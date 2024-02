Metidieri no espera "resultados" de la reunión de Planas y las OPAs

Ep.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha afirmado que no espera "resultados" de la reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las organizaciones profesionales agrarias (OPAs), y ha pedido que legislen en temas agrarios "los que pisan la tierra".



Así, Metidieri ha confesado que ve "muy difícil" que tras este encuentro se puedan acabar con las movilizaciones en el campo cuando los profesionales del sector primario piden derogar la Agenda 2030 y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está paseando el pin" ilustrativo de dicho plan.



"Estamos con un ministro que nos ha impuesto la política agraria comunitaria y cuando vemos que ese ministro quiere hablar de flexibilizar lo que vemos es que quiere avanzar muy poco. Por lo tanto dudas tenemos todas y dudamos mucho de que pueda haber resultados posibles para parar esas manifestaciones", ha señalado Metidieri.



El presidente de APAG Extremadura Asaja ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura, en Madrid, tras participar en una tractorada que partió de Extremadura este pasado miércoles.



En este sentido, ha insistido en la demanda de que legislen en materia agraria "los que pisan la tierra" y los que conocen "perfectamente el terreno, cosa que no está ocurriendo ahora", ya que, en su opinión, el campo está "en manos de cuatro burócratas europeos, permitiéndolo el ministerio, y evidentemente lo que hacen es sacar legislación con restricciones, sanciones, limitaciones y al final prohibiciones".



Asimismo, Juan Metidieri ha recalcado la exigencia de que la Agenda 2030 se "retire de inmediato" y que los acuerdos comerciales se respeten "como se respetan los de fuera". "Es decir, a nosotros se nos prohíbe todo y al resto se le permite todo y así, evidentemente, con esos acuerdos comerciales mal vamos", ha afeado.



En este punto, ha criticado "lo que está pasando en Marruecos", país en el que se financian "plantaciones de olivar" con "dinero español", presas o desaladoras que "va a costar a los españoles 250 millones de euros para que puedan cultivar los marroquíes los productos y con los tratamientos que a nosotros se nos prohíben, como son pesticidas o fitosanitarios".



"Por lo tanto, lo que queremos es que se dé un giro de 180 grados de verdad y que se hagan políticas reales en favor de las zonas rurales y del campo y no lo que se está haciendo ahora, que se están haciendo políticas en favor de los 'ecologetas' y de gente que poco o nada sabe de las zonas rurales", ha incidido.



También, Juan Metidieri ha señalado que en las movilizaciones frente a la sede del Ministerio de Agricultura está "todo el mundo que tiene que estar". "Unos representamos a unos, otros representan a otros, pero estamos todo el campo, estamos toda la agricultura, la ganadería, incluso hay muchos consumidores y muy agradecido a todos ellos", ha dicho.



En este sentido, ha añadido que le "da igual si faltan, si no faltan", ya que, en su opinión, están los que representan el "hartazgo que tiene la sociedad al completo" y que está "entregada" con ellos", algo que no se ve en los "políticos que tenemos aquí en el Ministerio de Agricultura".



Finalmente, ha confiado en que el "grandísimo esfuerzo" y la "labor" de los agricultores que han participado en la tractorada que partió desde Extremadura se tiene que ver "recompensada y escuchada por aquellos que no quieren escuchar al sector".