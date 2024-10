Junta defiende que ha actuado "con seriedad" ante lengua azul y PSOE reclama más medidas

Ep

La Junta de Extremadura ha defendido que ha actuado "con seriedad", "total transparencia" y pensando en hacer "lo mejor" para los ganaderos ante la lengua azul, mientras que el PSOE, aunque ha asegurado que la vacuna es la "solución", ha reclamado la puesta en marcha de otras medidas para evitar la propagación de este virus que afecta al ganado.



Este intercambio de pareceres se ha producido este miércoles durante una pregunta formulada en comisión por el diputado socialista Eduardo Béjar, quien preguntaba por las medidas que va a poner en marcha la Junta, tras la detección en Portugal del serotipo 3 del virus de la lengua azul.



Cabe señalar que, el Grupo Parlamentario Socialista registró la pregunta hace casi un mes y que, en el tiempo transcurrido, este serotipo ya ha llegado a la región, como ha apuntado el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, en su turno de intervención, en el que ha aseverado que es "más oportuno hablar del presente y del futuro que del pasado".



De esta manera, el director general ha puesto de relieve que es la "primera vez" en la historia que en España coexisten de manera simultánea cuatro serotipos patógenos del virus de la lengua azul, al tiempo que ha incidido que las medidas puestas en marcha han sido las acordadas en el marco del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve), en el que están representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura.



Por ello, y ante las primeras sospechas de la enfermedad, ha recordado, además de aplicar la orden ministerial al efecto y cumplir con la normativa, la región acordó suspender la autorización de las actividades con animales de las especies bovina, ovina y caprina de la Feria Internacional Ganadera de Zafra 2024. Una decisión que no fue "fácil" pero que había que llevar a cabo para "salvaguardar" la sanidad de la cabaña ganadera.



No fue hasta el 23 de septiembre cuando el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó la presencia del serotipo 1 en unas muestras de ganado ovino extremeño y hasta el 30 de septiembre cuando fue confirmada la presencia del serotipo 3.



Al respecto, ha asegurado que en la Administración regional se debe ser "serios y rigurosos" y esperar a contar con las pruebas diagnósticas para "dar certezas y no tener que especular". "Informamos con datos confirmados en el laboratorio. No podemos ni debemos hacer otra cosa, señor Béjar. Ustedes tampoco deberían, por cierto".



No obstante, el director general ha apuntado que, antes del 30 de septiembre, que es la fecha en la que un laboratorio no dependiente de la Junta informa de la primera detección del serotipo 3, ya se había contactado con los laboratorios para reservar vacunas.



"Antes de que se confirmara la presencia del serotipo 3 en Extremadura teníamos reservadas 2,5 millones de dosis con los dos laboratorios españoles que las fabrican. Eso se van a unir a las 175.000 dosis que el Ministerio de Agricultura nos hizo llegar el 2 de octubre", ha añadido.



También ha criticado Benítez que entre la "dañina, en muchos ámbitos", herencia que dejó el PSOE al PP se encuentra la "falta de confianza" de los ganaderos en la Administración regional, algo que ya pasó, ha dicho, con la enfermedad hemorrágica epizoótica.



"Los ganaderos desconfían. Y aunque estemos ante una enfermedad de declaración obligatoria, hay muchos recelos a dar ese primer paso, el de comunicar la sospecha de la enfermedad. Porque durante estos últimos cuarenta años ustedes han provocado que el ganadero se sienta incomprendido y desprotegido", ha aseverado.



Ante ello, ha recordado que el actual Ejecutivo extremeño está manteniendo reuniones periódicas con los ganaderos de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) de toda Extremadura con el objetivo de recuperar esa "confianza perdida".



"Le invito desde aquí a que enmienden sus errores, porque nunca es tarde si la dicha es buena, dejen de hablar de apocalipsis y gestiones nefastas y arrimen el hombro. O si no son capaces, porque su credo se lo impide, como ya le he dicho en alguna otra ocasión, con que no pongan palos en la rueda los ganaderos de Extremadura se lo agradecerán", ha señalado.



PREGUNTA "DESACTUALIZADA"

El diputado socialista, Eduardo Béjar, ha recordado que su grupo registró la pregunta el mismo día que apareció en Portugal el serotipo 3 de la lengua azul el pasado mes de septiembre, luego entiende que está un "poco desactualizada" y que la misma debería informar sobre las medidas para evitar la propagación de la enfermedad.



Según Béjar, "nosotros hemos siempre planteado este problema de manera seria. Somos un partido serio, aunque la consejera lo dude, y hemos preguntado con rigor siempre para intentar ayudar porque sabemos cómo se tiene que afrontar una situación de este tipo y los ganaderos y ganaderas quieren medidas".



Asimismo, ha afeado a la Junta que demuestra una "falta de empatía total" con los ganaderos extremeños, algunos de los cuales se han "enterado por la prensa" que sus explotaciones estaban afectadas y ha recordado que su grupo ha dado soluciones, como que los veterinarios, a través de un encargo a Tagsatec, vacunen de forma gratuita al ganado y que lo hagan "con agilidad.



"La vacunación es la solución, sí, pero también hay que tomar medidas para que no se propague más el virus. Y ustedes no están tomando ninguna medida para eso. Y la prueba está en los resultados", ha dicho, ya que el virus cada vez está en "más comarcas ganaderas" de la región.



De esta forma, ha dicho que la Junta podrá comprar "todas las vacunas que considere", pero si no se garantiza que la vacunación sea gratuita a todas las explotaciones y que se vacunen todas las explotaciones, tampoco se estará haciendo un "buen servicio para que el virus no se propague".



"Porque no sabemos cómo se está vacunando, no sabemos las vacunas que se ponen al día, no sabemos las ovejas y los corderos que se mueren al día, los abortos que hay", ha criticado.



DÚPLICA DE LA JUNTA



En el turno de dúplica, el director general de Agricultura y Ganadería Entonces, José Manuel Benítez, ha pedido al PSOE que deje de "tergiversar la realidad", ya que la vacunación no podía haber empezado antes y que la misma se inició cuando se dispusieron de ellas. "Antes podríamos haber vacunado con agua bendita", ha aseverado.



También ha afeado que las vacunas están llegando con "cuentagotas" y no se puede atender toda la demanda existente, además de considerar que "no ha habido nunca tanta comunicación" con los ganaderos como ahora.



"¿Que podemos mejorar? Por supuesto. ¿Que quisiéramos tener todas las vacunas ya disponibles? También es cierto. Pero que se han alcanzado grandes acuerdos y rápido, con solidaridad relativa entre todas las comunidades autónomas, también", ha asegurado.