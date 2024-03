La Junta cree "insuficientes" las medidas de simplificación de la PAC para agricultores

Ep

Así, lo ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, dando la "bienvenida" a las medidas de simplificación y flexibilización de la PAC a la que el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE dio luz verde este pasado martes, día 26.



Para Morán, "cualquier medida es bienvenida, pero consideramos que son insuficientes. Se ha hablado mucho de que son medidas que rebajan las condiciones ambientales que se les exige a los agricultores y ganaderos pero no es así, es sólo una parte de todo lo que es la condicionalidad que depende de Bruselas, pero hay todavía mucho trabajo por hacer".

Según la consejera, por ejemplo, "queda ver qué es lo que pone el ministerio encima de la mesa", toda vez que las medidas adoptadas hasta la fecha "son poco ambiciosas las medidas, es decir, son insuficientes para lo que están pidiendo en la calle nuestros agricultores y ganaderos".



Asimismo, añade que "no lo hemos dicho nosotros, sino que también las organizaciones agrarias han declarado lo mismo en sus intervenciones".



Al respecto, ha reconocido que medidas como la de que los pequeños agricultores puedan estar exentos de controles y sanciones por no cumplimiento de los principios de condicionalidad son "bienvenidas", ya que suponen "un avance" que permitirá a los beneficiarios verse "aliviados".



Pero, ha recalcado que "queda todavía mucho por hacer" en cuestiones como los ecorregímenes, los decretos y normativas de fitosanitarios, de fertilizantes, y la Ley de la Restauración de la Naturaleza.



La consejera ha añadido que "queda todavía saber qué va a pasar con la Ley de la Restauración de la Naturaleza, que bien es cierto que no ha sido apoyada por todos los ministros de Medio Ambiente en el último Consejo y parece que está aparcada pero no olvidemos que volverá", recordando que la propia ministra Ribera "ha criticado que no se llegara a aprobar esta ley de Restauración de la Naturaleza".

Morán ha reconocido que "sigue preocupando" a la Junta de Extremadura que las estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad del Pacto Verde "llegan a todos los condicionantes de la PAC", afirmando que "nos preocupa todavía que pueda llegar a perjudicar la rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias".