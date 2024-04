Asamblea pide al Gobierno que reforme seguros agrarios y adaptarlos a realidad del sector

Ep

La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una propuesta de pronunciamiento en la que reclama al Gobierno de España una "reforma integral" de los seguros agrarios para que este instrumento se adapte a la "realidad del sector" y porque los actuales "no cubren las necesidades" de los agricultores y ganaderos.

La iniciativa, presentada por el Grupo Popular, y que ha contado con el apoyo de los otros tres grupos parlamentarios, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, hace referencia a la sequía que se viene padeciendo en el campo en los últimos años causando "importantísimas pérdidas económicas" en las explotaciones agrarias, que no cubren las ayudas establecidas por las administraciones.

Asimismo, subraya que el actual sistema de seguro agrarios establecido a través de Agroseguro y la empresa pública Enesa, es en la actualidad el que debería dar, a través de sus distintas líneas de aseguramiento, una "respuesta eficaz y certera" a los distintos siniestros que se dan en los sectores de la agricultura y ganadería de nuestro país, pero "no es así".

En este sentido, hace referencia a las "frecuentes" quejas de "todos los sectores afectados", ya que algunas líneas de aseguramiento "no se ajustan a las verdaderas necesidades de los cultivos ni de las especies ganaderas, y mucho menos a la aparición de los nuevos siniestros que no son asegurables debido las nuevas formas de producción".

En el debate de la iniciativa se ha colado el cambio climático, que para Unidas por Extremadura y PSOE provoca las sucesivas catástrofes, si bien en ambos casos se han mostrado partidarios a reformar el sistema de seguros agrarios para adaptarse a la nueva realidad del campo español.

Sin embargo, desde el PP y Vox señalan que sequía y catástrofes meteorológicas "las ha habido siempre", según ha dicho el diputado 'popular' Bibiano Serrano, quien asimismo ha remarcado el apoyo del gobierno extremeño a los seguros agrarios al dotarlos con 10,5 millones de euros, cifra histórica para la comunidad autónoma.

NO SON RENTABLES

No obstante, ha señalado que el sistema actual "no tiene arreglo" aunque se pongan "100 millones de veces más", porque "no es rentable" para los agricultores, y por ello "no lo contrata nadie".

Al respecto, ha explicado que "sólo funcionan" los seguros complementarios, son aquellos en los el agricultor "dice los que quiere asegurar". "Yo aseguro 4.000 kilos, y pago como 4.000 kilos. Ahora, si pago como 1.000 y luego resulta que a la hora de indemnizarme me indemniza como 100, eso no funciona. Y eso es lo que está ocurriendo", ha señalado.

Por todo ello, y recogiendo las propuestas de las organizaciones agrarias representativas del sector y a las distintas plataformas que se han creado en las últimas reivindicaciones, plantean esta propuesta para acometer una "reforma integral y adaptar el seguro agrario de nuestro país a las verdaderas necesidades del sector para cuando lo necesite".

En la misma línea, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas se ha referido a los daños que han sufrido los agricultores por los "fenómenos meteorológicos, que no cambio climático", porque "siempre ha habido heladas, siempre ha habido pedrizo, siempre ha habido inundaciones". Es decir, que "no ha habido, como tal, ese cambio climático".

Asimismo, comparte la argumentación de la propuesta en cuanto a las quejas del sector por la falta de cobertura de todos los riesgos, así como el exceso de burocracia y falta de transparencia en los actuales seguros, que están "anclados en riesgos antiguos", por lo que impulsar una "reforma urgente" para "incluir nuevas situaciones debido a la innovación que ha existido en el campo".

CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

A su vez, el diputado socialista Eduardo Béjar ha celebrado el "cambio de opinión" del PP con respecto a los seguros agrarios, en tanto que, según los datos aportados, durante los gobiernos del PP tanto en Extremadura como en España las partidas destinadas a este fin en los presupuestos eran inferiores a los de Ejecutivos socialistas.

En concreto, ha señalado que la cantidad fijada para este 2024 en España supera los 400 millones de euros, que el "doble" de lo que había durante el mandato del 'popular' Mariano Rajoy.

Béjar ha compartido que es necesario introducir cambios en los seguros agrarios, pero no que haya que hacer una reforma "integral". En este sentido, se ha referido a algunas de las medidas comprometidas por el ministro del ramo, Luis Planas, tras las últimas protestas del sector.

Además, ha insistido en que si es necesario un cambio en el sistema de seguros es "porque hay un cambio climático", algo que, ha dicho, a los diputados de PP y Vox "les cuesta mucho admitirlo".

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha centrado su intervención en las consecuencias del calentamiento global para la producción del sector agrario, con más sequía y el aumento de incendios, plagas y enfermedades.

"Esta propuesta tiene un elefante enorme", ha dicho De Miguel, en alusión a que no contempla "ni una palabra sobre la emergencia climática que esta obligando a reformar seguros por culpa de la incertidumbre del sector".

En todo caso, ha considerado que es una "evidencia" que hay que reformar los seguros, como así vienen reivindicando desde hace algunos años, momento que ha aprovechado para recriminar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que en su debate de investidura no nombró a los mismos "ni una sola vez, cuando es una herramienta básica para garantizar las rentas en el campo".

Por todo ello, ha anunciado que votaría a favor de la medida porque en su grupo no son "sectarios", si bien ha llamado la atención al Grupo Popular con respecto a que "no pueden tener una visión tan cortoplacista", en tanto que "negar el cambio climático es un crimen".