Ignacio Higuero pide aranceles para productos que llegan de fuera con competencia desleal

Así, lo ha subrayado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, añadiendo que, tanto el Gobierno de España, como Europa, tienen que "dar la cara" y "ayudar" al sector primario extremeño, español y europeo, que "debe ser lo que ha sido siempre: una locomotora económica y de creación y fijación de población en las zonas rurales".

En Cáceres, con motivo de una charla-coloquio sobre la influencia y "mentiras" del Pacto Verde en Extremadura, Higuero ha recalcado que "Europa debe mirar por el sector primario, que gracias a ellos comemos tres veces al día en todas las casas de Europa".

Para el consejero, el Pacto Verde "no ayuda nada" al sector primario, que está "muy castigado" por Europa y por el Gobierno español, añadiendo que, su partido, Vox,, "estará siempre" con este sector, bajo el planteamiento de que la agricultura y la ganadería "debe ser lo que ha sido siempre: una locomotora económica, no sólo de Extremadura sino de la nación".

Respecto a las "mentiras" del Pacto Verde, Ignacio Higuero ha citado que existe una "competencia desleal" por parte de "todos los países sudafricanos e iberoamericanos", resaltando que. "estamos exigiéndoles a nuestros agricultores una producción con unos costes elevadísimos y no miramos la competencia desleal que nos viene de otros países".

En relación a dicha competencia desleal, ha citado a zonas como Marruecos, Sudáfrica y Argentina, indicando que "nosotros lo que proponemos es que compitamos todos en las mismas condiciones. No puede ser que aquí a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos les tengamos con la soga al cuello y los productos que vienen de fuera de Europa tengan unos productos fitosanitarios que aquí en Europa no nos dejan utilizar, que los ganaderos engorden al ganado con otros productos que aquí no nos dejan utilizar y que el coste de producción sea distinto".

Con ello, ha defendido la importancia de "ayudar" al sector primario extremeño, español y europeo, resaltando que "Europa debe mirar por el sector primario, que gracias a ellos comemos tres veces al día en todas las casas de Europa".

Para Higuero, "nosotros debemos luchar por lo nuestro y si tiene que haber unos aranceles a los productos que vengan de fuera para proteger a nuestro sector primario extremeño, nacional y europeo, pues tendremos que ponerlo y, nosotros pensamos en nuestra gente, en nuestro sector primario, que es lo fundamental para Vox".



En relación del resultado de las manifestaciones de agricultores y ganaderos en España, el consejero ha afirmado que lo ofrecido por el Gobierno central en respuesta a las mismas es "totalmente insuficiente y, de hecho, las manifestaciones siguen existiendo por toda España y por toda Europa, y yo creo que el Gobierno tiene que dar la cara y dar la cara por el sector primario que es fundamental".



Y, ha concluido que "el sector primario debe ser lo que ha sido siempre en España y en Europa, una locomotora económica y una creación y fijación de población en las zonas rurales tanto de España, de Extremadura como de Europa".