La Junta certifica 550M€ de los programas operativos 14-20 en poco más de un año

La Junta de Extremadura ha certificado desde agosto de 2023 a octubre de 2024, un total de 550 millones de euros del Programa Operativo Feder 14-20, Fondo Social Europeo y Programa Operativo de Empleo Juvenil logrando el reembolso de la "totalidad" de los programas, pese al "ingente" volumen de gasto que el Gobierno anterior dejó "pendiente de verificar y certificar".

Así lo ha señalado la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Rosa Ramos, quien ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea que el actual Gobierno regional ha conseguido que, en el plazo dado, 15 de octubre como fecha máxima, se haya logrado la "absorción total de los recursos, incluso con sobre certificación, para ambos programas (Feder y Fondo Social Europeo) y también para el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)".

Un total de casi 550 millones de euros de los que Extremadura recibirá su reembolso en un 80 por ciento o 100 por ciento según el porcentaje de cofinanciación del programa.

Asimismo, la directora general de Fondos Europeos ha incidido en que desde agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 (fecha fin de la elegibilidad de esos gastos) se realizaron pagos del Programa Feder 14-20 por la dirección general por importe de 157 millones de euros en cinco meses.

"Los porcentajes de certificación de los Programas Operativos al llegar al gobierno eran bajísimos para los años que llevaba en ejecución el programa", ha lamentado Ramos, al tiempo que ha señalado que en agosto de 2023 "Feder no llegaba al 70 por ciento de gasto certificado, después de 8 años, Fondo Social Europeo poco más del 75 por ciento y el POEJ por debajo del 64 por ciento".

Y no hay que olvidar, ha puntualizado la directora general, "la suspensión de pagos del PO Feder Extremadura 14-20 que ha costado un trabajo ingente poder levantarla y una gran preocupación hasta conseguirlo", según informa en una nota de prensa la Junta.

Por otra parte, Ramos ha matizado que lo "realmente preocupante son los importes no certificados", es decir, el gasto que no va a ser reembolsado y que ha tenido que ser financiado con fondos de la Comunidad Autónoma, sin cofinanciación de la Unión Europea, "y que podía haberse dedicado a cubrir otras necesidades que no se pueden financiar con fondos europeos".

"En total el gasto no elegible del período 14-20 hasta la fecha asciende a más de 305 millones de euros. Más de 245 millones de Feder, 42 millones de FSE y 3,3 millones de empleo juvenil", ha aseverado, "poniendo de manifiesto la deficiente gestión del anterior Gobierno".

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 21-27

Por otro lado, y en relación al Programa Feder Extremadura 21-27 y al Fondo Social Europeo 21-27, Ramos ha recordado que "el gasto es elegible hasta el 31 de diciembre de 2029, que los pagos pueden realizarse hasta entonces", y por lo tanto, ha indicado, "se dispone de tiempo para realizar las actuaciones previstas".

En este sentido, la directora general de Fondos Europeos ha asegurado que, a fecha actual, "no se encuentran implantados totalmente los sistemas y procedimientos necesarios, no estando operativa la aplicación de fondos de la Autoridad de Gestión del Programa, que depende del Ministerio de Hacienda", aplicación que permite la certificación de los fondos por las comunidades autónomas.

"Ni ésta, ni ninguna otra comunidad autónoma tiene a fecha actual gasto certificado y tampoco declarado a la Comisión Europea", ha indicado Ramos, al tiempo que ha explicado que todas las comunidades están inmersas, junto con el Ministerio de Hacienda que es la Autoridad de Gestión, en el cierre del Programa Feder 14-20 y, a la vez, trabajando en la implantación de los sistemas para el periodo 21-27.

Así, Ramos ha señalado que, según el calendario previsto por la Autoridad de Gestión para la certificación de los gastos, la aplicación debería estar en funcionamiento a finales del presente año (2024).

"Una vez activa y realizadas las verificaciones previas, estaremos en disposición de certificar los gastos que se han ido realizando para su inclusión por la Autoridad de Gestión en la solicitud de pago a la Comisión Europea", ha afirmado.

Asimismo, Ramos ha dejado claro que paralelamente a todo este proceso en el que las distintas direcciones de las consejerías están inmersas, "se han ido ejecutando las inversiones, realizando sus convocatorias de ayuda y ejecutando los créditos asignados al programa; se siguen realizando las actuaciones previstas en los programas pero aún no se pueden certificar los gastos realizados a la Autoridad de Gestión".

Finalmente, la directora general de Fondos Europeos ha destacado que tanto ésta como las demás Comunidades Autónomas están realizando un "gran esfuerzo" en su tesorería que se ve "tensionada" como consecuencia de "no estar recibiendo aún los fondos que sí se van invirtiendo con la ejecución de las inversiones previstas y los pagos a los beneficiarios", ha sentenciado.