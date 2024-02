500 tractores, algunos de Extremadura, llegan a Madrid para manifestarse ante Agricultura

Ep

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha dado a conocer los itinerarios previstos para el desarrollo de la manifestación agraria que tendrá lugar este miércoles, con movilizaciones de tractores que accederán a la capital en cinco columnas distintas desde comunidades aledañas y que llegarán al Ministerio de Agricultura alrededor de las 14.00 horas.

"El objetivo es hacer llegar a la ciudadanía la información sobre las afecciones que pueden registrarse durante toda la jornada de movilizaciones, garantizando la convivencia entre el derecho de reunión con el de seguridad vial y ciudadana", ha explicado la Delegación en un comunicado.

Unión de Uniones, organizadora de esta manifestación a la que también ha confirmado su presencia la Plataforma 6-F, que agrupa a agricultores que están al margen de las organizaciones agrarias más representativas, anunció que llegarían a la capital española un total de 500 tractores y 100 autobuses para manifestarse ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, aunque precisaron que esta estimación se podría quedar "corta".

El motivo de esta concentración es que, de las 18 medidas que anunció el ministro de Agricultura, Luis Planas, la semana pasada, "ninguna va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector", según indicó el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

La organización agraria considera que estas medidas no reflejan un cambio real en la política del Ministerio, ni del Gobierno, "que es lo que el campo está reclamando" y asegura que aborda los problemas "de una manera superficial".

Unión de Uniones denunció que fuera de estas medidas propuestas se han dejado temas relevantes como llevar la democracia al campo, los daños de la fauna salvaje a la agricultura y ganadería, el diálogo con el sector de cara a efectuar reformas que le afecten, el contrato eléctrico de doble tarifa, al ampliación de ayudas a las crisis y la sequía o la revisión de los programas de erradicación.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, volvió a manifestar su "respeto al derecho de manifestación" respecto a la manifestación de mañana que culminará en la sede de su Departamento.

"Respeto el derecho de manifestación pacífica y rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia. Soy un demócrata y no voy a decir a nadie que no ejercite sus derechos. Lo que sí que digo es que no tenemos una varita mágica, pero sí los instrumentos para escuchar las peticiones y responder a las demandas del sector", aseguró el titular del ramo.

LOS TRACTORES EMPIEZAN A SALIR HOY DESDE SUS LOCALIDADES

De esta forma, este martes saldrán desde diferentes partes de España los manifestantes, que pasarán esa noche en municipios cercanos a Madrid, para, finalmente estar el miércoles a primera hora de la mañana entrar a la capital por las seis radiales.

Desde primera hora de la mañana está previsto que se desplacen hasta 500 tractores desde cinco puntos de inicio: Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, El Espinar (Segovia) y Guadalajara.

La hora estimada de llegada a la Plaza de la Independencia es las 10.30 horas, comenzando en ese momento una manifestación a pie seguida de 30 tractores, por la calle Alfonso XII y con final en el Ministerio de Agricultura, aproximadamente a las 14 horas.

Desde Delegación han recordado que deberá tenerse en cuenta que, tras la manifestación, el tráfico se verá de nuevo afectado en los mismos itinerarios por el regreso de los tractores a su punto de origen, por lo que se esperan afecciones durante toda la jornada. Algunas de las columnas llegarán este martes a la región y el miércoles tendrá lugar la movilización hasta la capital.

RUTAS

Las dos columnas de vehículos, procedentes de la ruta Extremadura, accederán por las vías M-415 a la Comunidad de Madrid, hasta Griñón para terminar la jornada en Torrejón de la Calzada.

Por su parte, la columna procedente de La Roda (Albacete) accederá a la Comunidad de Madrid a través de la M-320 y M-404; la de Cuenca entrará por la M-404, por Chinchón; la de Mora (Toledo) llegará por la M-305/M-307 Aranjuez - Ciempozuelos y por la M404 Ciempozuelos; y la de Motilla del Palancar (Cuenca), accederá, por CM4008, M-415, M-404 hasta Torrejón de la Calzada. Además, habrá otra columna de Cuenca que accederá a través de M-222, M-221, M-204 y N-3 para terminar en Arganda del Rey.

Desde la Comunidad Valenciana, llegará una columna procedente de Utiel (Valencia), desde Villatobas (Toledo), que entrará a la Comunidad de Madrid por la CM-322, M-404 y N-3 hasta Arganda del Rey.

La columna procedente de Burgos, de la ruta de Castilla y León, accederá a la región a través de la SG-V-2344 hasta la localidad de Robregordo.

Finalmente, la columna de Los Palacios y La Carolina, de la ruta de Andalucía, llegará a la Comunidad de Madrid procedente de Orgaz (Toledo) por la CM410, M-405 y M404 hasta Torrejón de la Calzada.

DESPLAZAMIENTO DEL MIÉRCOLES

Asimismo, Delegación ha detallado los itinerarios de la manifestación del miércoles. En el caso de la ruta que parte desde Torrejón de la Calzada, partirá por la M-419 hasta Fuenlabrada, luego por la M-506 y M-406 hasta Leganés y llegarán a la Vía Luistana (Madrid) a través de la M425.

La movilización continuará por la Vía Lusitana, Calle Marcelo Usera, Puente de la Princesa, Glorieta de Legazpi, Paseo de las Delicias, Calle Bustamante, Calle Comercio, avenida Menéndez Pelayo, Calle de O'Donnell, Calle Alcalá hasta Plaza de la Independencia.

La ruta que parte desde Guadalajara saldrá por la N-320 hasta el Parque de Las Castillas, N-113 hasta Paracuellos del Jarama y por la M-111 hasta Barajas. Seguirá por la vía de servicio de la M-14, Avenida de la Hispanidad, A-2 dirección Avda. de América, lateral de Avda. América, Avenida de Logroño, Glorieta de Canillejas, Calle Alcalá, para llegar a la Plaza de la Independencia.

Otra columna saldrá desde Arganda del Rey por la M-208 y M-203 hasta llegar a la Calle Pirotecnia bajo rotonda de M-45y continuará por la Calle Pirotecnia, Calle Aurora Boreal, Avenida de la Democracia, Plaza Alonso, Calle Casalarreina, Avenida Daroca, incorporación a M23, Calle O'Donnell, Calle Alcalá para finalizar en la Plaza de la Independencia.

La ruta que sale desde Robregordo partirá desde la Calle del Corral y seguirá por la M-978, M-636 y M634 hasta Buitrago de Lozoya. Continuará por M-126, M-127 y M131 hasta Torrelaguna, seguirán M-103, M-111 y A-1 (vía de servicio), M-603 Carretera de Fuencarral a Alcobendas, Calle Nuestra Señora de Valverde, Avenida Llano Castellano, Calle Mauricio Legendre, Calle Enrique Larreta, Calle Mateo Inurria, Avenida de Pio XII, Calle Príncipe de Vergara, Calle Alcalá para terminar en la Plaza de la Independencia.

Finalmente, los tractores que partirán desde El Espinar saldrán por la N-6, M-510 hasta Galapagar y continuarán por la M-505 y M-500 para seguir por Paso elevado sobre la M-30. La ruta avanzará por Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Calle Marqués de Urquijo, Calle Alberto Aguilera, Calle de Carranza, Calle de Sagasta, Calle de Génova, Plaza de Colón, Calle Armada Española, Calle Serrano para terminar en la Plaza de la Independencia.