APAG alerta: Los ganaderos de ovino extremeño asumirán unas pérdidas de más de 17 millones

APAG Extremadura Asaja ha alertado este jueves de la "grave situación de crisis" que atraviesa el sector del ovino extremeño en relación a la lana de oveja, sobre la que ha cifrado unas pérdidas de 17 millones de euros.

Así lo ha destacado el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, durante una rueda de prensa en Mérida, en la que ha señalado que "la lana ha pasado de ser en Extremadura una fuente de ingresos a ser un residuo incómodo", ya que se encuentra sin salida en el mercado extremeño por falta de demanda.

"No se conocen contratos al respecto y los compradores insinúan con retirarla a coste cero", ha señalado Metidieri, quien ha explicado que el coste de esquileo de una oveja oscila en la actualidad entre 1,70 y 1,75 euros por unidad, y en Extremadura hay un censo de 2.612.000 de cabezas de ovino, algo que se traduce en unos 4,5 millones de euros de gastos de esquileo.

En ese sentido, hace tan sólo cinco años, el coste de esquileo por unidad estaba en unos 2,20 euros de media, lo que "quiere decir que se han dejado de obtener 12,6 millones de euros en esta campaña", lo cual, sumado a los gastos de la pela que realiza el ganadero, "las pérdidas se van a la friolera de más de 17 millones de euros", ha apuntado.

Ante esta "ruinosa situación" para el sector del ovino extremeño, el presidente de Apag Extremadura Asaja ha recomendado que "no se regale la lana", tras lo que ha entendido que "el manejo de la lana es complejo y que, ni se puede enterrar ni incinerar, sino que es preciso llevarla a denominados puntos limpios que no actualmente no existen".

Por eso, ha pedido a las administraciones que "habiliten estos puntos limpios como medida para dar salida a este subproducto animal", ante lo que Metidieri ha puesto como ejemplo Aragón, donde el Ejecutivo se ha comprometido a recoger la lana y llevarla a puntos limpios autorizados para ello.

Otra medida es incentivar la investigación para nuevos usos de la lana, ya que "sólo de esta manera podemos utilizar este subproducto para introducirlo en una economía circular real", ha considerado Metidieri, quien ha resaltado que la lana "es un producto sostenible y un verdadero tesoro ecológico, pero no podemos permitir estas oscilaciones de precio en los mercados", ha sentenciado.