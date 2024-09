Asociación de Retinto lamenta que Feria Zafra no pueda contar con vacuno, ovino ni caprino

Ep

Por este motivo, la Feria Internacional Ganadera de Zafra no pueda contar con ganado vacuno, ovino ni caprino, tras detectarse un foco de lengua azul del tipo 1 en Extremadura.

"Un gasto más añadido porque, en el caso concreto de la Feria de Zafra, hemos hecho un desembolso preparando animales que no recuperaremos, no vamos a tener las ayudas de asistencia a la feria y no vamos a tener las subastas con todo lo que eso conlleva. Incluso, con los plazos que contamos, no sé si a vamos a estar en plazo de llevar animales a la feria ganadera de Trujillo o a la de Jerez de la Frontera", ha lamentado.

Además, en declaraciones a los medios, Moreno ha considerado que las restricción de movimiento de rumiantes son un problema "muy importante", e incluso ha alertado que la imposibilidad de mover animales a matadero podría tener repercusiones "preocupantes" en el abastecimiento de productos cárnicos, si la situación se prolonga.

PUEDE PROVOCAR DESABASTECIMIENTO

"El problema es que no podemos ni mover animales a matadero con lo que ello conlleva, porque los animales comen pero nosotros también, por lo que si bloqueamos la llegada de animales a mataderos puede provocar incluso un desabastecimiento si se prolonga en el tiempo", ha dicho.

Moreno ha recordado que la situación sanitaria actual, derivada de un brote confirmado de lengua azul serotipo 1 en Extremadura, impone una inmovilización de 150 kilómetros a la redonda, afectando a toda la comunidad autónoma.

Además, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Raza Retinta ha asegurado que desde el sector desconocen cuándo podrán comenzar a vacunar a sus animales contra el serotipo 1 debido a que existe "rotura de stock".

LAS NAVES NO ESTARÁN LLENAS DE GANADO

Por su parte, el comisario de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, Santiago Malpica, ha lamentado la ausencia de ganado vacuno, ovino y caprino en la feria de Zafra para prevenir la propagación de la enfermedad de la lengua azul debido a las "importantes inversiones" realizadas en esta edición.

En declaraciones a los medios de comunicación, Malpica ha subrayado que la feria de Zafra se desarrollará con "normalidad" en lo referente a otras actividades, como el concurso morfológico de caballos y porcinos, así como diversas jornadas técnicas.

No obstante, la falta de subastas de ganado vacuno, ovino y caprino -que son los animales tradicionalmente subastados en la feria-, marca una diferencia "significativa" respecto a ediciones anteriores ya que, según ha señalado no van a tener las naves "llenas de ganado", a lo que ha estimado que la feria contará con unas 1.700 cabezas de ganado menos.

CONTARÁ CON 1.700 CABEZAS DE GANADO MENOS

Además, el comisario de la FIG ha aseverado que los criadores de ganado "están de acuerdo" con la medida ya que sería "una irresponsabilidad" celebrar la feria con todos los rumiantes susceptibles de transmitir la enfermedad.

"Lo que queremos es que cuanta menos transmisión haya, mucho mejor", ha incidido.

Por último, Malpica ha avanzado que la inauguración se llevará a cabo "tal y como estaba previsto" y algunas asociaciones contarán con pantallas para promocionar a sus animales, concluyendo que "se ha hablado de subastas online pero estamos a muy poco tiempo".