CCOO pide a los empresarios "responsabilidad" para impulsar planes de igualdad

La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha defendido que los empresarios deben tener la "responsabilidad suficiente" para impulsar planes de igualdad que permitan cambiar de forma "definitiva" las desigualdades en el entorno laboral y, con ello, "mejorar la vida de la gente en las empresas".



Así, ha incidido en que su sindicato va a seguir trabajando para lograr la puesta en marcha de esos planes de igualdad en las empresas extremeñas de más de 50 trabajadores, en tanto que considera que ésta es una herramienta que "mejora no sólo la igualdad real y formal de las mujeres en las empresas, sino también la realidad de todo el entorno laboral".



Con ello, tras reconocer que "aún quedan bastantes" empresas de más de 50 trabajadores en la región en implantar esos planes de igualdad y que, por tanto, el proceso está siendo "lento", Chacón ha defendido la importancia de su puesta en marcha y de su evaluación. "Son medidas que tienen que tener control real de que se están haciendo y se están ejecutando", ha espetado.



En declaraciones a los medios con motivo de la celebración este miércoles en Cáceres del encuentro 'La Igualdad como elemento esencial de las comisiones obreras', Encarna Chacón ha defendido así que los planes de igualdad en las empresas de Extremadura "evidentemente es una herramienta fundamental" que, según ha subrayado, "va a ser la herramienta que cambie de manera definitiva las desigualdades en el entorno laboral".



"Hay un análisis, hay una realidad, y se empieza a intervenir... pero las empresas muchas veces no son lo suficientemente receptivas para poder trabajar los planes de igualdad", ha apuntado.



"Es verdad que tienen una obligación, que lo marca la ley, pero a veces sabemos cómo pasa con las leyes, que no son muchas veces todo lo cumplida como deberían ser", ha insistido, al tiempo que ha añadido que "en realidad es un instrumento de acción sindical" que CCOO está utilizando para "mejorar la vida de la gente", porque "se mejora no sólo la igualdad real y formal de las mujeres en las empresas sino también la realidad de todo el entorno laboral".



"Las mujeres también hemos venido para cambiar y mejorar los entornos laborales y el plan de igualdad es una herramienta. Por eso, los empresarios deben tener la responsabilidad suficiente para ver que es una herramienta para mejorar la vida de la gente en las empresas", ha subrayado.



En este sentido, tras considerar que éste es "un trabajo de todos y de todas", y en el que "queda largo camino todavía por desarrollar", ha remarcado CCOO es impulsor de estos planes de igualdad. "Porque somos un sindicato feminista, porque nos creemos desde nuestros orígenes la necesidad de erradicar las desigualdades en los centros de trabajo y en los entornos laborales vamos a utilizar esta herramienta a pesar de las dificultades que nos puedan poner las empresas", ha apuntado.



ENCUENTRO DE MUJERES DIRIGENTES DE CCOO



Por otra parte, en cuanto al encuentro de este miércoles en Cáceres, Encarna Chacón ha señalado que en el mismo participan mujeres sindicalistas y dirigentes de CCOO en los diferentes territorios y federaciones en España, con el objetivo de "resaltar el papel que desde el sindicato feminista las mujeres vienen haciendo a lo largo de estos años y ver cómo eso ha incidido también en mejoras de las mujeres trabajadoras y de la sociedad en su conjunto".



Aparte de este "reconocimiento expreso", CCOO pretende también "seguir avanzando en los retos de igualdad". "Todos no lo hemos conseguido evidentemente, todavía somos las que tenemos la brecha de género, aún somos las mujeres las que sufrimos mayor precariedad en el mercado laboral, aún somos las mujeres víctimas de la violencia machista... Y por lo tanto, queda un avance importante", ha señalado Chacón.



En este sentido, ha remarcado que CCOO "es el motor esencial en la sociedad para impulsar esos cambios que posibiliten por fin esa igualdad real entre mujeres y hombres".



PACTO SOCIAL POR LOS CUIDADOS



A su vez, la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vera López, ha alertado sobre las brechas laborales "muy importantes" que arrastran las féminas en el entorno de los cuidados, y ha recordado que el sindicato ha propuesto al Gobierno central un "acuerdo de país, un pacto social por los cuidados" que permita acabar con los "parches".



"En el entorno de los cuidados, porque las mujeres arrastramos brechas laborales muy importantes, claramente discriminatorias todas, que terminan concretándose en la brecha salarial, que en este momento está en un 22 por ciento... Es verdad que es la más corta de toda la serie histórica de la democracia, pero también es verdad que sigue siendo igual de insoportable", ha apuntado.



Por otro lado, ha defendido la necesidades de seguir trabajando frente a las violencias sexuales y no sexuales dentro y fuera de los entornos laborales, así como también frente a los entornos "precarizados" de las mujeres en el mundo laboral.



"En el tiempo parcial seguimos teniendo (las mujeres) la mayor parte de la temporalidad, aunque mucha menos. Es verdad que tenemos más mujeres trabajando como población activa que nunca, pero también es verdad que las condiciones laborales de las mujeres siguen siendo peores", ha lamentado Carolina Vera López.