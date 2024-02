Extremadura cuenta con 234 Planes de Igualdad y 77 empresas los tienen pendientes

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura tiene un total de 234 Planes de Igualdad registrados en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (Regcon).

Por su parte, un total de 77 empresas con más de cincuenta trabajadores y que, por tanto, tendrían obligación de contar con uno tienen pendiente hacerlo, según datos facilitados por el sindicato CCOO de Extremadura.

"Desde Comisiones Obreras no lo vemos como un mero trámite, porque un Plan de Igualdad no es para evitar una sanción, un Plan de Igualdad no es un mero trámite administrativo ni técnico. Desde Comisiones Obreras nos creemos los Planes de Igualdad y creemos que las medidas que aportamos en los Planes de Igualdad ayudan a que vayamos encaminados a esa igualdad real y efectiva, que es la que necesitamos", ha señalado la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano.

Manzano ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la presentación de un informe sobre la brecha salarial y las desigualdades laborales entre mujeres y hombres, junto a la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón.

En esta línea, Chacón ha incidido en la importancia de los Planes de Igualdad, ya que representan la herramienta que "va a poner sobre la mesa" las discriminaciones existentes entre hombres y mujeres en los entornos laborales con el objetivo de establecer medidas que las corrijan.