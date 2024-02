Quintana confía en que la "tensión baje" con las medidas ofrecidas por Planas

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confiado en que con "todas" las medidas trasladadas a las organizaciones agrarias por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la "tensión baje".

Así se ha pronunciado el delegado a preguntas de los periodistas por la reunión mantenida este jueves entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias, en relación a lo cual ha considerado que "lo que se ha demostrado es el diálogo del Gobierno" y que se han puesto "sobre la mesa de medidas importantes en favor de los agricultores".

También ha sostenido que "eso es lo que se traduce" de este jueves y que esas 18 medidas que el ministro trasladó a las organizaciones agrarias son "muy muy importantes y de muchísima relevancia".

Asimismo y en relación a las protestas agrarias sucedidas estos días, Quintana ha reiterado que, como ya dijera este pasado jueves, han sido "un poco dificultosas y con problemas hacia la ciudadanía", y ha matizado que han sido "muy dificultosas" en el sentido de que una parte de los agricultores no está en las organizaciones agrarias y se enteraban de las protestas "cuando realmente las realizaban".

"Y peticiones de alguna organización agraria que, realmente, lo único que perseguía era molestar a los ciudadanos y buscar el riesgo hacia los ciudadanos", ha resaltado, para señalar que "afortunadamente" el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictaminado en favor de las resoluciones que ha hecho la Delegación del Gobierno en este sentido.

Interpelado por las sanciones a los agricultores, ha reconocido que no tiene el número y ha reiterado que no le preocupan "en absoluto", sino que lo que lo que le ha "preocupado más" era la posibilidad de que tuviesen lugar accidentes o en lo referido a la seguridad ciudadana "mucho más que las sanciones".

Así, ha explicado que el agricultor que haya participado en una manifestación, haya estado autorizada o no, y no haya generado ningún problema "no tiene sanción"; a la par que ha apuntillado que "si ha generado algún problema y la Guardia Civil así lo ha dicho, pues tendrá alguna sanción".

En este punto y sobre las manifestaciones autorizadas, ha admitido que a las que sí lo estaban en ocasiones "no han ido los agricultores" y que "es una cosa un poco excepcional", y se ha remitido a sus palabras de este jueves sobre este mismo asunto, al reiterar cómo el miércoles "había cuatro manifestaciones autorizadas y no fue nadie" y el jueves otras cuatro autorizadas y cuando lo dijo a los medios de comunicación "inmediatamente se recibió una carta diciendo que las anulaban".

Así y en el caso de que un agricultor "que no solo ha participado sino que ha colaborado pues tendrá una sanción menor". "Si además no ha colaborado, sino que han sido todo impedimentos, pues tendrá una sanción mayor", al tiempo que ha sumado que el coste de las sanciones es el que marca la ley, y ha insistido en que le han preocupado "mucho más" los incidentes que se han provocado por esas manifestaciones "no autorizadas y no comunicadas".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras recibir al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en la Delegación del Gobierno.