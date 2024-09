La Unión Extremadura rechaza las "amenazas" y "extorsiones" de Asemesa

La Unión de Extremadura ha rechazado las "amenazas" y "extorsiones" de Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), a la que advierte con interponer denuncias y organizar "piquetes" informativos en el caso de que paguen a los agricultores por debajo de los 1,20 euros el kilo.

Así ha respondido durante una rueda de prensa este viernes el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ante el anuncio de "acciones judiciales" por parte de Asemesa contra Asomanca y esta organización agraria por haber incurrido en una práctica "ilegal" de "concertación" para fijar un precio mínimo.

Ante ello, Cortés ha señalado que no entiende que Asemesa no distinga entre fijar precios y hacer público un estudio de costes de producción, como el realizado por La Unión para varios productos agrarios "ya que la Junta de Extremadura no se digna".

Para realizar este estudio de costes de producción se han tenido en cuenta los precios actuales de los inputs agrarios en la actualidad y para poder calcular lo que cuesta a un agricultor producir un kilo de aceitunas en esta campaña, así como las estimaciones de producción.

El resultado de dicho estudio ha dado como conclusión que "producir un kilo de aceitunas de mesa en Extremadura esta campaña supone un coste efectivo de 1,20 euro/kg".

De este modo, al amparo del artículo 9.1.c) de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se hizo público este estudio y anunciaron que denunciarían a toda industria que contrate aceitunas de mesa por debajo de 1,20 euro/kg.

Unos industriales que están "acostumbrados desde hace muchos años a imponer un precio de compra por la aceituna", que ahora "no ven con buenos ojos que los productores se unan para defender sus derechos tal como establece la normativa actual".

"No nos van a acobardar con estas amenazas, no vamos a permitir la extorsión de estos industriales que se están enriqueciendo a costa del trabajo de miles de agricultores", señala Cortés, quien anuncia que exigirán un precio que al menos cubra los costes de producción.

En caso contrario, además de las anunciadas denuncias, convocarán piquetes informativos a las puertas de sus puestos de recogida y factorías, según indica la organización en una nota de prensa.

Por ello, La Unión va a solicitar al Ministerio de Agricultura que varias de estas industrias transformadoras de aceituna de mesa que "no están cumpliendo" la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria sean expulsadas del listado de entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria, porque "no se puede por un lado estar incumpliendo la Ley y por otro hacerse publicidad de buenas prácticas", concluye.