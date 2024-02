Quintana destaca la "posición de diálogo" del Gobierno con el sector agrario

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la "posición de diálogo" del Ejecutivo Central con el sector agrario, a la vez que ha insistido en su preocupación por la seguridad y los incidentes que pueden tener lugar ante los cortes de carreteras no autorizados ni previamente comunicados.

De este modo y a preguntas de los periodistas por el número de sanciones que se han podido interponer en las protestas producidas en la región, el delegado ha reafirmado que no le han "preocupado en ningún caso en este tiempo las sanciones o no", sino "los incidentes que se han provocado", a la vez que ha precisado que, en el momento de realizar estas declaraciones, la región registra tres cortes, en la EX 363 en Alvarado y en la EX 107 en Villanueva del Fresno y en Olivenza, todos ellos no autorizados.

Y es que, como ha explicado, lo que le "preocupa" es que sin tener conocimiento la Guardia Civil se dan estos cortes no autorizados, dados "los problemas que producen y los riesgos que producen ante la seguridad del resto de los ciudadanos".

"Esa es la parte que a mí me preocupa. No me preocupan las sanciones, quien haya incurrido en algo evidentemente la Guardia Civil sabe lo que tiene que hacer, pero para mí, mi mayor preocupación en todos estos días es que se han ido haciendo cortes y un poco nos enterábamos cuando se producían", ha admitido.

A este respecto y ante el caso de un camionero investigado por la Guardia Civil por saltarse de forma brusca un corte que realizaban los agricultores en la carretera de Torre de Miguel Sesmero en el cruce de Entrín Bajo, en la N-432, ha agregado que también se han dado accidentes, "eso está ahí", y ha abundado en que "curiosamente" este miércoles había cuatro manifestaciones autorizadas, pero a los sitios autorizados "no fue nadie".

De cara a este jueves había otras cuatro manifestaciones comunicadas y autorizadas en la Nacional 630 a la altura de la salida 648 dirección Sevilla, Almendralejo Norte; y en las carreteras nacionales 430 en el punto kilómetro 118; y en la 432 en los puntos kilométricos 125.2 y 57-58, tanto en el caso de este miércoles como de este jueves, ha agregado, solicitadas por organizaciones agrarias.

No obstante, el "problema" que están teniendo es que cuando una manifestación está autorizada saben dónde está y la Guardia Civil "previamente establece el dispositivo necesario para buscar la seguridad de las personas".

"Cuando eso no se produce, cuando se corta una autovía, pues generamos un problema y un riesgo absolutamente enorme y esa es mi preocupación en todo este tema", ha reiterado, para matizar "no hubo nadie" en ninguno de los cuatro puntos autorizados para este miércoles, y que en los cuatro contemplados para este jueves "ahora mismo no" tiene conocimiento de que "haya nadie en ninguno", aunque desconoce si los va a haber posteriormente.

DIÁLOGO CON EL SECTOR

Finalmente, José Luis Quintana ha señalado que, a este respecto, el actual Gobierno de España es el que "más ha apostado por el sector agrario y tiene una posición de diálogo".

"Es verdad que se están estableciendo y se están realizando estas manifestaciones por parte de grupos que no son organizaciones agrarias y que critican fuertemente también a las organizaciones agrarias, que todo hay que decirlo", ha añadido.

A continuación, ha esperado que las organizaciones agrarias "sepan asumir su responsabilidad" y "su responsabilidad de diálogo con el ministro" y que en la reunión prevista para este jueves "haya un resultado positivo y de responsabilidad".

Así, ha hecho hincapié en que "el Gobierno está abierto al diálogo, así lo va a hacer" y "quiere seguir estando en contacto con el sector" que es "clave" y uno de los ejes "principales" del Ejecutivo Central, a la vez que ha incidido en que "esa es la posición del Ministerio y del ministro" y ha confiado en que en la tarde de este jueves se tengan "buenas noticias" a este respecto.

Por todo ello, ha querido poner "de manifiesto" la posición de diálogo del Ministerio y del Gobierno de España, y ha valorado que se trata de una situación "absolutamente clara y patente" ante la que ha considerado que "con el diálogo es como se resuelven las cosas".

Al mismo tiempo y sobre la realización de manifestaciones "no autorizadas sin saber dónde se hace" y de las que la Guardia Civil "se entera cuando se ha producido el corte", ha ahondado en que les está llevando "a un trabajo de una suma preocupación por una parte" y por otra a la hora de "asumir una cantidad de riesgos muy muy muy grande" de "posibles accidente que pueden pasar".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su visita a las instalaciones de la subestación eléctrica Río Caya en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo.