Ana Minero Rodríguez hace de su hobby su trabajo con un negocio artesanal: 'Pint Arte'

Dar luz, color y magia a aquello que no tiene vida y representar esa idea que nace en tu mente para luego plasmarla de muchas de las maneras y formas. Enseñar a pequeñas personitas a desenvolverse por el mundo a través de la música y del arte, es un trabajo importantísimo en sus vidas. Y es que en nuestros cimientos está la clave para construir nuestro yo adulto y qué mejor manera de darle color, que a través del arte que puede sacar tantos aspectos positivos de nosotros mismos.

No obstante, también está la parte positiva. Este parón nos enseñó a tener tiempo para descubrir las cosas que te gustan, salir de la rutina, pasear, respirar aire puro, disfrutar de la naturaleza y valorar cada uno de sus rincones. Pararte a pensar, crear, dedicarte tiempo a ti misma, algo tan indispensable…, aburrirte, que nunca tenemos tiempo y sobre todo, liberarte de la rutina diaria, disfrutar de los tuyos, compartir momentos en familia y regalarnos tiempo, mucho.

Si algo llevo peor, son los besos y los abrazos, ¿Dónde quedan nuestros besos y nuestros abrazos? Es tan frío a veces, sobre todo para los más pequeños. Esta pandemia ha venido a llevarse la parte emocional, tan importante a ciertas edades…pero si algo es cierto, es que los más pequeños de la casa, nos enseñan, en este caso mi propia hija. En esta situación, lo más importante no es poder vernos en todo momento, ni los besos, ni los abrazos, sino en estar bien, estar unidos y tener salud, porque con eso, lo tenemos todo.

A.M.R.: Me considero una persona muy familiar y somos una familia muy unida, pero indudablemente después de vivir esta situación, estar confinados y todo lo que ello conlleva, valoras todavía más a tu familia, a las personas cercanas y los momentos que compartimos con nuestros seres queridos son el valor más preciado que tenemos. La salud ha sido siempre el mayor de los tesoros, pero en estos tiempos de incertidumbre, ¿qué haríamos sin ella? Cuidarnos, cuidar a nuestros familiares, amigos y cumplir las normas es lo mínimo que podemos hacer para hacer esta situación más llevadera. Eso sí, viviendo, porque vivir, hay que vivir.

Mujer, joven y emprendedora, tres características que en Extremadura aún pueden resultar chocantes a tenor de las altas tasas de paro que rodean a este colectivo, pero que en ella no tienen nada de negativo.

Y es que lejos de achantarse y esperar a que sonara de nuevo su teléfono para volver a su trabajo como Técnico Superior de Educación Infantil en una escuela de Mérida, Ana Minero Rodríguez (Zafra, 3 de mayo de 1983), ha tenido el valor de hacer de su hobby su trabajo. Y lo ha hecho montando un pequeño negocio artesanal ‘Pint Arte con Ana’, con el que está dando sus primeros pasos gracias al ‘boca a boca’ de los propios clientes y a las redes sociales.

Tras quedarse sin empleo en junio, al no serle renovado su contrato por la crisis económica a causa de la pandemia por la Covid-19, tiró de su espíritu emprendedor y se embarcó en esta nueva aventura, creando su propio logo -con el que entrega cada uno de los encargos que recibe-, su página web e incluso no le falta ni slogan: ‘Pinceladas con amor’.

Precisamente, con amor es con lo que quiere mostrar “el arte de ver la belleza de lo imperfecto y disfrutar de los pequeños detalles que van escondidos y resaltados en las variadas técnicas” que utiliza al hacerlos realidad.

Para ello, y con ayuda de pinturas a 3D, plasma sus ideas en objetos cotidianos, decorándolos con distintos colores y formas, como uniformes, camisetas, sudaderas, llaveros, pendientes, colgantes, broches o bolas navideñas. Todos ellos, eso sí, diseñados a gusto del cliente. En un encuentro con Regiondigital.com, Ana defiende que con ‘Pint Arte’ ofrece a los consumidores “artesanías, porque sus imperfecciones hacen que sean piezas únicas, exclusivas y auténticas”. Considera que, hoy en día, “lo artesanal tiene un valor incalculable y que todavía hay muchas personas que no conocen su valor”, puesto que vivimos en una sociedad donde prima la industria y lo digital.

Por eso, a esta joven segedana, residente en Torremejía y madre de una niña de 3 años, no se le pone nada por delante. De hecho, se ha atrevido a dibujar una de las paredes del dormitorio de su hija y el resultado ha sido para ella como un sueño. ¿Quién sabe si será el primero de muchos trabajos que haga a partir de ahora cuando lo vean sus seguidores en redes? De momento, se conforma con ofrecer productos “únicos, exclusivos y auténticos”, como prueba de que el trabajo artesanal “está resurgiendo”, porque “su gran valor es no poder hacer piezas exactamente iguales”, recalca.

A corto plazo espera expandir este proyecto emergente y seguir trabajando en la educación de los más pequeños y entre sus sueños por cumplir: continuar con sus clases de canto, grabar su propio disco, con sus letras; seguir enseñando a desenvolverse por el mundo a los más pequeños desde el ámbito artístico y musical con un trabajo estable; y que sus proyectos artísticos se muevan por el mundo. Desde luego, ganas no le faltan y talento tampoco.

¿Cómo surge la idea de crear tu propio negocio, ‘Pint Arte con Ana’?

A.M.R.: Desde hace unos años me dedicaba a hacer algunas cosillas por encargo como camisetas o uniformes. Sin embargo, en junio la situación actual que tenemos con la pandemia hizo que mi trabajo como Técnico Superior de Educación Infantil en una escuela de Mérida mermara, quedándome sin él. Así pues, al ser una persona activa y enérgica con ganas de trabajar e innovar, comencé a hacer de mi hobby, mi trabajo, en un momento en el que me comenzaron a hacer encargos a pequeña escala y gracias al ‘boca a boca’ los encargos aumentan.

De este modo, decidí hacer más difusión de mi trabajo por las redes sociales y es ahí cuando comienza esta aventura. Un día me encargaron varias cosas y empecé a innovar con unos llaveros y pensé en ir dando forma a mi página, ‘Pint Arte’, ampliando así el espectro con llaveros, uniformes, pendientes, objetos decorativos,… e incluso en alimentar en estos tiempos la ilusión de los más pequeños con la puerta del Ratoncito Pérez y, ¿por qué no?, de los mayores. En definitiva, ir dando vida y color, haciendo de mi hobby mi trabajo y haciendo una de las cosas que más me gusta: pintar.

Por tanto, podríamos decir que la crisis económica que ha traído consigo la pandemia de la Covid-19 te afectó quedándote sin empleo y has tenido que reinventarte, metiéndote de lleno en esta aventura. ¿Cómo ha sido tu experiencia?

A.M.R.: Como he dicho antes, al principio comencé a hacer cosillas por encargo, como uniformes de trabajo, camisetas, cojines, babies para el colegio… Personas que habían visto otros trabajos realizados empezaron a encargarme y decidí innovar dando vida a llaveros personalizados, bolas personalizadas navideñas, artesanías para niños, broches, collares, pendientes de variados tamaños, todo pintado a mano con pintura especial y resaltando los detalles con pintura 3d.

Hasta que decidí probar con pintura en la pared y resultó ser una experiencia que me dio mucha vida. Disfrutar con cada pincelada y ver cómo, poco a poco, esa pared blanca iba tomando forma y color, con sus pequeños detalles y ya no solo era un dibujo que formaba parte de la habitación de mi pequeña, era ‘nuestra propia tribu’.

Y es que considero que pintar algo que resulte simbólico para una persona, es hacer algo especial, con mucho valor y mucho significado. Y para mí también, no es solo pintar, decorar, dar vida, color y forma, es un trabajo muy gratificante y muy agradecido. Además, como me gusta que vaya todo bien presentado, decidí embalar cada cosa en bolsitas individuales, con unas pequeñas bolas dando un poco de color, acompañadas por cuerda de soga y mis pegatinas con el logo ‘Pint Arte con Ana’, dando a todo un toque característico y artesanal.

Entonces, la pandemia ha traído un antes y un después a tu vida.

A.M.R.: ¡Por supuesto! La situación actual nos cogió desprevenidos a muchas personas. Me considero una persona creativa, activa, siempre pensando en emprender e innovar, no soy para nada conformista. Así que no podía quedarme de brazos cruzados esperando que volvieran a llamarme de nuevo para incorporarme. Sabía que esta situación iba a ser para largo, pero esta pandemia vino a darnos una lección en muchos sentidos y uno de ellos es que hay que seguir luchando.

Empezar de cero y creer en ti son puntos clave para ponerle todavía la fuerza necesaria a tus proyectos, tus metas y tus sueños, así que aquí estamos, poniendo color a esta aventura y animando a aquellas personas que puedan estar en una situación complicada, a dar luz a ese camino que no ven final. Todas las personas tenemos ese algo especial que nos caracteriza y que muchas veces sin saberlo, nos puede sacar adelante. Tener ilusión y creer en ti son la base de partida.

¿Llevabas mucho tiempo detrás de montar tu propio negocio o ha sido más bien por obligación al verte afectada por la situación actual que estamos atravesando?

A.M.R.: La verdad, con anterioridad nunca lo había visto como idea de negocio, sí un hobby que me permitía ganar un dinero de vez en cuando. Pero a causa de la situación actual me veo en la obligación de recomenzar, dando vida a este proyecto artístico que me parece de lo más emotivo.

Ya dejando de lado el hobby y metiéndonos de lleno en el mundo de las pymes o del sector autónomo, ¿cuánto tiempo te ha costado hacer realidad ‘Pint Arte con Ana’?

A.M.R.: ‘Pint Arte con Ana’ es un proyecto emergente, en vías de desarrollo. Esto es solo el inicio de toda la andadura. Podríamos decir que han sido meses, aproximadamente poco después de quedarme sin trabajo hasta la actualidad y es ahora cuando empieza a coger un poco de forma.

¿Cómo transcurre el proceso desde que te pones en serio para sacarlo adelante?, ¿has tenido que llamar a muchas puertas?

A.M.R.: Ha sido un proceso lento, más ahora que es el inicio. Me pongo en serio cuando comienzo a ver más fluidez en las demandas y empiezo a considerar por qué no hacer de ello mi trabajo. Hoy en día, las redes sociales y sobre todo el ‘boca a boca’ facilitan la vida de este proyecto.

Tengo entendido que desde la Administración autonómica se conceden distintos tipos de ayuda a pymes, emprendedores y autónomos. ¿Económicamente, te ha supuesto algún sacrificio?

A.M.R.: Al ser un trabajo emergente aún no he recibido prestación de ningún tipo. Aprovecho la tecnología digital para difundir mi trabajo. Quizás en un futuro cercano, cuando el proyecto requiera más capital, tenga que recurrir a ellas.

¿En qué te basas para llevar a cabo tus obras?, ¿tienes algún ejemplo a seguir?

A.M.R.: Me baso en personajes relevantes en la historia del arte como (Frida Kahlo) y en personajes míticos o iconos infantiles como ‘El Principito’, Mafalda, Snoopy, o de la saga Disney. Personalizar con objetos, siluetas o algo significativo para la persona es lo que más especial hace a mi trabajo. Siempre a demanda de los clientes. Esa es mi imprenta, personalizar objetos.

Lo mismo haces pendientes de madera con pinturas 3D, que realizas llaveros, pintas prendas de ropa, realizas adornos de Navidad personalizados… ¿qué quieres transmitir con todos ellos?

A.M.R.: Considero que lo artesanal tiene un valor incalculable y que todavía hay muchas personas que no conocen su valor. Hoy en día la mayor parte de la sociedad está cansada de encontrar en cualquier parte del mundo, lo mismo. Vivimos en un mundo que está cien por cien industrializado y digitalizado. Me parece muy positivo que el trabajo artesanal esté resurgiendo. Considero que el trabajo artesano hace años fue rechazado por su incapacidad de hacer piezas exactamente iguales y que en estos tiempos que corren, ese es su gran valor.

De ahí que ‘Pint Arte’ ofrece a los consumidores artesanías, porque sus imperfecciones hacen que sean productos únicos, exclusivos y auténticos. Por lo tanto, conocer el trabajo que hay detrás de cada producto, en mi caso, de cada pendiente, llavero o bola navideña, hasta llegar al producto final, consigue enamorar cada vez a más personas. Y es que cuando compramos algo hecho a mano como un uniforme para el trabajo o unos pendientes de flores, un llavero con la silueta de tus hijos, estamos comprando mucho más que un simple objeto, ya que detrás de él, hay muchas horas de trabajo, de pruebas, de errores.

Además, hay veces que la realización de un producto se ha llevado días, semanas de trabajo... Cuando compras en ‘Pint Arte’, no solo compras el diseño, que, por supuesto es único, sino también compras un pedacito de talento, de corazón y de sentimiento de la persona que lo realiza y aquí hay puesto mucho mimo y amor a cada trabajo que realizo. De ahí mi slogan: “pinceladas con amor”.

¿Haces algún tipo de taller para personas que quieran aprender de este arte?

A.M.R.: Actualmente no, pero sí lo tuve en la Casa de la Cultura de Torremejía. Fue un taller de pintura en tela, dirigido a personas adultas, del que me llevé mucho. Es lo bueno de enseñar a otras personas, que tú también te nutres.

En el supuesto de que vuelvas a impartirlo en un futuro, ¿qué requisitos tienen que tener los participantes y cómo pueden acceder a ellos?

A.M.R.: Considero que una persona con ganas de aprender tiene todo lo que necesita para ponerse manos a la obra. Todo lo demás, lo da la práctica y la constancia.

Mujer, joven y emprendedora, tres características que en Extremadura aún pueden resultar llamativas, a tenor de las altas tasas de paro que rodean a las mujeres, ¿pros y contra de montar un negocio propio?

A.M.R.: Tengo que reconocer que como el proyecto está en inicio, en estos momentos tampoco me está generando mucho coste, por tanto, no le veo pros y contra.

Tú misma has creado el logo de la empresa, tienes página propia. Precisamente de cara a las navidades, que es una época del año en la que se hacen muchos regalos, ¿qué podemos encontrar en ella? y ¿qué tenemos que hacer si queremos adquirir algunas de tus obras o hacer algún encargo?

A.M.R.: ‘Pint Arte’ quiere plasmar el arte de ver la belleza de lo imperfecto y disfrutar de los pequeños detalles que van escondidos y resaltados en las variadas técnicas, poder tocarlos y sentirlos en las pinturas a 3d, plasmar mis propias ideas en objetos cotidianos, decorándolos de alegría, color y formas, y encontrar una variada gama de productos como uniformes, camisetas, sudaderas, llaveros, pendientes, colgantes, broches o bolas navideñas que están diseñados a gusto del cliente.

Como comentaba con anterioridad ‘Pint Arte’ ofrece a los consumidores artesanías porque sus imperfecciones hacen que sean piezas únicas, exclusivas y auténticas. Por lo tanto, conocer el trabajo que hay detrás de cada pieza, en mi caso, de cada pendiente, llavero o bola navideña, hasta llegar al producto final consigue enamorar cada vez a más personas. Para contactar conmigo, los interesados pueden hacerlo a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram o WhatsApp en ‘Pint Arte con Ana’.