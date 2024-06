PP y Vox rechazan programa plurianual propuesto por PSOE para modernizar zonas comerciales

Ep.



Los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso defendida por el PSOE en la que se instaba a la Junta a elaborar y ejecutar un programa plurianual de intervención para la recuperación, rehabilitación y modernización de las zonas comerciales de pequeños y medianos municipios de Extremadura.



Este plan, según la iniciativa socialista, debería concertarse con los agentes sociales y económicos y consultar a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), además de conectarse con otros de la Junta de Extremadura, si los hubiere, que impacten en el sector del comercio.



La iniciativa, defendida por el diputado del PSOE Andrés Moriano en el pleno de este jueves, ha contado solo con el apoyo del grupo Unidas por Extremadura y pedía establecer un plan plurianual que abarcara desde 2024 a 2027 y dotado con, al menos de 6 millones de euros.



En su intervención, Moriano ha reconocido a los comerciantes de la región y ha destacado que este sector crea empleo, preserva los existentes y a su vez genera economía.



Respecto al plan, el diputado ha señalado que perseguía la mejora de los entornos comerciales, con la mejora también de la conectividad tecnológica, de la seguridad, de la accesibilidad, de la señalética y otras intervenciones urbanísticas que se consideren oportunas.



Del mismo modo, Moriano ha valorado que el comercio de proximidad siendo una actividad económica es, además, un "ejercicio comunitario de cohesión social", además de poner en valor la cooperación con los ayuntamiento a través de la figura del gerente o dinamizador comercial.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno del PP, el diputado Hipólito Pacheco ha afeado que el modus operandi del PSOE cuando está en la oposición es fingir que le interesa lo que le suceden a los comerciantes a la hora de registrar propuestas que solo sirven para "rellenar páginas en el diario de sesiones", ya que las mismas "no tienen presupuesto ni cronograma".



De este modo, y sobre la iniciativa socialista, Pacheco ha asegurado que copia las medidas que está ya implementando la Junta o ha anunciado que implementará.



Además, ha insistido el 'popular' en que el PSOE votaba cuando dicho partido estaba en el gobierno extremeño en contra de medidas similares a las contenidas en su iniciativa que presentaba entonces el PP.



Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha mostrado el rechazo de su grupo a la iniciativa del PSOE, grupo al que ha acusado de atacar al comercio con su "tralla" fiscal.



En este sentido, Bravo ha aseverado que los socialistas no pueden dar lecciones de cómo crear empresas, crear empleo o mejorar el comercio, al tiempo que ha recordado las rebajas fiscales propuestas por su partido para los autónomos y a las que el PSOE se ha negado.



Por ello, ha considerado que la propuesta del PSOE es "hipócrita" y ha añadido que los autónomos no quieren que dicho partido "le parta las piernas y luego que le dé muletas". Además, ha asegurado que buena parte de las medidas propuestas se están llevando a cabo por el gobierno de la Junta.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado el apoyo de su grupo a la iniciativa socialista, además de señalar que el cierre de comercios en muchos de los pueblos de la región y en grandes ciudades es una "constante".



No obstante, ha incidido en que, cuanto más pequeñas son las localidades, es un proceso que es todavía "más gravoso y más duro", implicando un síntoma de la "falta de vitalidad" que tiene el medio rural, aunque ha reconocido que también influyen otros hábitos como el comercio electrónico.



Por ello, ha considerado Macías que las medidas recogidas en la propuesta del PSOE son "perfectamente razonables y aceptables" y ha subrayado la importancia del relevo generacional, ya que muchos pequeños comerciantes están aguantando hasta su jubilación porque "detrás no viene nadie".