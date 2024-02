Quintana confía en que Asaja cumpla resoluciones Delegación Gobierno sobre cortes agrarios

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confiado en que Asaja Extremadura cumpla "totalmente" las resoluciones de la Delegación referidas a los cortes agrarios previstos para este miércoles, en los que va a dejar a los coches "entrar" o "salir".

"Tened en cuenta que algunas rotondas pueden ser sensibles para hospitales, por ejemplo. Entonces, yo estoy seguro segurísimo de que Asaja va a cumplir la resolución y se puede decir algún comentario 'voy a sitiar, me voy a pasar...'", ha destacado Quintana, que no obstante está "seguro" de que van a cumplir las recomendaciones de la resolución de la Delegación del Gobierno. "No van a hacer otra cosa, Asaja sé que lo va a hacer", ha dicho.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya rechazado el recurso presentado por Asaja tras la denegación por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres de permitir el corte en la autovía A-5 en el kilómetro 240 solicitado para este martes, día 20, dentro de las movilizaciones agrarias; así como por la intención de la organización de "sitiar" o "enjaular" Cáceres este miércoles con cortes en varios puntos.

En este sentido, el delegado ha precisado que la resolución "no permitía el corte de la autovía" y que "además por dos veces" el Tribunal Superior de Justicia "ha avalado" la resolución de la Delegación del Gobierno, por lo que ve se trata de "un tema cerrado".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la mesa coloquio 'Las pymes ante el reto de la gestión medioambiental', en la Cámara de Comercio en Badajoz.