubica Mobbeel

La oficina donde trabajan las 26 personas que forman MOBBEEL está ‘vacía’ por el teletrabajo pero guarda esa esencia de compañerismo y buena actitud de trabajo. José Luis Huertas Fernández, cuenta que poco a poco irán retomando la vuelta a la oficina aunque sea una o dos veces por semana porque “no se puede perder esa parte humana que la oficina nos hacía tener”. Al fondo de la oficina una máquina de videojuegos, un sofá para tomar café o sentarse a beberse un vaso de agua y desconectar unos minutos trasmiten esa actitud de compañerismo y gran equipo.

La excepción que rompe la regla, MOBEEL es una empresa que surgió por casualidad. “Nuestro caso no es que tuviéramos una inquietud a la hora de montar una empresa, o que fuera una idea que llevábamos mucho tiempo dándole vueltas. Fue por casualidad”, comenta Huertas, CEO & Co-Fundador. Todo coincidió en 2008 con el momento dónde se estaba lanzando a través de Google los teléfonos de Android. Y lo que hizo Google es convocar un concurso a nivel mundial de aplicaciones para desarrollar los teléfonos.

“Desde MOBBEEL por curiosidad vimos un poco la posibilidad que tenía la biometría para poder ofrecer seguridad al teléfono móvil, en lugar de un pin o una contraseña utilizar algo más personal como la cara, la voz o el iris. El iris es lo que íbamos a utilizar por lo que lo presentamos al concurso de Google a nivel mundial y bueno todo lo que hace Google tiene una repercursión enorme por lo que de la noche a la mañana empezamos a recibir llamadas de todo el mundo que querían saber más y querían utilizar nuestras soluciones”, expone Huertas.

Desde RegionDigital.com hablamos con José Luis Huertas, CEO y co-fundador de MOBBEEL

El proceso no fue nada fácil durante un tiempo los cinco amigos cacereños que se habían presentado al concurso intentaban compaginar esta nueva oportunidad con el trabajo que tenían entonces dedicando las noches, fines de semana, vacaciones... “Pero llegó un momento en que ya no se sostenía y había que decidir si lanzarnos o lo dejamos en un cajón y lo olvidamos. Decidimos lanzarnos y en 2009 creamos MOBBEEL y hasta el día de hoy. Hemos pasado de nosotros cinco amigos y ahora socios a 26 personas en plantilla”, explica el co-fundador.

En cuanto a los proyectos también ha sido un caso atípico. Las empresas normalmente empiezan de manera local y se van expandiendo a nivel que van creciendo. Desde MOBBEEL fue todo lo contrario. “Nuestros primeros clientes fueron internacionales y paso tiempo hasta que tuvimos clientes en España y de hecho, clientes aquí en Extremadura prácticamente no hemos tenido ninguno por lo que el 60% son clientes internacionales y el 40% nacionales. El proceso fue un poco a la inversa”, desarrolla Huertas.

En en presente MOBBEEL trabaja para banco, aseguradores, operadoras de telefonía, empresas de juego online, sectores donde es importante verificar la identidad de alguien. Pero como proyecto destacado aunque ahora mismo ya no sea cliente pero sí que fue el cliente más relevante fue J.P.MORGAN.

“A nivel internacional es una banca muy potente. Fue uno de los primeros que confió en nuestra tecnología y para que ellos te lleguen a seleccionar debes pasar procesos muy exigentes por lo que fue un momento que cambió mucho la reputación en nuestra empresa”. "Cuando decías que tenías referencia de J.P. MORGAN ya no necesitaban más, apostaban por nuestra tecnología. No fue el mejor trato del mundo pero si que fue un cambio a nivel de reputación y dar confianza a otros clientes”, confiesa Huertas.

Oficina de MOBBEEL, actualmente vacía por el teletrabajo

La sede de la empresa se localiza en Cáceres, su tierra. “Los cinco socios somos extremeños y vivíamos en Cáceres y si que es cierto que en muchos momentos se ha planteado decir si este era el mejor sitio para montar una empresa de este tipo, pero luego nos lo planteamos y es que la mayoría de nuestros clientes son internacionales y trabajamos con ellos, por videoconferencia, teléfono o correo y me da igual tener una videoconferencia desde Madrid que desde el centro de Cáceres”.

El recurso que realmente necesitaban era talento personal cualificado, no necesitan maquinaria muy cara, ni laboratorios super especializados, “lo que necesitamos es gente, gente con mucho conocimiento y mucho talento y eso lo tenemos aquí, en Extremadura” MOBBEEL apuesta por la región y la verdad es que no se arrepienten de su tierra.

MOBBEEL en 10 años

Huertas cuenta que llegaron al mercado un poco pronto, eran pioneros y en 2009 a todo el mundo le gustaba el trabajo que estaban desarrollando y lo veían como el futuro pero claro si nos remontamos a que los teléfonos móviles estaban empezando, todavía no había salido el sensor de huella en Apple, no había salido el reconocimiento fácil, a los clientes les costaba apostar por la novedad.

“Nos adelantamos un poco a todo eso que iba a venir. El principio fue un proceso lento, primero desarrollar la tecnología y tener esos primeros clientes que te dieran la confianza porque el mercado todavía no estaba listo. Es cierto que fue lento al principio pero es también es cierto que ha ido evolucionando todo muy rápido. La pandemia que ha afectado mucho, a nosotros al final lo que ha hecho es acelerar todo el proceso de digitalización”.

Ramón Escorial, director comercial, trabajando en la ofincina

Se ha acelerado muy rápido el crecimiento y es una tendencia imparable, cuando se vuelva a la normalidad, esta parte de avances tecnológicos ya no va a volver atrás, se va a quedar. “Nosotros vamos a seguir creciendo desde Extremadura, no veo que nos vayamos a mover y siempre con el objetivo de contribuir aquí el talento. La gente que se marcha de la región, queremos demostrar que no hay necesidad de irse porque aquí no encuentran un trabajo que le pueda permitir desarrollarse porque sí que existe ese trabajo.

“Además más que retener, de aquí a diez años, nos gustaría atraer talento de fuera, que las personas decidan trabajar en Extremadura, porque creo que lo fundamental es el talento y las ganas de hacer cosas y eso tenemos, es cierto que tenemos que seguir mejorando mucho para evitar que la gente se vaya de la región, hay que ser optimista de que lo fundamental lo tenemos, tenemos a gente puntera en sus campos y ojalá seamos capaces de seguir reteniendo a esa gente y seguir crecimiento y apostando por innovación e I+D+I”, reflexiona Huertas sobre los avances tecnológicos en Extremadura.

A día de hoy es muy importante probar la identidad real del que está detrás de movimientos cotidianos como desbloquear un smartphone, acceder a una banca online o pedir un certificado pero todo lo que sea probar la identidad MOBBEEL siempre nos mira de reojo para poder asegurar que la tecnología avanza y de manera totalmente segura.