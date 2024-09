La Junta tiene la mano tendida a los Grupos Parlamentarios para acordar los PGEx 2025

Ep/Rd

De esta forma, lo ha señalado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en Badajoz, antes del foro organizado por Voces Libres titulado 'Un nuevo modelo fiscal para Extremadura' acompañada de Juan Javier Sánchez, delegado de Voces Libres en Extremadura, y el alcalde pacense, Ignacio Gragera.

De cara a los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025, Manzano ha reiterado que espera que se llegue a un acuerdo, para lo que ha insistido en que el Ejecutivo regional tiene la "mano tendida desde un primer momento".

Sobre las negociaciones que se retoman el próximo lunes con los partidos con representación en la Asamblea y si cree que hay posibilidad de llegar a un consenso y aprobación, la consejera ha reafirmado que espera que "sí" y que en su cabeza "no cabe" que un grupo parlamentario "responsable, que represente a los extremeños, diga que no al mejor presupuesto con el que va a contar Extremadura, a lo largo de su historia".

Para Manzano, un presupuesto del año 2025 "nutrido con más ingresos que nunca y, además, con una fiscalidad mucho más justa", y que está destinado "a lo verdaderamente importante, que es sostener los servicios públicos de calidad" y "seguir mejorando la educación, la sanidad, los servicios sociales", así como "seguir creando empleo" y "estando al lado" de los empresarios, autónomos y profesionales que impulsan el crecimiento de la región.

A este respecto, ha recalcado que "nosotros, mano tendida desde un primer momento. Hemos abierto la negociación con más de un mes para eso, para tender puentes y llegar a esos puntos de encuentro y confío en que todos los grupos parlamentarios vengan a esa reunión, porque ya hay uno que ha avanzado que no después de que le hemos llamado", en alusión sin citarlo a Unidas por Extremadura, insistiendo en que los distintos partidos "presenten cuál es su idea de región" en aras de que "seguro" puedan llegar a un "entendimiento", puntualizando que "yo creo que sí es posible".



En relación a si ve posible el acuerdo con Vox, cuando ya ha reiterado que no va a participar en ningún diálogo del que forme parte el "sanchismo" que representa el PSOE regional, que no comparte el argumentario del partido de Santiago Abascal, Manzano ha expuesto que el que se pueda llegar un acuerdo "debe ser responsabilidad de cada partido político", y que ya ha dicho que los únicos colores que tiene el gobierno de María Guardiola son los de la bandera de la región, y es lo que cree que deberían defender el resto de grupos.



En este punto, ha emplazado a Vox a que manden su propuesta dado que "todavía no" ha visto "ninguna" y después de la primera reunión quedaron en enviárselas, "ho ha sido así, espero que trabajen, cae en fin de semana pero bueno, pueden dedicarle unas horas a examinar qué es lo que quieren hacer con estos presupuestos y que el lunes sea una reunión provechosa de la que podamos llegar a esos puntos de encuentro que seguro todos tenemos".



Para Manzano, "quién puede decir que no a una mejor sanidad, quién puede decir que no a una mejor educación, es que no concibo que un representante de un extremeño diga que no a la cantidad de recursos que vamos a tener en ese 2025 para seguir transformando Extremadura", por lo que "lo tendrán que explicar muy bien" y "si miran hacia Madrid" cree que "tienen un verdadero problema".



Respecto a las propuestas del PSOE, la consejera ha explicado que las tienen examinadas, y van a hablarlo con ellos el lunes, pero que ya dijeron tras esa primera reunión que, cuando llegaron al gobierno, se encontraron "con un verdadero infierno fiscal", y "en 50 días y con efecto retroactivo", desde la Junta, han adoptado medidas, a tenor de lo cual ha recalcado que "no va a haber ni un paso atrás en nuestra política tributaria" porque creen en la justicia, la igualdad y la capacidad económica de los contribuyentes.



También creen en lo que han defendido "siempre", y en que "todas y cada una de las medidas tributarias adoptadas responden al artículo 31 de la Constitución española", insistiendo en que "ni un paso atrás, si hay otro tipo de propuestas serán examinadas, serán analizadas y ojalá que lleguemos a ese encuentro que todos deseamos".



Sobre las principales novedades fiscales, Manzano ha detallado que en los presupuestos de 2025 avanzan en la política fiscal de "atracción" e introducen en el IRPF dos deducciones "muy potentes", una dirigida a los jóvenes con menos de 36 años que están viviendo fuera y que deciden volver a Extremadura, y que, si lo hacen y ha hecho un llamamiento en este sentido, durante tres años, van a poder deducirse en la cuota íntegra autonómica un 75 por ciento de su renta. Si se supera esas edad, sería del 50 por ciento, agrega sobre estas dos medidas que buscan atraer población.



Desde la Consejería de Economía, se está trabajando en la atracción de esos profesionales o "nómadas digitales" para que residan en la región y "esto debe ser un incentivo más" en una comunidad que vive una "auténtica emergencia demográfica", ante la que cree que, a través de la fiscalidad, tiene que poder impulsarse esa atracción de personas y que residan aquí.



Junto a esto, ha citado la "corrección de un verdadero agravio" en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y que las principales medidas que llevan a este respecto pasan por los grupos tres y cuarto de parentesco que acrediten una especial vinculación con la persona que ha fallecido, de modo que puedan aplicarse las mismas reducciones que los grupos uno y dos.



Según Manzano, ésto último lo van a hacer a través de un registro de una "especial vinculación" en la que el contribuyente va a poder acreditar esa relación, en la que "no prima" el parentesco y en la que puede "incluso" no haber una conexión del mismo, pero sí una "especial vinculación que hace que esa herencia deba contar con los mismos beneficios fiscales que la que tienen los grupos uno y dos de parentesco".



NUEVO MODELO FISCAL



La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha considerado la importancia de este foro, en el que "queda muy claro" que a los jóvenes sí que les interesa la fiscalidad, que define como un instrumento "clave" de "retención del talento" y de "atracción" de aquellos jóvenes que han tenido que salir y que quieren volver a su tierra, "esa política fiscal de atracción que, desde el primer momento, el gobierno de la presidenta María Guardiola está desarrollando, en esa bajada responsable, sostenible, del IRPF".



También se ha referido a la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio para que "nadie se vaya", y a que "después de muchos años de una política fiscal de expulsión" trabajan "día a día para que vuelvan, para retornarlos y, sobre todo, para generar oportunidades laborales a la altura de la preparación de estos jóvenes" que son "motor de crecimiento de nuestra región".

Y, Manzano ha concluido que, a través de la consejería que representa y del derecho financiero y tributario, van a impulsar "cualquier medida que suponga la permanencia y el desarrollo de sus vidas en Extremadura".