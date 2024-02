Extremadura concentró más de 2.100 ofertas de comercial en 2023, según The Adecco Group

Extremadura concentró 2.126 ofertas de empleo en perfiles relacionados con la función comercial en 2023, el 1,1% del total nacional, según un análisis de The Adecco Group, a través de la iniciativa 'The House of Sales'.

Así pues, en un comunicado, The Adecco Group ha informado que, teniendo en cuenta los datos de 'The House of Sales' sobre el sector, en 2023 se ofertaron 195.694 puestos de trabajo de comercial en España.

De este modo, bajando a posiciones concretas dentro del perfil comercial, el puesto de trabajo que más se solicitó el pasado ejercicio en las ofertas de empleo publicadas en Extremadura fue para comercial, que copó la primera posición de un ranking de 25 vacantes con el 4,1% de las ofertas, un total de 87.

La función de Asesor Comercial es la segunda que lideró el año pasado con 80 ofertas, un 3,8% del total. Le siguen Agente Comercial (71 ofertas, 3,3%) y Agente Comercial Inmobiliario (30, 1,4%). Cierra el top 5 el Asesor Inmobiliario con 27 ofertas, un 1,3%.

LA OFERTA COMERCIAL EN LAS AUTONOMÍAS

Respecto a la distribución geográfica, la oferta de empleo para comerciales no fue equitativa entre todas las autonomías españolas. Durante el último año, Cataluña fue la comunidad que lideró la oferta de empleo para los perfiles de ventas, el 25%, un total de 47.831 puestos.

La Comunidad de Madrid fue la segunda región con más porcentaje, un 24% con 45.954 ofertas, seguida a mucha distancia de Andalucía, que tuvo la mitad de su predecesora, un 12% con 23.930 ofertas. Estas tres comunidades concentraron el 60% de la oferta de comerciales.

Tras ellas se situaron la Comunidad Valenciana, que aglutinó el 9% de la oferta de empleo para ventas (18.231) y el País Vasco cerró el top 5 con el 5% de vacantes comerciales (8.833). Le siguieron Galicia, en sexta posición, con el 4% y 7.738 ofertas, y Castilla y León con el 3,7% y 7.058 ofertas.

Por debajo del 3% de las vacantes publicadas estuvieron Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares, y por debajo del 2% la Región de Murcia, Asturias, Extremadura y Navarra. En la cola de la tabla y con un porcentaje menor al 1% de la oferta comercial se situaron Cantabria y La Rioja.

Cabe destacar que la iniciativa 'The House of Sales' arrancó el pasado 1 de octubre con motivo del Día del Comercial, y con ella la empresa busca el reconocimiento de la profesión y hacer frente al déficit de comerciales en España.