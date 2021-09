FUNDECYT-PCTEX alberga más de un centenar de empresas con unos 1.700 trabajadores

Los perfiles profesionales no tienen que ser necesariamente universitarios , sino perfiles de nivel medio, lo que se llama ciclos formativos. “Determinado tipo de empresas, ya no quieren más doctores, ni quieren más títulos universitarios, para liderar los grupos quieren eso, pero luego las empresas del sector TIC muchas funcionan a partir de un grupo más cohesionado y con un nivel intermedio, que además luego tienen menos movilidad laboral que los titulados universitarios o doctores. Las empresas que valoran una cierta estabilidad en sus plantillas y no estar rotando continuamente”.

Bajo el lema ‘Un espacio para innovar’ se presenta ante el mundo FUNDECYT-PTCEX, Fundación del sector público, cuyo origen nace de la fusión que tuvo lugar el 1 de enero de 2013, entre la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT) y la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX).

Desde entonces, es la entidad que gestiona el Parque Científico y Tecnológico de la Comunidad Autónoma que, a día de hoy, tiene sedes en los campus universitarios de Badajoz y Cáceres, y que debido al número elevado de empresas que alberga en sus instalaciones –más de un centenar- está preparado para una fase de crecimiento en los próximos años.

Con una plantilla de 50 trabajadores, y para que la sociedad extremeña se haga una idea de la importancia que tiene para la región este conglomerado, cabe destacar que en el campus universitario de Badajoz, la entidad se encarga de la gestión de tres edificios –unos 11.000 m2-. Uno de ellos, como sede principal y de 6.000 m2, es el edificio PCTEx Badajoz donde hay más de 65 empresas instaladas. En él están ubicadas las distintas oficinas de empresas que tienen relación con el mundo de la I+D+i y con el desarrollo tecnológico, y luego hay una serie de infraestructuras comunes que utilizan en su totalidad.

Y es que no solo es el alquiler de una oficina, sino que hay tres características comunes que cumple este Parque para convertirse en un sitio perfecto para estar: “es una infraestructura excelente preparada para empresas de tecnología y de I+D+i, con alta demanda de conexión a Internet y servicio de Sala housing (CPD totalmente equipado)”, cuenta con servicios de asesoramiento de alto valor añadido y, finalmente, posibilita la colaboración público-privada dada su cercanía a los grupos de investigación de la Universidad de Extremadura y de otros centros de investigación de nuestra comunidad.

En el campus de Badajoz se encuentra también el edificio PCTEx2 –de 2.000 m2-, que es una especie de ampliación del Parque y de las empresas que han ido creciendo y ocupando más espacio.

Por último, en la capital pacense, también se encuentra el edificio CEINNTEC -de 3.000 m2- que también es del Parque y es la sede de la empresa Indra Software Labs, que es la “gran empresa tractora” de estas instalaciones y que tiene más de 300 trabajadores en plantilla.

Además, en este último edificio también está ubicada el Extremadura Open Future, ‘La Atalaya’, promovido por la Junta de Extremadura y Telefónica. Se trata de un programa de aceleración empresarial en I+D+i, "en el que nosotros colaboramos prestando el espacio", mientras que el Ejecutivo extremeño pone junto con la compañía Telefónica “financiación para el beneficio de emprendedores extremeños, convirtiéndose en un magnífico ejemplo de colaboración público y privada”, tal y como explica el director gerente de FUNDECYT-PCTEX, Antonio Verde, a Regiondigital.com.

Celebración de jornada formativa en el PCTEx. Foto de archivo

En cuanto al campus de Cáceres, hay también dos edificios, el Edificio PCTEx Cáceres –de 6.000 m2-, donde hay cinco empresas y más de 600 trabajadores. En él están ubicados el Centro CENITs de VIEWNEXT (filial de IBM) en Extremadura, Wordline Iberia, Homeria Open Solutions, Ilunion y Gamma Solutions. Mientras, que en el Edificio Incubadora Tajo, hay también pequeñas empresas innovadoras como Enimbos, Thundertrips o Aris Tecnológica. Este último es una realidad gracias a un acuerdo que FUNDECYT-PCTEX firmó con la UEx, como “medida de expansión y que nos sirviera como válvula de escape a escasez de espacios que padecemos”.

Junto con ello, en la capital cacereña, también están funcionando con un acuerdo con el Ayuntamiento de Cáceres, por el que utilizan las instalaciones del edificio del Embarcadero, conocido como Garaje 2.0. Ahora mismo las empresas que no puede acoger FUNDECYT-PCTEx se están instalando allí.

De hecho, de cara al futuro se ha diseñado un Plan de Infraestructuras para el crecimiento en la entidad. En la actualidad hay alquilados unos 18.000 m2, reservados para las empresas, cuyo número varía entre 100 y 107, según la época del año. “Algunas se van y otras vienen. No todas son extremeñas, son muy variadas, tenemos empresas grandes, medianas y pequeñas, microempresas, emprendedores…”.

PLAN DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE

FUNDECYT-PCTEX tiene sobre la mesa el Plan de Ampliación del Parque, para cuya financiación se está trabajando de la mano de la Junta de Extremadura, a través de los Fondos FEDER dentro del programa operativo de Extremadura.

La idea que tiene y que ya está escribiéndose que va a haber financiación, “es ampliar los espacios con sendos edificios en los Campus de Cáceres y Badajoz y establecer una sede en Mérida, donde no tenemos nada hasta ahora”. A día de hoy en la capital extremeña FUNDECYT-PCTEX cuenta con una incubadora tecnológica en bioeconomía y economía circular, que está ubicada en terrenos del Cycitex (Iprocor) “pero que realmente las instalaciones son de Cycitex, prestando nosotros los servicios”.

Con todo ello, y dentro de esta fase de crecimiento, se prevé pasar del 18.000 m2 a 30.000 m2. Serían 12.000 m2 más, que es un incremento importante. Estamos hablando de incrementar un 66% los espacios del Parque y eso nos permitiría llegar a pasar de las 100-107 empresas actuales a las 150 y en lugar de unos 1.700 trabajadores de media y alta cualificación, llegar a los 2.500, unos datos para la región muy importantes.

Plan de Ampliación con más espacio para empresas y empleo

Al margen de esto, FUNDECYT trabaja en proyectos nacionales e internacionales. “Tenemos proyectos que tienen que ver con cómo mejorar la gestión de la I+D+i empresarial, proyectos que sirven para definir mejor las políticas de apoyo público a la I+D+i, proyectos que son de intercambio de conocimiento, de cómo hacemos mejor la transferencia de la investigación de lo público a lo privado, proyectos que tienen que ver con nuevos modelos de conexión de colaboración público-privada...”, argumenta.

En esta extensa lista, también hay algún proyecto que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de determinados colectivos de los entornos rurales a partir de la I+D+i. En definitiva, “hay proyectos de todo tipo, -de media 25 al año- que conseguimos en financiación externa”.

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Además, FUNDECYT-PCTEX tiene en estos momentos un gran proyecto sobre la mesa, con el que está trabajando junto a la Junta de Extremadura y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que de momento está a punto de ver la luz y que es el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de la Energía (CNIAE).

Su gestión, hasta que se cree otro instrumento con personalidad jurídica propia, “es nuestra”, por lo que los fondos llegan a FUNDECYT y vamos a tener que construir 16.000 m2 de edificios en la finca ‘El Cuartillo’ de Cáceres, junto a las pistas deportivas, y dotar a los mismos de equipamiento científico-tecnológico de vanguardia.

Para ello, la Diputación de Cáceres ha cedido a FUNDECYT-PCTEX 11,6 hectáreas “que ya son nuestras”, por lo que ahora están en trámites urbanísticos para cambiar el uso de los terrenos, y todo eso lo van a tener que hacer en un plazo de apenas dos años, tiene que estar terminado el 31 de diciembre de 2023 y se hará con fondos Next Generation.

“Estamos hablando de una gestión global entre fondos Next Generation, fondos de la Junta y fondos del Ministerio, de 74 millones de euros. Son proyectos complicados que hay que hacer sin perder ni un solo minuto, que tienen una fecha de finalización que no se puede alargar y que además se gestionan con unos fondos nuevos sobre los que nadie tiene experiencia previa, vamos a ser pioneros, los primeros en hacerlo”.

EMPRESAS EXTREMEÑAS TIC´S EN EL PARQUE

A día de hoy, hay tres características fundamentales que sobresalen en las empresas del Parque: son mayoritariamente extremeñas, de hombres y del sector TIC. Es decir, “son pequeñas empresas del sector TIC, manejadas por hombres con empleo predominantemente masculino, pero eso no quiere decir que no tengamos ejemplos muy significativos de empresas gestionadas por mujeres”; en este sentido, “aquí se presenta un reto, que no es otro que el emprendimiento femenino que se ha abordado con algún caso de éxito”.

Desde el punto de vista porcentual, las empresas instaladas son mayoritariamente extremeñas, la diferencia es que en los primeros años, el origen de todas prácticamente era regional y ahora cada vez hay un proceso en el que en determinados sectores están viniendo empresas de fuera que están abriendo sucursales en Extremadura y se están instalando o en el Parque o en Garaje 2.0.

Empresa tecnológica y extremeña, perfil de las empresas del Parque

Esto también se debe a las campañas de divulgación de las bondades de Extremadura, porque hay sectores donde el hecho del aislamiento geográfico y la falta de medios de transporte “no influyen tanto. Es el caso del sector TIC, porque una buena red de conexión de fibra óptica, te soluciona todo, haces un clic y exportas”.

De la misma forma, se ha producido un fenómeno en la España vaciada, en el que “muchas empresas están descentralizando o mandando a trabajadores nómadas y se están instalando bastante”, es una tendencia que se está dando más lugares como Madeira, Canarias o Málaga, pero hay que tenerla en cuenta también para Extremadura.

Como hay que tener en cuenta que el perfil de las empresas es el de las TIC, pero cada vez está siendo más variado. Así, en un principio casi todo era TIC, mientras que ahora también están presentes sectores como el agroindustrial, biotecnológico, farmacéutico, veterinario, servicios vinculados con la calidad de vida o con el turismo, y abriéndose empresas de ese perfil.

¿CÓMO INSTALARSE EN EL PARQUE?

A la hora de instalarse en el Parque, hay un procedimiento muy reglado “porque gestionamos espacios públicos y, por tanto, tiene que haber una transparencia y un control muy riguroso”. Todo parte de una solicitud en la que hay que rellenar unas preguntas “muy sencillas” en las que tienen que explicar ¿qué es la empresa? o ¿qué hace?…, suele haber incluso previamente visitas y entrevistas informales.

Además, hay un comité de selección integrado por el director de Infraestructuras de FUNDECYT-PCTEX, el director de desarrollo de negocio de la entidad y el director gerente de ésta. “Evaluamos las propuestas y si cumplen los requisitos decimos, adelante. Ahora lamentablemente tenemos lista de espera porque está todo ocupado. Se ha quedado libre algún laboratorio, pero el 1 de octubre se instalará una nueva empresa. Por eso, cuando tengamos ejecutado el Plan de Ampliación del Parque, este proceso tendrá toda su vigencia y validez”, precisa.

El teletrabajo ha venido para quedarse “relativamente”, porque para empezar las empresas no son partidarias al multiplicarse los gastos, y luego también está la cultura nacional que muchas veces pide que haya esa relación entre trabajadores. “Teníamos cierto temor ante el teletrabajo con esa fase de ampliación porque podría parecer que vamos contra tendencia, pero no está siendo así.”

LA FUSIÓN FUE “UN GRAN ACIERTO”

En cuanto a la fusión de ambas fundaciones, Antonio Verde admite que vivieron como “una amenaza” aquel momento en que se decidió la fusión entre ambas fundaciones. “Yo era director de una y había otra. Pero cuando lo analizas con el paso del tiempo, vemos que fue un gran acierto; se hizo en un contexto de racionalización del gasto público, había que suprimir entidades superfluas, buscar la eficiencia en la gestión del dinero público, que es de todos los españoles, y mejorar la organización con una única cultura que permitiera prestar mejores y más servicios a la sociedad extremeña”.

El director gerente de FUNDECYT-PCTEX, Antonio Verde

Precisamente, según sus palabras, “en ese contexto se pensó, y ahora veo que con un enorme acierto por los que lo diseñaron”, que juntar el bagaje internacional de FUNDECYT, “que era ya una entidad madura con quince o dieciséis años de experiencia”, con el conocimiento que en poco tiempo el Parque había adquirido de los procesos de innovación de las empresas extremeñas de I+D+i, fue la clave”.

No obstante, según Verde, hubo también otro aspecto “muy importante”, teniendo en cuenta que eran dos fundaciones “totalmente distintas, en cuanto a cómo surgen y a sus respectivas culturas organizacionales. Buscar una sola cultura fue la obsesión en esos primeros años de andadura y creo que es algo plenamente conseguido”.

De esta forma, como consecuencia de todo lo anterior, se crearon “más y mejores servicios en favor de los destinatarios últimos de nuestra actividad que era para lo que, en esencia, se había hecho la fusión”.

PRESTAR MEJORES SERVICIOS A LA SOCIEDAD

Con estos cimientos, FUNDECYT-PCTEX en la Comunidad Autónoma es “un instrumento” de la Junta de Extremadura, en concreto de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Investigación y Universidad, de la que está al frente Jesús Alonso, y de la Universidad de Extremadura (UEx), las dos entidades que crean la propia Fundación.

Así, “son las dos entidades promotoras y tractoras de la Fundación”, cuya primera misión “es ser un instrumento ágil, útil y eficaz para esos dos organismos -Junta y UEx- pero no por ser eficaz para ellos, sino sobre todo para prestar mejores servicios a emprendedores, a empresarios, a grupos de investigación e investigadores”.

Ahora, se trabaja para mejorar los indicadores de Investigación, desarrollo e innovación en la región, que están muy por debajo de la media nacional y comunitaria, y especialmente los indicadores que tienen que ver con el gasto privado en I+D+i.

Punto de Atención Empresarial en el Parque

En los países que se integran en la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), el gasto o inversión privado en I+D+i llega a los dos tercios de total. Mientras, en Extremadura, tan solo el 20 por ciento de media es privado y el 80 por ciento es público”, insiste el director gerente de FUNDECYT-PCTEX. Ante estos datos, la entidad tiene como misión “ayudar a que esos indicadores mejoren”, porque “donde haya gestión y promoción de la I+D+i, ahí tiene que estar FUNDECYT- PCTEX”.

Aparte de esto, el otro indicador, “que en parte casa con éste y que forman una única política, tiene que ver con la mejora del emprendimiento que se basa en la ciencia, en la tecnología y en la innovación”, una misión por la que también trabaja este organismo.

ESPACIO, COMUNIDAD Y SERVICIOS

Desde que ambas fundaciones se fusionaron, FUNDECYT-PCTEX define su modelo con tres conceptos: espacio, comunidad y servicios. En primer lugar, el Parque Científico y Tecnológico como tal “ofrece espacios de excelencia, no solamente aquí en Badajoz, también tenemos sede en Cáceres y tenemos delegaciones en otros sitios”.

De hecho, como ya se ha apuntado anteriormente, está en una fase de crecimiento que va a hacer que se amplíen sus instalaciones, porque sin espacio, no hay negocio, y hay que tener un sitio donde esa comunidad que es el segundo elemento se pueda instalar y reciba los servicios avanzados de alto valor añadido que necesitan y que es el tercer elemento.

Para el director gerente de FUNDECYT-PCTEX, “el espacio es muy importante, los servicios son muy importantes, pero al final lo que genera el valor añadido del Parque es el aprovechamiento que la comunidad hace de eso y ésta muchas veces se desarrolla con independencia del mismo”.

A este respecto, en el momento en que varias empresas que tienen que trabajar en un sector “se conocen porque están en el Parque y tú las has puesto en contacto con grupos de investigación, tan importante como ese espacio de excelencia y los servicios que prestamos, es que ellos mismos sean capaces como empresarios, como emprendedores y como investigadores, de juntarse unos con otros y generar proyectos nuevos. Y esa es la comunidad y eso es lo que mejor funciona”.

Según Verde, “aquí funciona muy bien que la mayoría de las empresas tienen a la I+D+i como el eje tractor de su negocio, bien porque esté en el centro del negocio o bien porque ayuden a otros a hacer esa I+D+i, …no necesariamente tienen que ser empresas que hacen I+D+i, sino que puede haber otras empresas que te ayuden, como puede haber empresas de consultorías que te ayuden a captar fondos europeos, de comunicación que te ayuden a darte a conocer… Al final hablamos de un ecosistema”.

Precisamente, eso es lo que yo veo que funciona realmente y lo que hace que nuestro espacio sea un éxito, porque es innegable que ha sido un éxito; actualmente, el Parque está ocupado “al cien por cien desde hace cuatro años” y, el otro gran elemento de éxito “sin el que no habíamos podido salir adelante, es que estamos en los campus universitarios”.

PROYECTOS RECONOCIDOS EN EUROPA

En el plano más internacional, muchos de los proyectos de FUNDECYT-PCTEX han sido reconocidos con premios europeos. Hay un proyecto que sirve para afrontar uno de esos principales retos que está en nuestra misión que es conseguir más I+D+i privada, que es la Oficina para la Innovación.

La metodología que es propia, permite detectar las necesidades empresariales y buscar quién en el campo de la ciencia y la tecnología puede solucionarlas, hacer esa labor de casamentero, emparejarles y ayudarles a buscar financiación.

Otro ejemplo, es ‘Sapiem’, que tiene que ver con el emprendimiento universitario que lo hacen con la UEx, el cual también ha sido premiado.

FUNDECYT-PCTEX tiene bastantes reconocimientos, de hecho el 60% de los proyectos que hacemos son europeos, y en muchos de ellos, no se van a buscar a los socios, les invitan. “Nunca hemos hecho ningún fiasco en estos 25 años de experiencia, se han hecho bien las cosas”.

Por eso, “tenemos un alto reconocimiento, es muy fácil que nos inviten a participar, porque en regiones como éstas –pequeñas y periféricas-, a veces cuesta encontrar una entidad solvente que pueda sentarse en la misma mesa con otras entidades de países como son Suecia, Dinamarca, Francia o Alemania.

Formando red con el resto de parques en España y trabajando en proyectos europeos

En cuanto a la Red de Parques Españoles (APTE), destaca que son un total de 70, de los que 52 son parques con todas las de la ley y el resto son asociados; la entidad ostenta la Vicepresidencia y Tesorería y, Verde preside una de las cuatro comisiones de trabajo, soy como el número 3 de la organización, pero no por mí, sino porque soy el responsable de FUNDECYT que ha aportado mucho a esa asociación”. También hay otra red de incubadoras, ANCES, que es nacional, en la que también participa la entidad activamente.

“Pertenecemos a redes internacionales de todos los parques del mundo y aportamos y hacemos ponencias y presentaciones allí. Tenemos la Enterprise que es un proyecto en el que somos los representantes extremeños en la Red -que son 650 entidades-”.

Con todos estos mimbres, existe un reconocimiento, “porque además Extremadura es verdad que no tiene los resultados de masa crítica que nos gustaría tener en I+D+i, pero ha sido pionera en muchos proyectos y en muchas iniciativas en cuanto a la Sociedad de la Información, en la Sociedad del Conocimiento… Estamos muy bien posicionados en estas redes”.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE EXTREMADURA

Sería deseable que la evolución tecnológica en Extremadura “hubiera sido más rápida”, pero admite que al final se van consiguiendo pequeños logros. Cuando el Parque XXI, vino la crisis de los años 2008-2009-2010 y siguientes, y, cuando todavía no se había acabado totalmente, viene una pandemia, “parece que estamos viviendo en tiempos de crisis continuamente, también de oportunidad, pero todo eso influye”.

En los últimos 10 años, se han sentado las bases para poder hacer un crecimiento adecuado del sector de la I+D+i, “los ecosistemas para que sean fértiles necesitan tener economías de escala y siendo muy pequeños cuesta mucho. Y los procesos mundiales de concentración que ha habido hasta hace poco, lo que estaban promoviendo eran los polos tecnológicos, los polos de innovación y esto sucede muchas veces a partir de una cierta economía de escala. Muchas veces se dice el País Vasco, Madrid… funcionan solos, estén como estén, Berlín, Copenhague, el norte de Italia, la región de Ámsterdam, Viena… hay como sitios donde por su propio volumen se genera como un círculo virtuoso, y en cambio cuando estás empezando, en la periferia o eres más pequeño, cuesta más”.

También es verdad, a su entender, que “la satisfacción es mucho más grande cuando sale algo”. Así por ejemplo, ayudar a generar en Extremadura 25 empleos, “sale hasta en los telediarios casi, y en Londres, París, Berlín, Madrid o Barcelona, tienen relevancia y nula relevancia pública”.

El director gerente de FUNDECYT-PCTEX considera que hay unas bases sólidas, “pero nos falta esa escala que nos permita dar un salto que sea exponencial, y eso está costando y tiene que ver con las economías de escala”.

No obstante, este nuevo paradigma y cambio de visión del mundo, de todo lo que ha generado la pandemia, acelera ciertos procesos que estaban ahí. “Yo veo una posibilidad de que Extremadura sea un lugar donde muchas empresas que tienen sus sedes en grandes polos tecnológicos, pueden establecer sus delegaciones y sucursales, para su expansión en un entorno que les sea mucho más propicio para cierto tipo de producto”.

FALTAN DETERMINADOS PERFILES PROFESIONALES

En esta nueva situación que vivimos, tal y como detalla, hay un problema que tiene que ver con la masa y con la economía de escala, “porque parece mentira que con el paro que sufrimos falten determinados perfiles profesionales”. Hay empresas con las que hablan –no solo las 107 que están en el Parque-, sino que hay otras 300 empresas que no están dentro del mismo y con las que están en continuo contacto “ayudándoles a generar procesos de I+D+i”, que no consiguen cubrir cantidad de perfiles profesionales.

Sede de Indra y la Atalaya dos ejemplos a la hora de retener talento

Por ello, “hay un primer reto que es retener el talento y hay un segundo que es atraer o retornar también, por lo que hay que hacer esfuerzos muy importantes. Porque al final las empresas necesitan tejido, talento y tesorería, pero el talento es el fundamental. Tú le puedes poner toda la financiación, pero como no dispongan de profesionales cualificados, de talento, que permita el desarrollo empresarial, las empresas no se instalan”.

Así, por ejemplo, cuando a FUNDECYT-PCTEX viene una empresa de Barcelona o de Madrid y se junta con los responsables de la fundación para decirles que está pensando en instalarse en el Parque, “lo primero que preguntan no es qué ayudas públicas hay, nos dicen que necesitan hablar con la Universidad para conocer los perfiles de los egresados y si cumplen determinados requisitos; necesitan hablar con otras empresas pequeñas del sector para ver si pueden hacer alianzas con ellos; y necesitan ver qué instalaciones tenemos”.

Según su experiencia, “lo último que preguntan es de qué ayudas se dispone. No es lo más importante realmente a la hora de instalarse, en ocasiones las ayudas públicas lo que hacen es entorpecer el crecimiento de la empresa por la excesiva burocracia”.

Por tanto, hay que apostar por la retención y la atracción del talento, “sin eso no vamos a poder hacer nada para mejorar los indicadores”. De ahí, que estén trabajando en esa materia “con otros organismos de la Junta como Acción Exterior, con nuestra propia Consejería, con proyectos en este campo”.

Junto con Acción Exterior, se ha lanzado el programa el ‘Tech Talent’, con el que se trabaja sobre “cómo atraer el talento tecnológico”. Para ello, “vamos con empresas extremeñas, o que están en Extremadura aunque sean de fuera, y hacemos distintas presentaciones intentando contactar con extremeños que se fueron hace años y contarles las oportunidades que ofrece Extremadura si quieren retornar y volver ahora”, especifica.

POR PRIMERA VEZ, COMPETIR EN CONDICIONES IGUALDAD

De cara al futuro, la Unión Europea marca dos conceptos claves: la descarbonización que, en Extremadura, ya existe con una riqueza medioambiental inigualable y, la digitalización y, en esta cuestión, la región “siempre ha estado a la vanguardia, como con el software libre, por tanto, aquí la cultura digital está acentuada y asentada.

A partir de ahora, entre los grandes retos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, puso sobre la mesa y que es tendencia, “y a la vez necesidad”, destacan esos dos conceptos de descarbonizar y digitalizar, por lo que “estamos en la misma casilla de salida que otras comunidades autónomas”.

Así, alerta de que “va a haber una lucha atroz entre la comunidades autónomas en este contexto, de final de pandemia y pos-pandémico, para la gestión de fondos europeos, porque va a haber una competencia a la hora de presentar los proyectos y además, todo el mundo sabe perfectamente qué tipo de proyectos tiene que presentar”.

Ahora, Extremadura, “por primera vez, va a competir en condiciones de igualdad, cosa que nunca nos había sucedido: si no había un tren eléctrico no podías exportar determinados materiales y encarecías todo, dejabas de estar en los circuitos; si tu aeropuerto no está conectado internacionalmente tienes el problema, pero, en el nuevo contexto quizá sea importante, pero ha dejado de ser una cuestión imprescindible.

Y, en este camino, en este reto, FUNDECYT-PCTEX continuará siendo un aliado, un instrumento, un medio de acompañamiento, para esas empresas pequeñas, medianas o grandes, de dentro o de fuera de la región, quieran asentarse, crecer, desarrollarse, desde Extremadura, como motor de empleo, riqueza y futuro.