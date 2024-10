Extremadura registra 2.256,2M€ en exportaciones de enero-agosto, un 12,4% más que en 2023

Rd./Ep.

Las exportaciones extremeñas se han cifrado en 2.256,2 millones de euros entre enero y agosto de este año, lo que supone un 12,4 por ciento más que las del mismo periodo de 2023.



Además, con respecto a las importaciones, Extremadura presenta en los ocho primeros meses de 2024 un cómputo acumulado de 1.502,5 millones de euros, que suponen una disminución interanual del 2,5 por ciento.



En este periodo, las exportaciones españolas de mercancías han decrecido un 0,5 por ciento respecto a 2023, alcanzando los 255.209, millones de euros. Por su parte, las importaciones han disminuido un 1,2 por ciento hasta los 279.008,6 millones de euros.



El 71,1 por ciento de las exportaciones extremeñas se concentra en dos sectores. En concreto, en Alimentos, cuyas ventas han sido de 1188,5 millones de euros, y Semimanufacturas no químicas, que se ha situado en 415,6 millones, y que presenta un crecimiento anual del 22,5 por ciento y del 0,5 por ciento, respectivamente.



Entre los demás sectores destaca el aumento de las exportaciones de Productos energéticos (70,6 por ciento) y Bienes de consumo duradero (25,1 por ciento), y la reducción en Manufacturas de consumo (-14,6 por ciento) y Materias primas (-6 por ciento).



Con respecto al ranking de países de principales clientes habituales, se observa un aumento de las exportaciones a Italia (60,9 por ciento), Reino Unido (25,8 por ciento), Alemania (10,3 por ciento) y Francia (2,5 por ciento).



DATOS DE AGOSTO



Por su parte, las exportaciones registradas en el pasado agosto han alcanzado en Extremadura los 239,9 millones de euros, lo que supone un 2,4 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.



De estas exportaciones, el 73,1 por ciento se concentra en dos sectores. En concreto, Alimentos, cuyas ventas han sido de 141 millones de euros y Semimanufacturas no químicas, que se ha situado en 34,4 millones, y presentan un crecimiento anual del 9,3 por ciento y una disminución del 3,6 por ciento, respectivamente.



Entre el resto de los sectores destacan los aumentos en Bienes de consumo duradero (80,2 por ciento) y Otras mercancías (54,3 por ciento) y la reducción en Sector automóvil (-62,6 por ciento).



En agosto, las exportaciones españolas de mercancías han aumentado en un 2,5 por ciento en tasa interanual, y se sitúa en 26.833,9 millones de euros.



El valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 148,6 millones de euros, un 9,3 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. El 33 por ciento (49 millones de euros) corresponde a Bienes de equipo, que disminuye un 10 por ciento con respecto a 2023.



Los sectores que más han aumentado sus importaciones han sido Semimanufacturas no químicas (20,7 por ciento) y Productos químicos (17,7 por ciento). El sector que registra mayor tasa de variación negativa ha sido el el automóvil (-54,4 por ciento).



De su lado, las importaciones del conjunto de España alcanzan los 31.597,4 millones de euros, un 3,23 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional el déficit comercial ha disminuido un 7,6% entre enero y agosto respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 23.799,7 millones de euros, como reflejan los datos de comercio de Aduanas recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio.



En el acumulado del año hasta agosto, las exportaciones de bienes alcanzaron los 255.209 millones de euros, la segunda mejor cifra de la serie histórica para el mismo periodo, aunque suponen un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.



Por su parte, las importaciones registraron los 279.008,6 millones de euros (un 1,2% menos que el mismo periodo del año anterior). La tasa de cobertura, por su parte, aumentó en 0,6 puntos porcentuales hasta el 91,5 por ciento.



El déficit no energético disminuyó un 11,2%, hasta los 3.403,0 millones, mientras que el déficit energético mantuvo su tendencia descendente y se redujo un 7%, hasta los 20.396,6 millones de euros.



Con la Unión Europea el superávit entre enero y agosto aumentó hasta los 23.156,8 millones de euros, mientras que el déficit comercial con los países no comunitarios descendió hasta los 46.956,5 millones. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron Francia (15.116,2 millones de euros), Portugal (10.020,6 millones) y Reino Unido (8.898 millones).



Los sectores con mayores superávits fueron alimentación, bebidas y tabaco (12.801,0 millones de euros), sector automóvil (5.546,4 millones de euros) y semimanufacturas no químicas (4.548,2 millones de euros).



Por comunidades autónomas, las que observaron los crecimientos más destacados de sus exportaciones fueron fue Canarias (20,1%), seguida por Castilla y León (16,6%) y Extremadura (12,4%).



El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), creció un 4,9% en el acumulado hasta agosto de 2024 hasta los 44.419 exportadores, superando ya la cifra correspondiente al año 2023 en su conjunto (43.834). Éstos exportaron por valor de 245.087 millones de euros, el 96% del total y un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior.



DATOS DE AGOSTO: CRECE EL DÉFICIT COMERCIAL UN 7,4%



En cuanto a los datos solo del mes de agosto, el informe de Comercio refleja que el déficit comercial se situó en 4.763 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,4% respecto a los 4.435,1 millones registrados en el mismo periodo de 2023.



El déficit energético, que representó más de la mitad del déficit total, descendió un 1,9% interanual hasta los 2.552,9 millones, con un descenso de las importaciones energéticas del 2,2% interanual.



Las exportaciones del mes de agosto 2024 alcanzaron los 26.833,9 millones, segundo mayor valor para un mes de agosto y un 2,5% superior al del mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados y con la corrección de calendario las exportaciones crecieron un 5,8% interanual.



Por su parte, las importaciones alcanzaron los 31.597,4 millones de euros, también la segunda mayor cifra en agosto de la serie histórica, con un crecimiento interanual del 3,2%.



Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (968,2 millones de euros), semimanufacturas no químicas (606,3 millones) y otras mercancías (485,7 millones).



El superávit comercial con la Unión Europea se incrementó hasta los 2.946,6 millones de euros (superávit de 1.720,8 millones de euros en agosto de 2023). Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávit en agosto fueron Portugal, Francia y Reino Unido.