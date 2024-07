Peinado apunta que el nuevo escenario en la Junta aboca a "más grado de incertidumbre"

Ep.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha reconocido ante el anuncio de la presidenta extremeña, María Guardiola, de que gobernará en solitario tras la ruptura de Vox de su acuerdo de gobernabilidad y mantiene en su puesto al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que se trata de un escenario que aboca a "más grado de incertidumbre" y que "sigue estando aparentemente complicado" al desconocerse cómo van a actuar a partir de ahora las mayorías en la Asamblea.

No obstante, se ha alegrado "sinceramente" por el mantenimiento en dicha consejería de Higuero, quien fue designado por Vox, y ha reconocido que, desde el punto de vista empresarial, estaban "satisfechos" con el nivel de gestión que se estaba haciendo y, "sobre todo", con "algo muy importante también" como es la interlocución que mantenían con él, que ha definido como una persona "muy accesible", por lo que le agrada que se mantenga en el gobierno.

Acto seguido, ha admitido a preguntas de los periodistas sobre este tema que el escenario político "sigue estando aparentemente complicado" porque no se sabe, en el Parlamento extremeño, cómo van a funcionar las mayorías, dado que no se puede olvidar que el consejero "no es parlamentario", y los cinco apoyos que tenía hasta ahora el gobierno de Guardiola "dependen de Vox".

"No sabemos cómo van a ir a ejerciendo en el día a día la labor. Yo espero que tengan también sentido común y que, en función de las propuestas que vaya llevando el gobierno al Parlamento de Extremadura, se vayan pronunciado y puedan ir consensuando y aprobando también, la mayoría que sea necesario", ha destacado, tanto con Vox, "como si tiene que ser" con los partidos que hasta ahora estaban en la oposición, como son PSOE y Unidas por Extremadura.

En cualquier caso, Peinado ha remarcado que lo que quieren desde la Creex es "certidumbre", al tratarse de un gobierno con el que, como ha recordado, han trazado una estrategia de diálogo social con una serie de planes de actuaciones en las que están ya trabajando "de una manera importante" y no les gustaría "ahora que otra vez hubiese que cambiar el paso".

En ese sentido y desde el respeto y el hecho de que son "apolíticos", lo que quieren es "un gobierno fuerte, un gobierno que ejerza una acción contundente en el día a día y que, desde luego, no esté al pairo de inestabilidades en el Parlamento", como "bien" se conoce "por desgracia" en el Congreso de los diputados lo que está ocurriendo, y "cuantas veces incluso" está llevando el Gobierno propuestas "que luego le decaen, que no se ratifican".

"Eso, desde luego, no es bueno para la economía, y lo que no es bueno para la economía no es bueno para las empresas y no es bueno yo creo para el conjunto de la sociedad", ha concluido Peinado que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de asistir en Badajoz a 'Los Desayunos de la Crónica de Badajoz', en el Edificio Badajoz Siglo XXI con la participación del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.