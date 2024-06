Hasta abril, Extremadura registró el mayor incremento de exportaciones del país

Ep/Rd

En concreto, las exportaciones de Extremadura alcanzaron los 1.069,3 millones de euros entre enero y abril de 2024, un 19,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2023, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.



Por su parte, las importaciones de Extremadura se situaron en este mismo periodo en los 760,9 millones de euros, un 1,4 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.



Con estos datos, Extremadura presenta entre enero y abril un saldo comercial positivo de 308,3 millones de euros.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el déficit comercial alcanzó los 12.760,9 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un incremento del 16,7% respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de que las exportaciones en este periodo registraron la segunda mejor cifra de la serie histórica, con 127.420 millones de euros, aunque cayeron un 3,5% en el último año, según ha informado este lunes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.



Las importaciones totalizaron hasta abril los 140.181 millones de euros, un 2% menos, marcando, al igual que las exportaciones, las mayores cifras en un periodo enero-abril una vez corregida la cifra de 2023 del efecto excepcional que causó el aumento de las exportaciones españolas por la vacuna del Covid. La tasa de cobertura se situó en el 90,9%, frente al 92,3% del mismo periodo del año anterior.



El comportamiento del déficit comercial se vio influido también por el saldo no energético, que descendió ligeramente hasta abril y se situó en 11.034 millones de euros, frente al déficit de 11.640 millones del mismo periodo de 2023.



Según Economía, los sectores que presentaron mayores superávit hasta abril fueron los de alimentación, bebidas y tabaco (7.055,4 millones de euros), el sector del automóvil (2.953,8 millones) y las semimanufacturas no químicas (2.161,0 millones).



Por áreas geográficas, la zona de la Unión Europea-27 continúa siendo el principal destino del 63,2% de las exportaciones españolas, mientras que el 37,7% se destinaron a países terceros. Con la Unión Europea se registró un superávit de 10.599,4 millones de euros en el periodo, mientras que el déficit comercial con los países no comunitarios descendió hasta los 23.360,3 millones.



Por comunidades autónomas, los avances más destacados de sus exportaciones fueron los de Extremadura (+19,1%), Canarias (+18,7%) y Castilla y León (+12,3%).



Según el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres inmediatamente precedentes) creció un 4,8% en el primer cuatrimestre del año, hasta los 40.828. Éstos exportaron por valor de 122.514 millones de euros, el equivalente el 96,1% del total de las exportaciones españolas.



RÉCORD DE EXPORTACIONES EN ABRIL, CON CASI 4.656 MILLONES



Sólo en el mes de abril, el déficit comercial alcanzó los 4.655,8 millones de euros, por encima de los 4.375,4 millones del mismo mes del año pasado, en tanto que el déficit no energético fue de 2.920 millones de euros, en contraste con el saldo negativo de 3.422 millones de euros de abril de 2023.



En el cuarto mes del año, las exportaciones de bienes marcaron un máximo histórico para el mes de abril de 33.990,8 millones de euros, un 15,8% más que en igual mes de 2023. Las importaciones, por su lado, también tocaron un máximo de 38.646,6 millones de euros, con un incremento interanual del 14,6%.



La tasa de cobertura se situó en el 88%, un punto por encima del 87% de abril de 2023.



"El comercio exterior en España muestra mayor dinamismo que las principales economías de nuestro entorno, con un buen posicionamiento de las empresas españolas en los mercados internacionales", ha destacado el Ministerio de Economía.



En este sentido, ha resaltado que las exportaciones españolas en abril crecieron por encima de otros socios europeos como Alemania (+12,3%) o Francia (+8,3%) y por encima de otras potencias económicas como Japón, Estados Unidos o China, con crecimientos interanuales del 8,3%, 5,6% y 5,1%, respectivamente.



Por sectores, destacaron los superávit de alimentación, bebidas y tabaco (1.745,5 millones de euros), sector del automóvil (530,6 millones) y semimanufacturas no químicas (360,7 millones).



El superávit comercial con la UE se incrementó hasta los 2.888,6 millones de euros, desde 2.468,9 millones de abril de 2023, mientras que en los destinos extracomunitarios se registró un déficit de 7.544 millones de euros.