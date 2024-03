UGT aboga por seguir impulsando el empleo y mayores salarios para luchar contra la pobreza

UGT Extremadura ha incidido en la necesidad de seguir impulsando el empleo y el crecimiento de los salarios para luchar contra la pobreza que aún existe.



Así pues, el sindicato ha recordado que la reciente Encuesta de Condiciones de Vida 2023 muestra que más de 84.000 extremeños se encontraban en situación de "carencia material y social severa", y más de 55.000 no podían permitirse una alimentación "adecuada", lo que según el sindicato está "directamente relacionado" con el "fuerte encarecimiento" del precio de los alimentos en la región, de un 25,8 por ciento en los dos últimos años.



De este modo se pronuncia sobre la "preocupante escalada de precios" a tenor de los datos del IPC en febrero en Extremadura, con un crecimiento de un 0,3 por ciento mensual, lo que provoca una nueva subida de la tasa interanual de inflación hasta el 3,3 por ciento, la más alta del conjunto de las comunidades autónomas.



Aunque este incremento de la inflación en febrero tiene parte de su origen en el efecto "escalón" con respecto al mes de febrero de 2023, cuando los precios no subieron en la región, para UGT "no deja de ser un mal dato que supone una pérdida innegable de competitividad al alejarnos de la media nacional".



Así, a través de una nota de prensa, ha remarcado que son dos meses consecutivos de escalada interanual de los precios en la región, e incide en que el dato del 3,3 por ciento de inflación anual refleja que los precios no siguen una tendencia de moderación en Extremadura, al contrario de lo que ocurre en España.



"Parece evidente que en la economía extremeña siguen presentes los impactos de la crisis inflacionista que hemos padecido en los dos últimos años y que ha traído consecuencias negativas para los hogares extremeños más vulnerables", señala el sindicato, que añade que, pese a que en febrero también se registra en Extremadura una evolución hacia la baja de los precios de la electricidad, se aprecia un encarecimiento mayor de los carburantes y los precios de los alimentos "no disminuyen lo suficiente".



Además, la inflación subyacente se modera hasta el 3,5 por ciento, lo que es "positivo", pero UGT sigue alertando de que grupos como el de los alimentos continúa en niveles "significativamente altos" (5,7 por ciento)".



De este modo, entiende la organización sindical que hay que revertir las "tensiones inflacionistas" que siguen presentes en la cadena de la alimentación y que, afirma, parecen estar vinculados directamente con el aumento "desproporcionado" de los márgenes empresariales que "se inflan artificialmente y ejercen mucha presión sobre los precios de algunos productos".



GRUPOS CON MAYORES SUBIDAS



Así, recuerda que los grupos con las mayores subidas de precios en el mes de febrero han sido Transportes con el 1,8 por ciento, dado el incremento de los precios de los carburantes que fue dos décimas superiores al registrado a nivel nacional. También ha aumentado un 1,5 por ciento el precio de las bebidas alcohólicas y el tabaco y la hostelería ha registrado un repunte del 1 por ciento.



Por su parte, los grupos con las bajadas de precios más elevadas han sido Vivienda con una caída del 1,8 por ciento gracias a la moderación de los precios de la electricidad, y Vestido y calzado que ha bajado un 1,2 por ciento debido a las rebajas propias del final del periodo de rebajas de invierno.



Finalmente, destaca también UGT que la subida del 3 por ciento para los convenios colectivos que se firmen en 2024 que establece el AENC asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los asalariados extremeños, incorporando cláusulas de revisión con incrementos de hasta un 1 por ciento en caso de que el IPC interanual al cierre del mismo fuese superior.